Lehdistötiedote 29.12.2022 klo 16.00

Sievi Capital on uudelleenrahoittanut 10,0 miljoonan euron lainansa

Sievi Capital Oyj on tänään allekirjoittanut uuden 10,0 miljoonan euron lainasopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Laina erääntyy kerralla maksettavaksi joulukuussa 2024. Laina käytetään uudelleenrahoittamaan aiemmat lainat, jotka olisivat erääntyneet lokakuussa 2023. Lainasopimus sisältää taloudellisen kovenantin, joka perustuu Sievi Capitalin omaan pääomaan.

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Olemme muutosmatkalla pääomasijoitusyhtiöstä kohti monialakonsernia. Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on muuttua kohdeyhtiömme KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.