Coveo désigné comme chef de file dans le Magic QuadrantMC sur les moteurs de recherche intelligents de Gartner® 2022

SAN FRANCISCO et MONTRÉAL, 15 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de personnalisation d’expériences numériques alimentées par l’intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, annonce aujourd’hui avoir été désigné comme chef de file dans le Magic Quadrant for Insight Engines 2022 de Gartner.



La Plateforme de Pertinence Coveo, le Coveo Relevance Cloud™, est une solution infonuagique qui fait appel à l’IA pour accroître la pertinence des recherches, des recommandations, de la personnalisation et du marchandisage afin de maximiser les résultats commerciaux. Faisant office de figure de proue dans le secteur, la plateforme alimentée par l’intelligence artificielle offre des solutions pour les applications professionnelles destinées au commerce, au service à la clientèle, aux sites Web et aux ressources humaines. Elle a fait ses preuves dans les entreprises ayant des architectures complexes, où elle a su ingérer des données provenant de sources multiples pour ainsi fournir des expériences hautement pertinentes.

" Nous croyons que l’expérience est l’épicentre de la discussion entourant la transformation numérique ", affirme Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction chez Coveo. "Aujourd'hui, les gens s'attendent à ce que leurs expériences soient personnalisées pour eux, et la seule façon d'optimiser une expérience individuelle de façon sécuritaire à l'échelle tout en assurant des résultats commerciaux est l'IA. Coveo est la seule plateforme de pertinence qui a été fondée sur la technologie de l'IA et nous continuons à investir massivement dans les innovations alimentées par l'IA afin de pouvoir amplifier notre impact sur les résultats de nos clients tout au long de leurs transformations numériques. Les expériences alimentées par l'IA sont un impératif futur pour toutes les entreprises. "

" Nous croyons que la reconnaissance de “chef de file” obtenue année après année depuis la création de cette catégorie démontre notre force et notre maturité en tant qu’entreprise de 4e génération spécialisée dans la personnalisation de la recherche et des expériences numériques. Nous sommes extrêmement fiers que certaines des entreprises les plus admirées au monde fassent confiance à notre plateforme pour obtenir des résultats fructueux en matière de commerce, de service à la clientèle et de milieu de travail numérique", a ajouté M. Têtu.

Coveo rend possibles des mises en œuvre rapides et rentables, de concert avec plus de 150 partenaires et intégrateurs. Coveo offre des intégrations natives pour de nombreuses plateformes parmi les plus grandes au monde, comme Salesforce, Adobe, SAP, ServiceNow, Sitecore et plus encore. L’infrastructure infonuagique multientités de Coveo s’adapte à la demande pour servir sa clientèle à travers le monde tout en se pliant aux plus hautes normes de sécurité et de conformité, comme SOC II et HIPAA. Des marques internationales majeures, actives dans le commerce de détail, les finances et les assurances, la production, les soins de santé ou encore la haute technologie font confiance à Coveo.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet, disponible ici (en anglais).

Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines / Magic Quadrant sur les moteurs de recherche intelligents par Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms. Le 12 décembre 2022.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

La société Gartner ne cautionne aucun prestataire, produit ou service dépeint dans les recherches qu’elle publie, et elle ne recommande pas aux utilisatrices et utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les prestataires ayant obtenu les meilleures notes ou désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche Gartner; elles ne doivent pas être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, implicite ou explicite, en lien avec ses recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation pour une application particulière.

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques de commerce enregistrées et une marque de service de Gartner, inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux É.-U. et à l’internationale. Leur utilisation dans le présent document a été autorisée. Tous droits réservés.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est cruciale pour gagner dans la nouvelle économie de l’expérience numérique, afin de servir chaque personne selon ses attentes, et que l’application de l’intelligence artificielle est un impératif. Coveo est la principale plateforme de pertinence propulsée par l’intelligence artificielle dans l’industrie. Notre plateforme infonuagique [SaaS] intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, les rendant plus personnalisées et plus performantes. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et aux environnements de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la conversion et la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu’en accroissant l’accès aux connaissances et la satisfaction des employés. Notre plateforme IA et nos solutions propulsent la pertinence des interactions numériques pour des centaines de marques et d’entreprises parmi les plus novatrices et importantes au monde et sont soutenues par un vaste réseau de partenaires d’implantation et d’intégrateurs de systèmes à travers le monde.

