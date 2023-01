Correction: Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for de børsnoterede afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospekterne indeholder en ændring af afdelingernes risikoklassificeringer, der sker som følge af PRIIPs-forordningens ikrafttræden pr. 1 januar 2023, hvorefter der er kommet en ny måde at beregne risikoindikatoren på. Som følge heraf er afsnittetene om Risikofaktorer- og rammer ligeledes blevet ændret, så det stemmer overens med PRIIPs-forordningen. Derudover er der som følge af PRIIPs-forordningens ikrafttræden foretaget ændringer i det forhenværende afsnit om ÅOP, som nu erstattes af et afsnit om Løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger.

Der er i prospekterne også indsat bilag om SFDR-kategoriseringer med uddybende, prækontraktuelle oplysninger til investorerne i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i EU's Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt i overensstemmelse med artikel 5 og 6 i EU's Taksonomi Forordning om fastlæggelse af rammer til at fremme bæredygtige investeringer.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgåes via foreningens hjemmeside www.majinvest.dk

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Maj Invest

Attachments