Hiabille suuri tilaus saksalaiselta Euromix-yhtiöltä

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 19. JOULUKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut suuren 4,75 miljoonan euron tilauksen rakennus- ja betoniteollisuuden hyötyajoneuvoja valmistavalta Euromix MTP GmbH:lta. Tilaus sisältää sekä MULTILIFT Optima -koukkulaitteita että keskisuuria ja suuria HIAB-kuormausnostureita. Tilaus on kirjattu Cargotecin neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan. Puolet toimituksista on ajoitettu vuodelle 2023 ja puolet vuodelle 2024.

”Euromix kehittää todella innovatiivisia ja teknisesti edistyneitä hyötyajoneuvojen koreja. Olemme ylpeitä siitä, että Euromix valitsi Hiabin toimittamaan tehokkaita, luotettavia ja turvallisia kuormankäsittelylaitteita, joiden avulla Euromixin asiakkaat voivat pitää omille asiakkailleen antamansa lupaukset”, sanoo Arne Heimann, Hiab Saksan myynti- ja markkinointipäällikkö.

Kaikissa tilatuissa kuormausnostureissa on erittäin edistyksellinen SPACEevo-ohjausjärjestelmä, joka parantaa tuottavuutta ja turvallisuutta. Nostureita ohjataan kauko-ohjauksella joko HiPro- tai HiDuo-järjestelmän kautta. HiPro mahdollistaa erittäin nopeat ja tarkat liikkeet ja tukee edistyneitä automaatio-ominaisuuksia. HiDuo puolestaan tarjoaa korkean turvallisuustason, joka on sovitettu moniin nostoa helpottaviin toimintoihin.

MULTILIFT Optima -koukkulaitteiden kevyt ja kestävä rakenne parantaa polttoainetehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kaikkien Optima-koukkulaitteiden hinta-laatusuhde on erinomainen, ja ne parantavat laatua, turvallisuutta ja luotettavuutta.



Euromix on jo toisessa sukupolvessa toimiva omistajajohtoinen perheyritys, joka on erikoistunut rakennus- ja hyötyajoneuvojen korien kehitykseen, tuotantoon ja markkinointiin.





Arne Heimann, myynti- ja markkinointipäällikkö, Hiab Saksa, puh. +49 (0) 171 741 22 01, arne.heimann@hiab.com



Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puh. +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat ensiluokkaiset kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON- ajoneuvotrukit, LOGLIFT-puutavaranosturit, JONSERED-kierrätysnosturit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet, GALFAB-vaijerilaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä Hiab kehittää paremman tulevaisuuden ratkaisuja tekemällä kuormankäsittelystä älykkäämpää, turvallisempaa ja kestävämpää. www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2021 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

