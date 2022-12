Partez le Nouvel An du bon pied — Prévoyez des déplacements sobres et sécuritaires

English French

OAKVILLE, Ontario , 28 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens et Canadiennes se préparent à fêter la nouvelle année, MADD Canada implore chacun et chacune de le faire en toute sécurité en s’assurant de prévoir des moyens de transport sobres.

« Bonne et heureuse année à tous! MADD Canada vous offre ses meilleurs vœux pour 2023, s’est exclamé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous vous rappelons toutefois de ne pas oublier de prévoir un moyen de transport sobre pour rentrer à la maison après vos célébrations s’il y a une possibilité que vous consommiez de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. Tout le monde peut contribuer à la sécurité de nos routes, de nos communautés et des autres usagers du réseau routier. »

Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des dizaines de milliers sont blessés dans des collisions mettant en cause la consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres drogues au volant. Que ce soit la veille du jour de l’An ou n’importe quelle autre journée de l’année, nous avons chacun un rôle à jouer pour prévenir ces tragédies.

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Appelez le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les capacités affaiblies.



Que vous sortiez pour les Fêtes ou que vous receviez, MADD Canada vous invite à suivre ces quelques petits conseils pour vous aider à partir la nouvelle année du bon pied.



Lorsque vous sortez…

Si vous avez l’intention de boire ou de consommer du cannabis durant votre tournée des célébrations des Fêtes, éliminez la possibilité que vous conduisiez avec les capacités affaiblies en prévoyant un moyen de transport sécuritaire avant de sortir:

réservez une course avec Uber;

prenez un taxi;

utilisez le transport collectif;

choisissez un conducteur désigné qui restera sobre;

prévoyez de passer la nuit chez vos parents ou vos amis.



Lorsque vous recevez…

Lorsque vous recevez, vous assumez une certaine part de responsabilité pour la sécurité de vos invités. Voici quelques petits conseils très simples pour vous aider à éviter que vos invités prennent le volant en état d’ébriété ou sous l’influence du cannabis.

Assurez-vous d’offrir un bon choix de nourriture et de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Servez la boisson vous-même afin d’être en mesure de surveiller la consommation de vos invités. Si vous voyez qu’un invité est déjà intoxiqué, arrêtez de lui servir de l’alcool. Cessez de servir les boissons alcoolisées bien avant la fin de la soirée.

Essayez de surveiller la consommation et le degré d’intoxication des invités qui consomment du cannabis.

Renseignez-vous pour savoir comment vos invités ont l’intention de rentrer à la maison et quels sont ceux qui ont l’intention de conduire.

Si Uber est disponible dans votre région, téléchargez l’application.

Gardez les numéros de téléphone des services de taxi à portée de main.

Soyez prêt à héberger vos invités au besoin.



« Lorsque vous conduisez avec les capacités affaiblies, vous risquez de perdre votre permis, de perdre votre liberté et, plus important encore, de perdre votre vie ou de causer la mort de quelqu’un d’autre, a souligné Mme Hancock. Il est si facile d’éviter tous ces risques en prenant les quelques petites minutes qu’il faut pour prévoir des déplacements sobres et sécuritaires. »



Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité en un clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.