Date 02.01.2023

Share buy-back programme - week 52

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 366,900 824.57 302,535,560 27 December 2022 3,200 942.08 3,014,656 28 December 2022 3,200 940.87 3,010,784 29 December 2022 2,500 944.47 2,361,175 30 December 2022 2,500 944.33 2,360,825 Total under the share buy-back programme 378,300 828.13 313,283,000 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 831,527 820.49 682,262,244

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

831,527 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 27 942 XCSE 20221227 9:02:15.037000 27 941 XCSE 20221227 9:02:15.138000 27 942 XCSE 20221227 9:06:42.334000 26 943 XCSE 20221227 9:10:57.736000 27 943 XCSE 20221227 9:13:29.966000 58 944 XCSE 20221227 9:14:37.273000 27 943 XCSE 20221227 9:16:57.121000 24 943 XCSE 20221227 9:28:55.781000 20 943 XCSE 20221227 9:32:06.202000 24 943 XCSE 20221227 9:34:33.860000 9 943 XCSE 20221227 9:34:33.860000 26 943 XCSE 20221227 9:34:33.860000 18 943 XCSE 20221227 9:34:33.860000 2 943 XCSE 20221227 9:34:33.860000 70 944 XCSE 20221227 9:49:48.617000 56 944 XCSE 20221227 9:51:17.592000 24 943 XCSE 20221227 9:52:15.618000 24 943 XCSE 20221227 9:52:15.627000 4 943 XCSE 20221227 9:52:15.627000 28 941 XCSE 20221227 9:56:46.448000 28 939 XCSE 20221227 10:00:20.019000 1 937 XCSE 20221227 10:08:20.582000 26 937 XCSE 20221227 10:08:20.591000 26 937 XCSE 20221227 10:08:20.591000 28 937 XCSE 20221227 10:09:32.008000 53 937 XCSE 20221227 10:18:51.828000 29 937 XCSE 20221227 10:19:51.457000 6 937 XCSE 20221227 10:28:16.806000 22 937 XCSE 20221227 10:29:41.653000 6 937 XCSE 20221227 10:29:41.653000 28 937 XCSE 20221227 10:31:15.505000 32 940 XCSE 20221227 11:02:14.529000 4 940 XCSE 20221227 11:02:14.585000 5 940 XCSE 20221227 11:17:28.142000 90 940 XCSE 20221227 11:17:28.162000 5 939 XCSE 20221227 11:25:36.623000 82 941 XCSE 20221227 11:32:33.039000 54 941 XCSE 20221227 11:32:33.058000 29 943 XCSE 20221227 12:31:30.954000 7 943 XCSE 20221227 12:31:30.954000 100 944 XCSE 20221227 12:35:09.329000 75 944 XCSE 20221227 12:35:09.329000 13 944 XCSE 20221227 12:35:09.329000 66 942 XCSE 20221227 12:38:22.561000 42 942 XCSE 20221227 12:38:22.561000 21 941 XCSE 20221227 12:53:35.846000 7 941 XCSE 20221227 12:58:11.258000 21 941 XCSE 20221227 12:58:11.258000 27 941 XCSE 20221227 12:58:11.258000 27 940 XCSE 20221227 13:05:59.542000 28 940 XCSE 20221227 13:05:59.604000 16 943 XCSE 20221227 13:28:41.621000 23 943 XCSE 20221227 13:38:27.920000 4 943 XCSE 20221227 13:38:27.920000 86 942 XCSE 20221227 13:41:44.556000 9 942 XCSE 20221227 13:41:44.574000 28 944 XCSE 20221227 13:44:15.098000 27 943 XCSE 20221227 13:50:42.699000 28 942 XCSE 20221227 13:50:42.710000 13 944 XCSE 20221227 14:16:12.421000 14 945 XCSE 20221227 14:22:50.637000 13 945 XCSE 20221227 14:22:50.637000 45 945 XCSE 20221227 14:26:05.854000 94 945 XCSE 20221227 14:26:05.854000 29 945 XCSE 20221227 14:26:06.638000 28 944 XCSE 20221227 14:40:28.440000 28 943 XCSE 20221227 14:44:13.248000 27 942 XCSE 20221227 14:46:25.212000 27 942 XCSE 20221227 14:46:25.320000 26 943 XCSE 20221227 14:52:53.823000 27 942 XCSE 20221227 14:55:39.175000 27 942 XCSE 20221227 14:55:39.175000 27 942 XCSE 20221227 14:55:39.175000 18 942 XCSE 20221227 14:55:39.175000 26 944 XCSE 20221227 15:03:12.045000 39 943 XCSE 20221227 15:06:13.634000 53 943 XCSE 20221227 15:06:21.385000 28 943 XCSE 20221227 15:10:56.147000 27 942 XCSE 20221227 15:15:21.735000 19 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 18 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 9 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 28 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 10 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 12 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 16 942 XCSE 20221227 15:36:11.997000 86 942 XCSE 20221227 15:39:31.102000 26 942 XCSE 20221227 15:40:33.835000 53 942 XCSE 20221227 15:40:33.835000 57 943 XCSE 20221227 15:48:06.722000 23 943 XCSE 20221227 15:48:06.722000 5 943 XCSE 20221227 15:48:06.722000 28 943 XCSE 20221227 15:51:27.724000 9 942 XCSE 20221227 15:51:27.745000 28 942 XCSE 20221227 15:55:42.695000 27 942 XCSE 20221227 16:10:15.756000 2 942 XCSE 20221227 16:11:36.180000 43 942 XCSE 20221227 16:15:20.532000 41 942 XCSE 20221227 16:16:36.641000 15 942 XCSE 20221227 16:16:36.641000 19 943 XCSE 20221227 16:21:31.782000 26 942 XCSE 20221227 16:30:02.001000 2 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 12 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 28 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 26 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 16 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 15 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 27 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 13 942 XCSE 20221227 16:37:25.016000 3 942 XCSE 20221227 16:37:25.920000 20 942 XCSE 20221227 16:38:03.940000 65 941 XCSE 20221227 16:45:46.094565 29 936 XCSE 20221228 9:01:24.257000 39 936 XCSE 20221228 9:25:30.231000 2 936 XCSE 20221228 9:25:30.231000 13 936 XCSE 20221228 9:25:30.231000 54 935 XCSE 20221228 9:26:00.023000 53 935 XCSE 20221228 9:26:09.396000 24 935 XCSE 20221228 9:33:06.204000 58 935 XCSE 20221228 9:33:06.204000 31 935 XCSE 20221228 9:33:06.205000 25 933 XCSE 20221228 9:35:10.184000 15 933 XCSE 20221228 9:35:56.853000 40 933 XCSE 20221228 9:35:56.853000 25 933 XCSE 20221228 9:35:56.853000 5 932 XCSE 20221228 9:50:10.237000 28 932 XCSE 20221228 9:50:31.919000 24 932 XCSE 20221228 9:50:31.919000 4 932 XCSE 20221228 9:50:31.919000 15 932 XCSE 20221228 9:50:31.919000 24 932 XCSE 20221228 9:50:31.919000 13 932 XCSE 20221228 9:50:31.919000 29 931 XCSE 20221228 9:53:24.872000 36 937 XCSE 20221228 10:09:41.164000 17 937 XCSE 20221228 10:14:44.017000 9 937 XCSE 20221228 10:14:44.017000 101 937 XCSE 20221228 10:29:35.331000 4 937 XCSE 20221228 10:29:35.331000 30 940 XCSE 20221228 10:32:27.360000 54 941 XCSE 20221228 10:37:33.508000 27 941 XCSE 20221228 10:37:33.508000 28 940 XCSE 20221228 10:42:15.358000 50 941 XCSE 20221228 10:57:10.431000 4 941 XCSE 20221228 10:57:10.431000 12 941 XCSE 20221228 11:23:14.017000 76 942 XCSE 20221228 11:23:15.310000 29 942 XCSE 20221228 11:23:15.310000 27 941 XCSE 20221228 11:23:15.680000 28 941 XCSE 20221228 11:25:33.736000 56 939 XCSE 20221228 11:49:18.109000 6 938 XCSE 20221228 11:59:06.533000 21 938 XCSE 20221228 11:59:06.533000 26 938 XCSE 20221228 11:59:06.533000 32 939 XCSE 20221228 12:19:45.406000 60 941 XCSE 20221228 12:39:23.810000 49 942 XCSE 20221228 12:39:24.569000 110 943 XCSE 20221228 12:48:40.417000 82 947 XCSE 20221228 13:03:25.867000 29 946 XCSE 20221228 13:05:17.775000 57 947 XCSE 20221228 13:35:59.647000 28 947 XCSE 20221228 13:37:27.327000 27 946 XCSE 20221228 14:06:50.387000 27 946 XCSE 20221228 14:06:50.387000 27 944 XCSE 20221228 14:11:05.001000 28 944 XCSE 20221228 14:11:05.001000 27 944 XCSE 20221228 14:19:22.388000 26 944 XCSE 20221228 14:19:22.388000 26 944 XCSE 20221228 14:19:22.388000 27 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 18 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 28 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 27 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 14 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 9 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 13 943 XCSE 20221228 14:33:02.851000 57 945 XCSE 20221228 14:41:53.500000 2 945 XCSE 20221228 14:42:48.577000 40 944 XCSE 20221228 14:45:05.514000 50 946 XCSE 20221228 15:06:06.746000 90 946 XCSE 20221228 15:06:06.746000 2 945 XCSE 20221228 15:07:48.554000 6 945 XCSE 20221228 15:07:54.985000 76 945 XCSE 20221228 15:11:21.801000 28 945 XCSE 20221228 15:11:21.801000 8 945 XCSE 20221228 15:11:21.801000 12 944 XCSE 20221228 15:27:02.793000 17 944 XCSE 20221228 15:27:02.794000 28 945 XCSE 20221228 15:35:22.844000 36 944 XCSE 20221228 15:52:16.949000 77 944 XCSE 20221228 15:52:16.949000 29 942 XCSE 20221228 15:52:17.108000 27 941 XCSE 20221228 15:57:15.627000 8 941 XCSE 20221228 15:57:15.627000 26 941 XCSE 20221228 15:57:15.627000 27 941 XCSE 20221228 15:58:12.751000 27 941 XCSE 20221228 15:58:12.751000 18 941 XCSE 20221228 15:58:12.751000 11 941 XCSE 20221228 15:58:12.751000 28 941 XCSE 20221228 15:58:14.450000 28 942 XCSE 20221228 16:08:02.052000 4 942 XCSE 20221228 16:08:02.052000 23 942 XCSE 20221228 16:08:02.052000 27 942 XCSE 20221228 16:08:02.052000 53 941 XCSE 20221228 16:08:03.233000 54 942 XCSE 20221228 16:12:19.784000 26 942 XCSE 20221228 16:12:19.784000 29 941 XCSE 20221228 16:22:30.254000 28 941 XCSE 20221228 16:26:06.719000 26 941 XCSE 20221228 16:26:06.719000 26 941 XCSE 20221228 16:26:06.719000 28 940 XCSE 20221228 16:26:06.751000 8 939 XCSE 20221228 16:30:02.413000 148 940 XCSE 20221228 16:38:54.052724 29 941 XCSE 20221229 9:00:21.159000 26 940 XCSE 20221229 9:06:43.434000 28 941 XCSE 20221229 9:12:50.082000 40 941 XCSE 20221229 9:13:05.506000 60 941 XCSE 20221229 9:21:52.918000 27 941 XCSE 20221229 9:22:25.473000 27 941 XCSE 20221229 9:25:32.948000 6 941 XCSE 20221229 9:29:07.446000 5 941 XCSE 20221229 9:29:07.446000 26 940 XCSE 20221229 9:31:52.271000 29 940 XCSE 20221229 9:31:52.271000 3 940 XCSE 20221229 9:31:52.271000 28 940 XCSE 20221229 9:31:52.271000 54 940 XCSE 20221229 9:43:31.049000 6 940 XCSE 20221229 9:43:31.049000 37 944 XCSE 20221229 9:50:23.026000 16 944 XCSE 20221229 9:50:23.026000 26 944 XCSE 20221229 9:52:29.904000 53 944 XCSE 20221229 9:52:29.904000 6 943 XCSE 20221229 9:57:36.937000 23 943 XCSE 20221229 9:57:36.937000 29 943 XCSE 20221229 10:02:34.297000 30 944 XCSE 20221229 10:14:20.714000 81 947 XCSE 20221229 10:20:43.305000 27 946 XCSE 20221229 10:44:55.803000 54 946 XCSE 20221229 10:44:55.803000 13 946 XCSE 20221229 11:03:32.488000 71 947 XCSE 20221229 11:07:12.800000 14 947 XCSE 20221229 11:07:12.800000 9 947 XCSE 20221229 11:15:17.697000 8 947 XCSE 20221229 11:15:20.850000 4 947 XCSE 20221229 11:16:23.256000 21 948 XCSE 20221229 11:24:48.831000 6 948 XCSE 20221229 11:24:48.831000 26 947 XCSE 20221229 11:34:29.390000 50 949 XCSE 20221229 12:21:56.901000 47 949 XCSE 20221229 12:21:56.901000 6 949 XCSE 20221229 12:21:56.901000 29 947 XCSE 20221229 12:21:59.029000 27 946 XCSE 20221229 12:22:30.897000 13 945 XCSE 20221229 12:41:43.045000 16 945 XCSE 20221229 12:41:43.045000 27 944 XCSE 20221229 12:45:19.421000 23 946 XCSE 20221229 13:32:02.865000 50 947 XCSE 20221229 13:43:31.115000 32 947 XCSE 20221229 13:47:52.710000 27 947 XCSE 20221229 13:47:52.710000 23 947 XCSE 20221229 13:47:52.710000 17 946 XCSE 20221229 13:47:52.765000 9 946 XCSE 20221229 13:49:39.563000 28 945 XCSE 20221229 13:57:21.945000 2 945 XCSE 20221229 14:19:25.739000 20 945 XCSE 20221229 14:19:25.739000 27 945 XCSE 20221229 14:19:25.739000 8 945 XCSE 20221229 14:19:25.740000 28 944 XCSE 20221229 14:27:27.398000 84 944 XCSE 20221229 14:27:27.398000 5 943 XCSE 20221229 14:27:27.531000 82 945 XCSE 20221229 14:40:39.637000 25 945 XCSE 20221229 14:43:51.075000 13 945 XCSE 20221229 14:44:25.707000 56 946 XCSE 20221229 14:44:44.965000 18 946 XCSE 20221229 15:01:36.143000 40 946 XCSE 20221229 15:01:36.143000 27 945 XCSE 20221229 15:07:12.636000 28 945 XCSE 20221229 15:12:51.208000 20 945 XCSE 20221229 15:29:35.398000 56 945 XCSE 20221229 15:29:35.398000 27 945 XCSE 20221229 15:29:35.398000 4 945 XCSE 20221229 15:29:35.398000 28 944 XCSE 20221229 15:29:59.009000 27 944 XCSE 20221229 15:29:59.009000 15 942 XCSE 20221229 15:34:57.816000 46 945 XCSE 20221229 15:44:51.692000 1 943 XCSE 20221229 15:45:44.242000 27 943 XCSE 20221229 15:45:44.242000 29 943 XCSE 20221229 15:51:03.282000 25 943 XCSE 20221229 15:51:03.282000 24 941 XCSE 20221229 15:53:07.113000 3 941 XCSE 20221229 15:59:54.970000 24 941 XCSE 20221229 15:59:54.970000 2 941 XCSE 20221229 16:01:51.687000 22 942 XCSE 20221229 16:09:32.208000 30 945 XCSE 20221229 16:21:55.330000 40 945 XCSE 20221229 16:21:55.330000 57 945 XCSE 20221229 16:21:55.331000 3 945 XCSE 20221229 16:22:55.448000 23 945 XCSE 20221229 16:22:55.448000 18 945 XCSE 20221229 16:26:22.477000 9 945 XCSE 20221229 16:26:22.477000 27 944 XCSE 20221229 16:27:03.985000 1 944 XCSE 20221229 16:27:03.985000 25 943 XCSE 20221229 16:30:53.183000 10 943 XCSE 20221229 16:37:14.823000 30 944 XCSE 20221229 16:40:21.312834 12 944 XCSE 20221229 16:40:21.312870 58 944 XCSE 20221230 9:13:45.412000 26 944 XCSE 20221230 9:13:45.412000 31 945 XCSE 20221230 9:21:43.139000 24 945 XCSE 20221230 9:21:43.139000 41 947 XCSE 20221230 9:27:27.307000 1 945 XCSE 20221230 9:28:02.210000 52 945 XCSE 20221230 9:28:24.361000 21 945 XCSE 20221230 9:29:25.971000 6 945 XCSE 20221230 9:29:25.971000 10 943 XCSE 20221230 9:34:13.933000 19 943 XCSE 20221230 9:34:13.933000 29 943 XCSE 20221230 9:40:24.658000 20 942 XCSE 20221230 9:44:00.856000 21 942 XCSE 20221230 9:53:33.580000 8 942 XCSE 20221230 9:53:33.580000 20 942 XCSE 20221230 9:53:33.580000 7 942 XCSE 20221230 9:53:33.580000 28 942 XCSE 20221230 9:57:24.612000 28 940 XCSE 20221230 10:03:34.913000 11 939 XCSE 20221230 10:05:02.166000 18 939 XCSE 20221230 10:05:02.166000 27 941 XCSE 20221230 10:15:19.949000 3 941 XCSE 20221230 10:15:49.370000 3 941 XCSE 20221230 10:16:46.623000 26 941 XCSE 20221230 10:16:46.623000 28 940 XCSE 20221230 10:25:29.575000 28 940 XCSE 20221230 10:37:36.936000 23 940 XCSE 20221230 10:37:36.936000 4 940 XCSE 20221230 10:37:36.936000 29 939 XCSE 20221230 11:04:27.423000 19 939 XCSE 20221230 11:04:27.423000 28 939 XCSE 20221230 11:04:27.423000 1 941 XCSE 20221230 11:18:22.920000 26 941 XCSE 20221230 11:18:22.920000 39 942 XCSE 20221230 11:28:12.479000 18 942 XCSE 20221230 11:28:12.479000 5 944 XCSE 20221230 11:35:19.087000 22 945 XCSE 20221230 11:42:04.120000 33 945 XCSE 20221230 11:42:04.120000 79 945 XCSE 20221230 11:47:27.743000 28 944 XCSE 20221230 11:51:36.017000 27 943 XCSE 20221230 12:05:36.421000 9 946 XCSE 20221230 12:43:52.593000 4 946 XCSE 20221230 12:43:52.593000 27 946 XCSE 20221230 12:53:58.827000 28 946 XCSE 20221230 13:04:58.410000 82 944 XCSE 20221230 13:14:46.066000 26 945 XCSE 20221230 13:27:02.578000 27 945 XCSE 20221230 13:27:02.578000 28 944 XCSE 20221230 13:29:37.751000 28 944 XCSE 20221230 13:38:09.613000 27 943 XCSE 20221230 14:11:34.427000 26 942 XCSE 20221230 14:13:41.419000 28 942 XCSE 20221230 14:13:41.419000 28 942 XCSE 20221230 14:13:41.419000 27 942 XCSE 20221230 14:18:17.481000 27 942 XCSE 20221230 14:18:17.481000 1 942 XCSE 20221230 14:18:17.481000 55 944 XCSE 20221230 14:28:28.194000 19 944 XCSE 20221230 14:31:36.407000 7 944 XCSE 20221230 14:31:36.407000 54 943 XCSE 20221230 14:33:13.745000 1 943 XCSE 20221230 14:33:13.745000 28 943 XCSE 20221230 14:33:13.764000 27 944 XCSE 20221230 14:44:24.760000 10 942 XCSE 20221230 14:56:17.598000 27 944 XCSE 20221230 15:00:35.329000 26 945 XCSE 20221230 15:13:05.592000 5 945 XCSE 20221230 15:23:16.756000 78 945 XCSE 20221230 15:23:16.756000 59 948 XCSE 20221230 15:40:01.068000 26 948 XCSE 20221230 15:42:59.639000 27 948 XCSE 20221230 15:45:33.860000 50 947 XCSE 20221230 15:45:48.942000 3 947 XCSE 20221230 15:45:48.942000 3 947 XCSE 20221230 15:45:48.942000 29 947 XCSE 20221230 15:45:48.959000 29 945 XCSE 20221230 15:48:27.124000 27 945 XCSE 20221230 15:49:36.951000 12 946 XCSE 20221230 15:53:56.022000 16 946 XCSE 20221230 15:53:56.022000 26 946 XCSE 20221230 15:56:31.576000 27 947 XCSE 20221230 15:58:47.156000 53 946 XCSE 20221230 15:59:58.355000 27 946 XCSE 20221230 15:59:58.941000 60 947 XCSE 20221230 16:17:55.086513 47 947 XCSE 20221230 16:17:55.086513 28 947 XCSE 20221230 16:17:55.086513 17 947 XCSE 20221230 16:17:55.086513 199 947 XCSE 20221230 16:17:55.086545

