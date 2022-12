Robex : incidents a la mine de Nampala, Mali

English French

QUEBEC, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX).



Très tôt ce matin, à la suite d’une intrusion d’un groupe d’orpailleurs dans le périmètre des opérations, une altercation avec un gendarme a causé un mort et un blessé parmi les orpailleurs. L’ensemble de la direction et les travailleurs de la mine tiennent à exprimer leurs condoléances à la famille.

Cet incident a provoqué un mouvement de foule forçant l’accès au site. Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter une dégradation de la situation afin de protéger les travailleurs et la population contre toute nouvelle violence.

L’ensemble des collaborateurs et sous-traitants ont été pris en charge et sont en sécurité, aucun blessé dans le personnel de Nampala n’est constaté.

La production a été temporairement suspendue et une évaluation des dommages matériels et des conditions sécuritaires de reprise des opérations est en cours.

La direction de Robex.

Pour plus d’informations :

COORDONNÉS DE RESSOURCES ROBEX INC.



COMMUNICATIONS FINANCIÈRES RENMARK INC. Benjamin Cohen, Chef de la direction

Aurélien Bonneviot, Relations avec les

investisseurs et développement corporatif



+1 581 741-7421

Courriel : investor@robexgold.com

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Directeur de compte



+1 416 644-2020

ou +1 212 812-7680

Courriel : rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.