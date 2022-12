Jitterbit Tem Crescimento Recorde de Clientes e Parceiros de E-Commerce

French German Portuguese Spanish

ALAMEDA, Calif, Dec. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jitterbit , empresa de transformação de APIs, teve um crescimento significativo nos últimos 12 meses, atingindo recordes em integração de e-commerce e Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) e aumentando o fluxo de negócios e ARR relacionados ao e-commerce em mais de 100%. A Jitterbit também ampliou seus acordos com alguns dos maiores nomes de parceiros do setor, incluindo BigCommerce ShipStation e Shopify . Além disso, a Jitterbit continua a expandir sua já forte rede de centenas de parceiros de agências de e-commerce. O crescimento notável de clientes e parceiros posicionou a Jitterbit como uma das plataformas de integração mais procuradas no espaço de e-commerce.

“Com a nossa aquisição da eBridge Connections no ano passado, os avanços contínuos nos conectores de e-commerce e a ampliação das principais parcerias, a Jitterbit passou a fornecer um dos conjuntos mais abrangentes da indústria de ofertas de integração para e-commerce do mercado”, disse Singu Srinivas, gerente geral e vice-presidente sênior da Jitterbit. “Com o encerramento da temporada de compras de fim de ano, nossas equipes internacionais de serviços estão ajudando milhares de varejistas e comerciantes a serem mais eficientes com o tempo, permitindo que os dados fluam perfeitamente entre os sistemas de e-commerce local ou na nuvem, EDI, ERP e CRM, bem como soluções 3PL, WMS e Payments, para tornar o comércio online sem atritos.”

Clientes Escolhem a Jitterbit para Seu E-Commerce

A Jitterbit expandiu seu e-commerce em todos os setores – aumentando significativamente o ARR, com a aquisição de clientes e dobrando o número de conexões de e-commerce nos últimos 12 meses. Isso demonstra a alta demanda por soluções de integração e automação da Jitterbit que criam experiências para clientes omnicanal por meio da conexão de dados e automatização dos processos de negócios. Com as soluções Commerce 360 da Jitterbit, as empresas criam experiências personalizadas para que o cliente possa maximizar o Valor do Tempo de Vida do Cliente.

A Jitterbit combina a experiência com domínio com casos de uso testados e reais para simplificar as integrações de comércio digital. Desde a integração de CRM e ERP para automatizar a criação de pedidos de vendas, até o envio automático de informações de pedidos e remessas para estoque, equipes de envio e provedores de 3PL, ou o uso de EDI para aprimorar o processamento de dados das transações, os clientes da Jitterbit se beneficiam das receitas comprovadas e do melhor suporte da categoria. A Jitterbit ajudou milhares de comerciantes e fornecedores a acelerar os resultados dos negócios com iniciativas de integração ao vivo em dias ou semanas, e não meses ou anos. Nos últimos meses, os líderes dos seus respectivos mercados escolheram a Jitterbit, incluindo a Fortune Brands (Moen), Malley 's Chocolate, Olukai, Sadler Power Train e The Cookware Company.

Empresas Importantes de E-Commerce Fazem Parceria com a Jitterbit

Nos últimos meses, a Jitterbit ampliou suas parcerias com empresas de e-commerce que fornecem estruturas essenciais para a realização de vendas online. A Jitterbit assinou contratos de revenda e/ou tecnologia com os seguintes parceiros:

BigCommerce: A Jitterbit divulgou que foi escolhida como Parceiro de Tecnologia BigCommerce , fornecendo para dezenas de milhares de comerciantes de BigCommerce acesso ao processo automatizado de atendimento de pedidos da Jitterbit. Agora, os clientes BigCommerce podem integrar a plataforma Jitterbit através do BigCommerce App Marketplace.

A Jitterbit divulgou que foi escolhida como , fornecendo para dezenas de milhares de comerciantes de BigCommerce acesso ao processo automatizado de atendimento de pedidos da Jitterbit. Agora, os clientes BigCommerce podem integrar a plataforma Jitterbit através do BigCommerce App Marketplace. ShipStation: A Jitterbit divulgou recentemente que fez uma nova parceria com a ShipStation , principal solução de envio de e-commerce baseada na web do mundo. A parceria criará processos de envio mais contínuos para os comerciantes e melhorará a experiência do cliente. Ela também irá proporcionar uma integração mais rápida e fácil com aplicativos de terceiros de comerciantes.

A Jitterbit divulgou recentemente que fez uma nova parceria com a , principal solução de envio de e-commerce baseada na web do mundo. A parceria criará processos de envio mais contínuos para os comerciantes e melhorará a experiência do cliente. Ela também irá proporcionar uma integração mais rápida e fácil com aplicativos de terceiros de comerciantes. Shopify Plus : A Jitterbit divulgou recentemente a integração de ERP com comerciantes Shopify Plus . Com a experiência incomparável de integração da Jitterbit em simplificar e automatizar processos, incluindo finanças, fabricação, cadeia de suprimentos, vendas e compras, a integração Jitterbit ERP aumentará a produtividade e permitirá que os comerciantes do Shopify passem menos tempo trabalhando em sistemas diferentes e mais tempo alcançando novos clientes por meio de novos canais.

: A Jitterbit divulgou recentemente a integração de ERP com comerciantes . Com a experiência incomparável de integração da Jitterbit em simplificar e automatizar processos, incluindo finanças, fabricação, cadeia de suprimentos, vendas e compras, a integração Jitterbit ERP aumentará a produtividade e permitirá que os comerciantes do Shopify passem menos tempo trabalhando em sistemas diferentes e mais tempo alcançando novos clientes por meio de novos canais. Agências de E-Commerce: A Jitterbit criou um ecossistema impressionante com centenas de parceiros de agências de e-commerce, que atuam como consultores para ajudar as empresas a implementar plataformas de e-commerce. Os parceiros de agências da Jitterbit criam estratégias personalizadas para ajudar os comerciantes com lojas online a gerar conhecimento da marca, impulsionar o engajamento e aumentar as vendas, criando jornadas de integração de clientes com ERP, EDI, CRM, MKT, WMS, 3PL e Sistemas de Pagamento.

A Jitterbit irá apresentar suas soluções de varejo durante a NRF 2023, de 15 a 17 de janeiro, no estande 1234. Para agendar uma reunião ou demonstração durante o show, entre em contato com jitterbit@bocacommunications.com .

Para mais informação sobre a Jitterbit, visite :

Harmonia Jitterbit: https://www.jitterbit.com/platform/

Liderança Jitterbit: https://www.jitterbit.com/resources/type/blog/

Casos de uso Jitterbit: https://www.jitterbit.com/customers/



Sobre a Jitterbit, Inc.

A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, torna mais rápido e fácil para as empresas explorar dados de qualquer fonte, capacitando-as a inovar rapidamente e tomar decisões mais rápidas e eficazes. A plataforma de integração Jitterbit Harmony API e as soluções API360 viabilizam que as empresas conectem rapidamente aplicativos SaaS, on-premise e na nuvem, e infundam inteligência instantaneamente em qualquer processo dos negócios. Para mais informação, visite www.jitterbit.com ou siga-nos no LinkedIn ou @Jitterbit no Twitter.

Contato com a Mídia:

jitterbit@bocacommunications.com