Lehdistötiedote

14.12.2022



Kutsu Goforen pääomamarkkinapäivään 13.1.2023

Goforella on ilo kutsua sijoittajat, analyytikot ja median edustajat yhtiön pääomamarkkinapäivään 2023. Tilaisuus pidetään webcast-lähetyksenä. Tilaisuudessa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund ja yhtiön muu johto kertovat tarkemmin yhtiön tänään tiedottamasta strategiapäivityksestä.

Päivä: perjantai 13.1.2023

Aika: 9.30 – 12.30

Webcast ja ilmoittautuminen: https://gofore.videosync.fi/2023-cmd

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen yllä olevan linkin kautta. Sama linkki toimii myös webcastin seuraamisessa reaaliaikaisesti ja nauhoitteen katselussa jälkeenpäin.

Tilaisuutta voi tulla seuraamaan myös Sanomatalon Eliel-studioon Helsingissä. Paikan päälle tulee ilmoittautua erikseen 5.1.2023 mennessä osoitteeseen: investorrelations@gofore.com .

Tilaisuuden esitykset pidetään englanniksi. Tallenne tilaisuudesta ja siellä pidettyjen esitysten materiaalit ovat saatavilla Goforen IR-sivuilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa: https://gofore.com/sijoita/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.



Tervetuloa mukaan!

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com





Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa, Espanjassa ja Virossa noin 1 300 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi .