UPM:n ja Paperiliiton neuvottelut jatkuvat sovittelijan johdolla, Paperiliitto ilmoittaa jatkavansa lakkoa useimmilla UPM:n tehtailla Suomessa

English Finnish

(UPM, Helsinki, 16.3.2022 klo 14.00) – UPM:n liiketoimintojen ja Paperiliitto ry:n neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat jatkuneet tiiviinä. Tänään Paperiliitto ilmoitti jälleen jatkavansa UPM:n useille Suomen tehtaille julistamaansa lakkoa kahdella viikolla eli 16. huhtikuuta saakka, ellei sopimuksia sitä ennen synny. Liiton lakko UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac -liiketoimintojen Suomen yksiköissä alkoi 1.1.2022. Tällä hetkellä noin 200 paperiliittolaista työskentelee suojelutöissä tehtaiden voimalaitoksilla ja vedenkäsittelyssä.



”Viime viikkoina osapuolet ovat neuvotelleet pääasiassa keskenään. Tiiviistä neuvotteluista huolimatta sopimuksiin ei ole päästy. Sen vuoksi neuvottelut jatkuvat UPM Pulpin osalta nyt sovittelijan johdolla”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

Lakon aikana UPM pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan asiakaskysyntään Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan. UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon taloudellisista vaikutuksista.

Lisätietoja antaa:

Jyrki Hollmén, työmarkkinajohtaja, UPM, puh. 020 4150 051

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils