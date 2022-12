SkiStar delårsrapport september 2022-november 2022

Swedish English

FORTSATT STORT INTRESSE FÖR FJÄLLSEMESTER OCH HÖG INVESTERINGSTAKT HOS SKISTAR

Första kvartalet

Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 22 MSEK, 14 procent, till 177 MSEK (155) jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter skatt för det första kvartalet försämrades med 75 MSEK, 24 procent, till ‑390 MSEK (-315) jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie uppgick till -4,98 SEK (-3,97).

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Redan den 26 november öppnade Vemdalen skidåkningen för säsongen och från och med den 8 december var SkiStars samtliga svenska och norska fjälldestinationer öppna med fina förutsättningar för alpin skidåkning.

Vid årsstämma i Sälen den 10 december fattades beslut om vinstutdelning om 3,00 SEK per aktie, en fördubbling mot föregående år.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:

Bokningsläget är i paritet med den senast jämförbara vintersäsongen före pandemin. Det visar att trenden att semestra i den skandinaviska fjällvärlden är fortsatt stark i vinter och att många uppskattar och prioriterar alpin skidåkning med tid tillsammans med familj och vänner.

Webbpresentation och telefonkonferens

I samband med rapporten håller SkiStar en webbpresentation och telefonkonferens. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Anders Örnulf presenterar och kommenterar rapporten.

Måndagen den 19 december 2022 klockan 10.00 CET. Ring in på:

SE: +46850558357,

NO: +4723963688,

UK: +443333009034,

US: +16467224904.

Webbsändning: https://financialhearings.com/event/44264. Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.



Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 december 2022 klockan 07.15 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

