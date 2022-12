La Légion réagit à l'engagement de combattre l'inconduite sexuelle dans l'armée

English French

OTTAWA, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est ravie de prendre connaissance du plan annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada pour combattre et éliminer l'inconduite sexuelle au sein de l'armée canadienne.



« Nous continuerons à surveiller ce plan gouvernemental tout au long de son déroulement, et nous attendons avec impatience le jour où nous verrons un environnement dans lequel tous les membres de nos forces armées canadiennes pourront exercer leurs fonctions sans craindre l’inconduite sexuelle ou toute autre forme d’inconduite », déclare le président national Bruce Julian.

Le gouvernement a établi une feuille de route pour résoudre le problème en acceptant les 48 recommandations du rapport Arbour publié plus tôt cette année. Le gouvernement s’était au départ engagé à suivre un certain nombre de recommandations. La ministre canadienne de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré que la mise en œuvre complète du plan prendrait du temps et qu’il s’agissait d’un « processus exigeant le soutien de toutes les parties ». Elle a déclaré à propos du plan : « Il n’est pas seulement moralement juste, il est nécessaire sur le plan opérationnel. »

La Légion est en accord et appelle toutes les parties prenantes concernées, y compris les membres des forces armées, à travailler sans relâche pour éliminer le fléau qu’est l’inconduite sexuelle, et l’inconduite en général.

« Il est clair que des changements institutionnels et culturels sont nécessaires depuis un certain temps, et nous espérons que cet engagement renouvelé sera la solution tant attendue », affirme M. Julian.

Vous trouverez plus d’informations sur la feuille de route actuelle du MDN ici.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

