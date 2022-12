Hvidbjerg Bank A/S forventer at opnå et resultat før skat i intervallet 15 – 20 mio. kr. for regnskabsåret 2023.





Der vil som sædvanlig være en usikkerhed forbundet med kursreguleringer af værdipapirer og nedskrivninger på bankens udlån og garantier.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

