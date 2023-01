English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 09.01.2023

Share buy-back programme - week 01

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 378,300 828.13 313,283,000 02 January 2023 3,000 953.30 2,859,900 03 January 2023 2,800 963.18 2,696,904 04 January 2023 2,800 973.56 2,725,968 05 January 2023 3,000 981.13 2,943,390 06 January 2023 3,000 1,002.19 3,006,570 Total under the share buy-back programme 392,900 833.59 327,515,732 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 846,127 823.16 696,494,976

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

846,127 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 3.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 28 956 XCSE 20230102 9:02:04.805000 29 955 XCSE 20230102 9:03:39.348000 27 955 XCSE 20230102 9:07:29.638000 6 953 XCSE 20230102 9:10:15.123000 22 953 XCSE 20230102 9:10:15.123000 16 956 XCSE 20230102 9:20:00.741000 46 956 XCSE 20230102 9:20:00.741000 40 957 XCSE 20230102 9:25:00.102000 23 955 XCSE 20230102 9:25:00.780000 45 960 XCSE 20230102 9:35:11.641000 56 959 XCSE 20230102 9:35:21.177000 25 959 XCSE 20230102 9:37:15.254000 2 959 XCSE 20230102 9:37:15.254000 17 961 XCSE 20230102 9:53:12.921000 8 961 XCSE 20230102 9:53:12.921000 54 960 XCSE 20230102 9:57:57.019000 3 960 XCSE 20230102 9:57:57.019000 29 960 XCSE 20230102 9:57:57.019000 28 960 XCSE 20230102 9:57:57.019000 27 959 XCSE 20230102 10:00:05.385000 28 959 XCSE 20230102 10:03:37.762000 28 959 XCSE 20230102 10:08:44.226000 3 957 XCSE 20230102 10:14:07.273000 6 957 XCSE 20230102 10:35:01.458000 48 957 XCSE 20230102 10:35:01.458000 55 956 XCSE 20230102 10:41:01.437000 28 956 XCSE 20230102 10:41:01.438000 13 955 XCSE 20230102 10:41:36.062000 15 955 XCSE 20230102 10:41:36.062000 27 954 XCSE 20230102 10:47:44.182000 8 953 XCSE 20230102 10:48:05.240000 19 953 XCSE 20230102 10:48:05.240000 33 956 XCSE 20230102 11:14:57.379000 27 955 XCSE 20230102 11:15:21.181000 5 955 XCSE 20230102 11:15:21.181000 22 955 XCSE 20230102 11:15:21.181000 15 956 XCSE 20230102 11:25:01.675000 38 956 XCSE 20230102 11:25:01.675000 55 956 XCSE 20230102 11:26:20.560000 27 956 XCSE 20230102 11:29:12.705000 1 956 XCSE 20230102 11:29:12.705000 28 956 XCSE 20230102 11:29:12.713000 28 956 XCSE 20230102 11:57:56.232000 16 956 XCSE 20230102 11:57:56.232000 28 956 XCSE 20230102 11:57:56.232000 7 956 XCSE 20230102 11:57:58.530000 54 957 XCSE 20230102 11:58:01.078000 12 956 XCSE 20230102 12:01:29.863000 15 956 XCSE 20230102 12:01:29.863000 2 957 XCSE 20230102 12:13:14.766000 27 957 XCSE 20230102 12:13:14.766000 22 956 XCSE 20230102 12:13:43.799000 6 956 XCSE 20230102 12:13:43.799000 29 957 XCSE 20230102 12:37:53.041000 28 957 XCSE 20230102 12:37:53.041000 27 956 XCSE 20230102 12:57:01.138000 26 956 XCSE 20230102 12:57:01.138000 1 955 XCSE 20230102 13:11:07.730000 26 955 XCSE 20230102 13:13:11.964000 28 958 XCSE 20230102 13:24:08.383000 84 956 XCSE 20230102 13:35:17.906000 24 956 XCSE 20230102 13:35:17.907000 27 956 XCSE 20230102 13:35:17.907000 29 956 XCSE 20230102 13:35:17.980000 4 955 XCSE 20230102 13:37:54.360000 25 955 XCSE 20230102 13:39:28.940000 8 955 XCSE 20230102 13:39:28.958000 10 955 XCSE 20230102 13:39:28.958000 29 954 XCSE 20230102 13:44:01.884000 29 953 XCSE 20230102 13:46:45.656000 28 952 