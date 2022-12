Stingray lance des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité sur Amazon Freevee et Samsung TV Plus

English French

MONTRÉAL, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX: RAY. A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui l’ajout de ses chaînes télé soutenues par la publicité Stingray Music, Stingray Naturescape et Stingray CMusic à l’offre de deux grands fournisseurs de services télévisuels par contournement : Freevee (États-Unis) et Samsung TV Plus (Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse). En vertu de ces nouvelles ententes de distribution, des millions de téléspectateurs pourraient s’ajouter à l’auditoire de Stingray sur de nouvelles plateformes et dans de nouveaux territoires.



Avec cette annonce, Stingray confirme un nouveau partenariat avec Freevee en plus de consolider sa relation existante avec Samsung TV Plus. Les chaînes télé gratuites soutenues par la publicité de Stingray, surnommées chaînes FAST (pour free, ad-supported TV channels), offrent au public une nouvelle façon d’accéder à des contenus musicaux et lifestyle sans frais supplémentaires, par l’intermédiaire de leur abonnement existant aux services de diffusion en continu gratuits. Les chaînes FAST de Stingray sont soutenues par les recettes publicitaires et ne nécessitent donc pas d’abonnement. La portée et l’influence de Stingray continuent de croître à un rythme toujours plus rapide.

« Les plus importants fournisseurs de contenus de divertissement au monde sont séduits par la programmation inégalée de Stingray et l’adaptabilité de ses services musicaux et lifestyle à une variété de plateformes, ce qui les positionne judicieusement pour répondre à l’évolution constante des technologies et des attentes du public », a déclaré David Purdy, chef de la stratégie de revenus de Stingray. « Nous sommes enchantés d’offrir ces services à nos partenaires de longue date et à de nouveaux fournisseurs qui souhaitent offrir un divertissement de qualité à leurs clients. Ces nouvelles ententes de distribution font croître notre portée mondiale potentielle de millions de téléspectateurs. »

Chaînes télé gratuites soutenues par la publicité

Stingray Musique – offerte par Freevee et Samsung TV Plus – propose des chaînes audio dont la sélection est assurée par des programmateurs spécialisés dans la plupart des genres populaires, notamment le rock, la pop, le country et le hip-hop.





Stingray Naturescape – offerte par Freevee – permet aux téléspectateurs de s’évader devant une sélection de paysages naturels à couper le souffle, combinés à une trame sonore apaisante.





Stingray CMusic – offerte par samsung TV Plus – est la seule chaîne qui se consacre à la modernisation de la musique classique à la télévision en présentant de grandes œuvres sous forme de vidéoclips.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie plus de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com

