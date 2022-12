BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 19. december 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 20/2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10 (”Selskabet”).

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. januar 2023 kl. 16:00 på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden

Forslag fra bestyrelsen. Valg af bestyrelse Ændring af vedtægter Ændring af vederlagspolitikken Bemyndigelse til dirigenten.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 1a, 1c og pkt. 2 kræver simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 105. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1b kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes § 13, stk. 3, og selskabslovens § 106, stk. 1.

Aktiekapitalen

Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen nominelt 142.583.183,25 kr. fordelt på 570.332.733 aktier a nominelt DKK 0,25 og multipla heraf. Hver aktie a nominelt DKK 0,25 har én stemme jf. vedtægternes § 12.

Adgang til generalforsamlingen

Generalforsamlingen gennemføres fysisk samt med mulighed for livestreaming via www.brondby.com. Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via info@brondby.com, eller via www.brondby.com (Investor) i dagene til og med fredag den 6. januar 2023, kl. 23:59.

Aktionærer kan deltage på generalforsamlingen og afgive stemmer i tilknytning til de aktier, som aktionærerne ejer på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 3. januar 2023, kl. 23:59.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 6. januar 2023, kl. 23:59, skal have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen skal være modtaget inden samme tidspunkt. Fuldmagtsformular findes på www.brondby.com (Investor).

Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme senest mandag den 9. januar 2023 kl. 12:00. Brevstemmeblanket hertil forefindes på www.brondby.com (Investor) fra datoen for denne indkaldelse til generalforsamling.

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen og dagsorden med de fuldstændige forslag, vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor. De samme dokumenter, inklusive de blanketter, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, vil samtidig blive gjort tilgængelige på www.brondby.com (Investor).

Brøndby, 19. december 2022

Bestyrelsen

Bilag

Udkast til vedtægter

Udkast til ny vederlagspolitik

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos selskabet på telefon 43 63 08 10.

Ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10, den 10. januar 2023 på adressen:

Brøndby Stadion 28, Michael Laudrup Lounge, 2605 Brøndby.

Fuldstændige forslag

Forslag fra bestyrelsen

Valg af bestyrelse

Det foreslås at følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges: Niels Roth, Jan Bech Andersen og Claus Billehøj. Steen Lerche og Christian Barrett fortsætter som udpeget af Brøndbyernes Idrætsforening, jf. § 14 i selskabets vedtægter. Derudover foreslås det at følgende nye personer vælges til bestyrelsen:

Johannes Ruppert: Investeringsrådgiver med baggrund hos den tyske fodboldliga og med bred erfaring indenfor forhandlinger, finansiering og investeringer.

Scott Krase: Investor som har arbejdet med investeringer og filantropi i en lang årrække.

Scott McLachlan: Ansvarlig for fodbold hos GFH med baggrund som mangeårig chefscout hos Chelsea FC og med bred erfaring indenfor talentudvikling på alle niveauer.

Chris Anderson: Professor på London School of Economics og underviser på nogle af verdens førende universiteter indenfor områderne dataanalyse og adfærdsvidenskab, og har blandt andet udgivet bestseller-bogen ”The Numbers Game: Why Everything You Know About Football Is Wrong” som med udgangspunkt i videnskaben kigger på data og analyser indenfor fodboldens verden.

Ignacio Beristain: Chief operating officer hos Global Football Holdings og President hos Estoril Praia med erfaring indenfor management, strategi, drift og spillerhandler

Isaac Harrouche: Isaac arbejder med investeringer i private virksomheder og har erfaring indenfor investeringsrådgivning

Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter bliver opdateret for at reflektere følgende:

Opdateringer af redaktionel karakter grundet udvikling i lovgivning, praksis og det faktum, at warrants m.v. er udløbet

Indførelse af mulighed for afholdelse af generalforsamlinger på dansk eller engelsk med mulighed for simultantolkning efter bestyrelsens valg

Indførelse af mulighed for at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug tillige kan udarbejdes på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det

Refleksion af at selskabsmeddelelser og andre selskabsdokumenter, herunder de i vedtægternes pkt. § 9 a nævnte med undtagelse af årsrapporter og delårsrapporter, kan udarbejdes på engelsk, såfremt bestyrelsen måtte beslutte det

Udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 3-10 personer til 3-11 personer

Refleksion af at bestyrelsesmedlemmer ikke modtager et fast honorar

Ændring af Selskabets tegningsregel, så selskabet fremover tegnes af Scott Krase, Scott McLachlan eller den samlede bestyrelse.

Udkast til nye vedtægter er vedlagt denne indkaldelse i en rettemarkeret udgave, hvor ændringerne fremgår.

Ændring af vederlagspolitikken

Bestyrelsen foreslår at Selskabets vederlagspolitik opdateres således, at det reflekteres at bestyrelsen ikke modtager vederlag for bestyrelsesarbejdet. Selskabet kan dog afholde rimelige omkostninger forbundet med bestyrelsesrelaterede rejseaktiviteter i Selskabet for bestyrelsesmedlemmer.

Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

*****

Vedhæftede filer