XCSE 20230102 14:01:32.087000 28 952 XCSE 20230102 14:01:32.087000 28 952 XCSE 20230102 14:01:32.087000 20 952 XCSE 20230102 14:03:52.624000 7 952 XCSE 20230102 14:03:52.624000 26 952 XCSE 20230102 14:03:52.624000 28 951 XCSE 20230102 14:09:41.079000 27 950 XCSE 20230102 14:18:27.105000 26 950 XCSE 20230102 14:18:27.105000 49 950 XCSE 20230102 14:22:38.074000 4 950 XCSE 20230102 14:22:38.074000 27 949 XCSE 20230102 14:40:20.232000 26 949 XCSE 20230102 14:40:20.232000 19 949 XCSE 20230102 14:40:20.232000 26 949 XCSE 20230102 14:40:20.232000 7 949 XCSE 20230102 14:40:20.232000 92 949 XCSE 20230102 14:43:02.985271 108 949 XCSE 20230102 14:43:02.985289 9 949 XCSE 20230102 14:58:27.492000 3 949 XCSE 20230102 15:12:53.955000 15 949 XCSE 20230102 15:12:53.955000 9 949 XCSE 20230102 15:12:53.955000 60 949 XCSE 20230102 15:12:53.976000 17 948 XCSE 20230102 15:13:20.478000 17 948 XCSE 20230102 15:13:20.484000 12 948 XCSE 20230102 15:13:20.484000 5 947 XCSE 20230102 15:20:19.128000 4 949 XCSE 20230102 15:25:07.038000 28 948 XCSE 20230102 15:26:00.617000 3 948 XCSE 20230102 15:26:00.617000 28 949 XCSE 20230102 15:26:00.625000 28 947 XCSE 20230102 15:41:58.077000 28 947 XCSE 20230102 15:41:58.077000 27 948 XCSE 20230102 15:51:43.979000 4 948 XCSE 20230102 15:51:43.979000 14 948 XCSE 20230102 15:51:43.979000 30 948 XCSE 20230102 15:51:43.979000 23 947 XCSE 20230102 15:54:58.019000 4 947 XCSE 20230102 15:58:48.433000 25 947 XCSE 20230102 15:58:48.433000 28 946 XCSE 20230102 15:58:50.049000 21 947 XCSE 20230102 16:01:23.204000 6 947 XCSE 20230102 16:01:23.204000 5 947 XCSE 20230102 16:06:09.660000 27 947 XCSE 20230102 16:07:58.715000 6 948 XCSE 20230102 16:19:00.436000 22 948 XCSE 20230102 16:19:51.981000 15 949 XCSE 20230102 16:28:03.249000 15 949 XCSE 20230102 16:29:27.233000 14 949 XCSE 20230102 16:29:27.233000 47 949 XCSE 20230102 16:34:53.133241 100 949 XCSE 20230102 16:34:53.133259 14 949 XCSE 20230102 16:34:53.133263 800 960 XCSE 20230103 9:31:21.794876 28 963 XCSE 20230103 9:57:56.568000 26 966 XCSE 20230103 10:14:06.167000 28 965 XCSE 20230103 10:14:18.434000 14 965 XCSE 20230103 10:15:03.846000 14 965 XCSE 20230103 10:15:03.846000 29 966 XCSE 20230103 10:31:30.245000 26 967 XCSE 20230103 10:45:13.652000 56 969 XCSE 20230103 10:53:31.241000 3 968 XCSE 20230103 11:04:57.665000 24 968 XCSE 20230103 11:05:18.969000 3 968 XCSE 20230103 11:05:18.969000 27 968 XCSE 20230103 11:05:18.969000 29 967 XCSE 20230103 11:13:05.943000 10 967 XCSE 20230103 11:13:05.952000 2 966 XCSE 20230103 11:19:04.664000 27 966 XCSE 20230103 11:19:04.664000 3 966 XCSE 20230103 11:20:57.446000 3 966 XCSE 20230103 11:23:07.750000 25 966 XCSE 20230103 11:23:07.750000 28 965 XCSE 20230103 11:28:06.998000 29 967 XCSE 20230103 11:30:16.937000 29 966 XCSE 20230103 11:37:32.378000 16 969 XCSE 20230103 11:48:32.341000 11 969 XCSE 20230103 11:48:32.341000 27 968 XCSE 20230103 11:53:03.381000 20 967 XCSE 20230103 12:00:13.497000 7 967 XCSE 20230103 12:00:13.497000 28 966 XCSE 20230103 12:06:37.309000 27 965 XCSE 20230103 12:13:01.144000 9 965 XCSE 20230103 12:26:43.954000 18 965 XCSE 20230103 12:34:27.762000 19 965 XCSE 20230103 12:34:28.481000 9 965 XCSE 20230103 12:34:28.481000 9 965 XCSE 20230103 12:39:26.292000 19 965 XCSE 20230103 12:43:17.509000 8 965 XCSE 20230103 12:43:17.509000 9 965 XCSE 20230103 12:43:17.509000 19 965 XCSE 20230103 12:43:17.509000 28 962 XCSE 20230103 12:49:34.093000 26 963 XCSE 20230103 13:02:33.646000 27 963 XCSE 20230103 13:02:33.646000 28 962 XCSE 20230103 13:08:16.065000 13 961 XCSE 20230103 13:10:01.368000 14 961 XCSE 20230103 13:10:01.368000 27 962 XCSE 20230103 13:11:01.930000 29 962 XCSE 20230103 13:23:38.766000 56 963 XCSE 20230103 13:35:56.145000 27 963 XCSE 20230103 13:41:01.717000 24 963 XCSE 20230103 13:46:19.133000 28 963 XCSE 20230103 13:59:46.260000 17 962 XCSE 20230103 14:06:20.850000 27 962 XCSE 20230103 14:08:50.048000 26 962 XCSE 20230103 14:27:56.300000 53 962 XCSE 20230103 14:27:56.300000 27 965 XCSE 20230103 14:37:56.734000 28 965 XCSE 20230103 14:52:16.834000 29 965 XCSE 20230103 14:52:16.860000 25 966 XCSE 20230103 14:59:44.621000 4 966 XCSE 20230103 14:59:44.621000 28 965 XCSE 20230103 15:18:47.423000 23 964 XCSE 20230103 15:34:46.385000 27 964 XCSE 20230103 15:34:46.385000 27 964 XCSE 20230103 15:34:46.385000 28 964 XCSE 20230103 15:34:46.385000 1 964 XCSE 20230103 15:35:02.820000 2 964 XCSE 20230103 15:35:41.003000 4 967 XCSE 20230103 15:42:38.292000 15 967 XCSE 20230103 15:42:38.292000 8 967 XCSE 20230103 15:42:38.292000 13 966 XCSE 20230103 15:44:57.036000 41 966 XCSE 20230103 15:44:57.036000 27 964 XCSE 20230103 15:48:22.537000 26 964 XCSE 20230103 15:48:22.537000 28 963 XCSE 20230103 15:48:56.329000 40 964 XCSE 20230103 15:55:43.959000 14 964 XCSE 20230103 15:55:43.959000 28 964 XCSE 20230103 15:58:29.149000 29 963 XCSE 20230103 15:58:40.490000 28 963 XCSE 20230103 16:01:22.221000 109 963 XCSE 20230103 16:12:50.338809 173 963 XCSE 20230103 16:12:50.338830 27 966 XCSE 20230104 9:00:39.686000 28 967 XCSE 20230104 9:03:35.998000 29 968 XCSE 20230104 9:06:15.095000 27 970 XCSE 20230104 9:10:16.140000 27 970 XCSE 20230104 9:14:31.753000 31 971 XCSE 20230104 9:20:36.747000 28 971 XCSE 20230104 9:20:36.767000 56 973 XCSE 20230104 9:30:37.683000 28 973 XCSE 20230104 9:30:37.702000 27 975 XCSE 20230104 9:41:52.048000 53 974 XCSE 20230104 9:46:46.089000 3 974 XCSE 20230104 9:50:10.650000 26 974 XCSE 20230104 9:50:10.650000 24 974 XCSE 20230104 9:50:10.650000 28 973 XCSE 20230104 9:50:41.450000 3 969 XCSE 20230104 9:59:50.683000 25 969 XCSE 20230104 9:59:50.683000 28 968 XCSE 20230104 10:02:11.806000 10 970 XCSE 20230104 10:11:13.950381 10 970 XCSE 20230104 10:11:13.950407 12 970 XCSE 20230104 10:11:13.950407 8 970 XCSE 20230104 10:11:13.950472 2 970 XCSE 20230104 10:11:13.967662 21 970 XCSE 20230104 10:11:13.967662 9 970 XCSE 20230104 10:15:04.599749 1 970 XCSE 20230104 10:15:04.599921 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.599955 43 970 XCSE 20230104 10:15:04.599955 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.600018 121 970 XCSE 20230104 10:15:04.600018 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.600088 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.603752 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.616723 40 970 XCSE 20230104 10:15:04.616723 81 970 XCSE 20230104 10:15:04.616732 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.620940 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.620989 1 970 XCSE 20230104 10:15:04.621040 9 970 XCSE 20230104 10:15:04.621945 1 970 XCSE 20230104 10:15:04.621945 10 970 XCSE 20230104 10:15:04.633986 10 970 XCSE 20230104 10:15:18.778369 10 970 XCSE 20230104 10:15:18.778507 10 970 XCSE 20230104 10:15:30.473078 10 970 XCSE 20230104 