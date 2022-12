Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier

English Danish

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Thoraso ApS og Thoraso Holding ApS, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Thoraso Holding ApS Årsag: Nærtstående til bestyrelsesformand Henrik Hougaard Udsteder: FirstFarms A/S LEI kode: 2138007DFVFLUCCSX925 Betegnelse: Aktier Fondskode: DK0060056166 Transaktion: Køb Handelsdato: 13. december 2022 Marked: OTC Antal stk.: 800.000 Kursværdi i DKK: 64.000.000,00





Navn: Thoraso ApS Årsag: Nærtstående til bestyrelsesformand Henrik Hougaard Udsteder: FirstFarms A/S LEI kode: 2138007DFVFLUCCSX925 Betegnelse: Aktier Fondskode: DK0060056166 Transaktion: Salg Handelsdato: 13. december 2022 Marked: OTC Antal stk.: 800.000 Kursværdi i DKK: 64.000.000,00

Der henvises i øvrigt til vedhæftede skemaer.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

Vedhæftede filer