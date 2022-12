MacGregor on saanut kaksi merkittävää ja yhden huomattavan RoRo-laitteiston tilauksen PCTC-aluksiin

English Finnish

22 JOULUKUUTA 2022



Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut kaksi merkittävää ja yhden huomattavan suuren täyden RoRo-laitteiston tilauksen yhteensä 15:een autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen, jotka rakennetaan kolmella telakalla Kiinassa ja Etelä-Koreassa kolmelle eri omistajalle.



Tilaukset, joiden yhteisarvo oli lähes 90 miljoonaa euroa, on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Alukset on tarkoitus toimittaa omistajille vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen ja vuoden 2026 kolmannen vuosineljänneksen välisenä aikana.



MacGregorin toimitus kattaa RoRo- ja autokansilaitteistojen suunnittelun ja toimituksen sekä asennuksen aikaisen tuen kaikkiin tilattuihin aluksiin. Tilaukset sisältävät ramppeja, sivuramppeja, kansitasoja, nostettavia autokansia, useita sisäluiskia sekä luotsi- ja säiliöovia. Lisäksi osaan tilauksista sisältyy MacGregorin kansilaitteita.



"Vuosi 2022 on ollut meille poikkeuksellisen menestyksekäs PCTC-markkinoilla, ja olemme erittäin iloisia asiakkaidemme luottamuksesta meihin. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja vahva kumppani ja auttaa heitä menestymään liiketoiminnassaan. Menestystekijöitämme ovat huippuluokan suunnittelumme ja vahva tukemme asiakkaalle hankkeiden alkuvaiheista lähtien sekä kykymme tukea asiakkaitamme koko alusten elinkaaren ajan maailmanlaajuisesti. Haluan kiittää myös tiimiämme, todellisia ammattilaisia, jotka työskentelevät näiden projektien onnistumiseksi", sanoo Magnus Sjöberg, Merchant Solutions -yksikön johtaja, MacGregor.



