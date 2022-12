UPM etenee kasvuhankkeensa loppusuoralle Uruguayssa

English Finnish

(UPM, Helsinki, 23.12.2022 klo 14) – UPM saattaa valmiiksi uuden sellutehtaansa rakennustyöt Uruguayssa ja etenee hankkeessa loppusuoralle. UPM:n Paso de los Torosin sellutehtaan odotetaan käynnistyvän vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.



Vaikka projektityö jatkuu intensiivisenä, on rakennusvaiheen loppuun saattaminen merkittävä virstanpylväs projektissa. Heinäkuussa 2019 tehdyn investointipäätöksen jälkeen projektissa on työskennellyt yli 20 000 ihmistä hankkeeseen liittyvillä työmailla, jotka sellutehtaan lisäksi ovat sisältäneet uuden selluterminaalin Montevideon satamassa sekä 11 asuntoaluetta Paso de los Torosin ympärillä.

Projekti etenee nyt sähkö-, instrumentointi- ja automatisaatioasennusten viimeistelyllä sekä käyttöönottotöillä. Apukattilat ja voimakattilat on otettu käyttöön. Veden sisäänotto ja käsittely sekä prosessi-ilmajärjestelmät ovat jo käytössä. Soodakattilan testaus on aloitettu ja etenee hyvin, ja käyttöönottotyöt ja -testaus etenevät kaikilla prosessialueilla.

