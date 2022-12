Investissements Purpose émet des Actions à Revenu, les premiers FNB mondiaux à un seul niveau axé sur le rendement

English French

TORONTO, 20 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose »), une société d’investissement moderne connue pour ses produits innovants à l’échelle mondiale et centrés sur le client, est ravie d’annoncer le lancement de Actions à Revenu par Purpose (« Actions à Revenu »)., comme décrit dans le tableau ci-dessous, les premiers ETF à action unique axés sur le rendement au monde, qui commenceront à être négociés aujourd'hui sur la NEO Exchange Inc.



Les Actions à Revenu par Purpose sont conçues pour offrir aux investisseurs un nouvel outil pour maximiser le rendement de leur portefeuille. Grâce aux Actions à Revenu, les investisseurs obtiendront un revenu mensuel accru grâce à un placement dans des fonds qui détiennent certains des titres les plus largement détenus dans le monde, comme Amazon, Berkshire Hathaway et Tesla, tout en conservant une exposition au rendement des titres individuels sous-jacents.

« La conjoncture économique est actuellement turbulente et, avec les Actions à Revenu par Purpose, nous sommes ravis d’offrir aux Canadiens l’occasion d’obtenir une exposition à des actions individuelles comme Tesla et Apple et de recevoir des distributions mensuelles améliorées tout en investissant dans celles-ci », affirme Vlad Tasevski, chef de l’exploitation et chef des produits.

Aujourd'hui, Investissements Purpose lance les cinq Actions à Revenu suivantes (les « Actions à Revenu initial ») :

Nom du FNB Symbole FNB Exposition aux actions sous-jacentes FNB Actions à Revenu Alphabet (GOOGL) Purpose YGOG Alphabet Inc. FNB Actions à Revenu Apple (AAPL) Purpose APLY Apple Inc. FNB Actions à Revenu (AMZN) Purpose YAMZ Amazon.com Inc. FNB Actions à Revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose BRKY Berkshire Hathaway Inc. FNB Actions à Revenu Tesla (TSLA) Purpose YTSL Tesla Inc.

Les actions de rendement sont conçues pour offrir aux investisseurs les avantages suivants :

Revenu mensuel : Les investisseurs pourront tirer de leur exposition individuelle à des actions un revenu mensuel supérieur aux dividendes déclarés sur les actions sous-jacentes, le cas échéant.

Les investisseurs pourront tirer de leur exposition individuelle à des actions un revenu mensuel supérieur aux dividendes déclarés sur les actions sous-jacentes, le cas échéant. Exposition aux actions individuelles sous-jacentes : Tirer parti du potentiel de croissance à long terme des actions sous-jacentes de sociétés comme Amazon et Tesla.

Tirer parti du potentiel de croissance à long terme des actions sous-jacentes de sociétés comme Amazon et Tesla. Investissement aux États-Unis. Sociétés libellées en dollars canadiens : Les Canadiens seront en mesure d’obtenir une exposition à des actions américaines individuelles au moyen d’un placement libellé en dollars canadiens qui couvre l’exposition au dollar américain.

Les Canadiens seront en mesure d’obtenir une exposition à des actions américaines individuelles au moyen d’un placement libellé en dollars canadiens qui couvre l’exposition au dollar américain. Efficacité fiscale : Le rendement généré par la stratégie d’options d’achat couvertes sera avantageux sur le plan fiscal sous forme de gains en capital.

Ces Actions à Revenu libellées en dollars canadiens par Purpose viseront à générer unrevenu en distributions supérieur aux dividendes payables sur les actions sous-jacentes en mettant en œuvre des stratégies d’options d’achat couvertes (ciblées à 50 %) et un effet de levier modéré (ciblé à un maximum de 25 % de la valeur liquidative) afin d’obtenir un rendement mensuel amélioré sur les sociétés mondiales recherchées. Les Actions à Revenu offriront aux investisseurs un profil risque-rendement différent de celui d’un placement direct dans les actions sous-jacentes et peuvent être utilisées comme outils supplémentaires pour personnaliser leur portefeuille.

Investissements Purpose est également ravi d’annoncer les distributions de décembre 2022 pour les Actions à Revenu initial :

Nom Répartition

(par part) * * Date d’enregistrement Date de paiement FNB Actions à Revenu Alphabet (GOOGL) Purpose $0.1833 28 décembre 2022 9 janvier 2023 FNB Actions à Revenu Apple (AAPL) Purpose $0.1667 28 décembre 2022 9 janvier 2023 FNB Actions à Revenu (AMZN) Purpose $0.2000 28 décembre 2022 9 janvier 2023 FNB Actions à Revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose $0.1000 28 décembre 2022 9 janvier 2023 FNB Actions à Revenu Tesla (TSLA) Purpose $0.3067 28 décembre 2022 9 janvier 2023

* * Les distributions peuvent varier et soient au gré de Purpose. La date d’ex-distribution sera le 23 décembre 2022.

La suite est la plus récente offre de la gamme de FNB et de fonds de renommée de la société, qui comprend le premier FNB d’épargne à intérêt élevé au monde (symbole TSX : PSA), stratégies actives à revenu fixe primées (symbole TSX : CROP), et des fonds d’actions structurés leaders du secteur (par exemple, Portefeuille De Revenu D’actions Structuré Purpose), entre autres. Pour en savoir plus sur les FNB et les fonds de Investissements Purpose, visitez le site www.purposeinvest.com/fr-CA.

* Les Actions à Revenu procurent des rendements « supérieurs » ou supérieurs sous forme de distributions mensuelles supplémentaires comparativement aux actions ordinaires sous-jacentes qui versent un rendement de distribution relativement faible ou nul.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 14 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