10:17:36.552512 10 970 XCSE 20230104 10:17:36.572461 1 970 XCSE 20230104 10:17:37.273637 10 969 XCSE 20230104 10:27:05.997618 10 969 XCSE 20230104 10:27:53.902008 8 969 XCSE 20230104 10:27:53.902075 1 969 XCSE 20230104 10:27:53.924270 1 969 XCSE 20230104 10:28:00.458831 10 969 XCSE 20230104 10:28:19.289677 6 969 XCSE 20230104 10:28:19.289677 10 969 XCSE 20230104 10:29:31.695642 344 969 XCSE 20230104 10:29:31.695642 10 968 XCSE 20230104 10:29:31.695642 334 968 XCSE 20230104 10:29:31.695642 28 968 XCSE 20230104 10:37:04.234000 19 976 XCSE 20230104 10:58:18.182000 27 978 XCSE 20230104 11:04:28.451000 28 976 XCSE 20230104 11:11:18.170000 27 975 XCSE 20230104 11:16:21.758000 28 976 XCSE 20230104 11:41:14.366000 27 976 XCSE 20230104 11:41:14.384000 27 974 XCSE 20230104 11:48:47.128000 23 976 XCSE 20230104 12:17:01.616000 23 977 XCSE 20230104 12:33:17.781000 3 977 XCSE 20230104 12:33:17.781000 22 977 XCSE 20230104 12:39:40.428000 7 977 XCSE 20230104 12:43:26.370000 22 977 XCSE 20230104 12:43:26.370000 27 977 XCSE 20230104 12:46:04.595000 28 979 XCSE 20230104 13:11:02.902000 29 978 XCSE 20230104 13:24:51.427000 23 979 XCSE 20230104 13:39:34.952000 28 977 XCSE 20230104 13:51:15.819000 12 981 XCSE 20230104 14:17:02.341000 54 982 XCSE 20230104 14:25:35.556000 28 981 XCSE 20230104 14:25:59.066000 27 981 XCSE 20230104 14:32:54.311000 17 982 XCSE 20230104 14:46:59.026000 1 983 XCSE 20230104 14:53:02.941000 26 983 XCSE 20230104 14:53:02.941000 30 984 XCSE 20230104 15:07:52.387000 52 985 XCSE 20230104 15:15:11.799000 3 985 XCSE 20230104 15:15:11.799000 29 985 XCSE 20230104 15:19:15.204000 27 984 XCSE 20230104 15:22:30.433000 27 984 XCSE 20230104 15:35:02.540000 28 983 XCSE 20230104 15:35:10.168000 27 982 XCSE 20230104 15:35:10.501000 28 982 XCSE 20230104 15:38:33.607000 28 982 XCSE 20230104 15:43:02.564000 28 983 XCSE 20230104 15:44:13.263000 27 982 XCSE 20230104 15:49:33.035000 27 982 XCSE 20230104 15:58:08.284000 27 981 XCSE 20230104 16:03:32.610000 28 980 XCSE 20230104 16:08:13.467000 31 981 XCSE 20230104 16:35:57.234040 10 977 XCSE 20230105 9:10:04.141271 10 977 XCSE 20230105 9:10:04.141372 25 977 XCSE 20230105 9:10:04.141375 10 977 XCSE 20230105 9:10:04.141389 10 977 XCSE 20230105 9:12:00.052051 7 977 XCSE 20230105 9:12:00.052092 3 977 XCSE 20230105 9:12:00.052111 7 977 XCSE 20230105 9:12:00.052111 10 977 XCSE 20230105 9:13:21.576539 10 977 XCSE 20230105 9:13:21.576645 2 977 XCSE 20230105 9:13:21.576645 10 977 XCSE 20230105 9:13:21.576701 10 977 XCSE 20230105 9:14:39.191135 60 977 XCSE 20230105 9:14:39.191135 10 977 XCSE 20230105 9:16:33.528715 6 977 XCSE 20230105 9:17:17.283124 10 976 XCSE 20230105 9:21:51.349588 46 976 XCSE 20230105 9:21:51.349588 10 976 XCSE 20230105 9:21:51.349722 10 976 XCSE 20230105 9:21:51.355132 10 976 XCSE 20230105 9:21:51.355277 10 976 XCSE 20230105 9:21:51.369441 12 976 XCSE 20230105 9:21:51.369451 10 976 XCSE 20230105 9:21:51.369478 3 976 XCSE 20230105 9:21:51.369478 10 976 XCSE 20230105 9:22:41.193553 15 976 XCSE 20230105 9:22:41.193553 10 976 XCSE 20230105 9:22:57.785176 4 976 XCSE 20230105 9:27:36.463706 24 976 XCSE 20230105 9:34:51.149000 4 976 XCSE 20230105 9:34:51.149000 27 975 XCSE 20230105 9:37:10.798000 86 973 XCSE 20230105 9:41:59.065497 11 973 XCSE 20230105 9:41:59.065497 60 973 XCSE 20230105 9:41:59.065497 43 973 XCSE 20230105 9:41:59.065543 29 976 XCSE 20230105 9:45:20.906000 52 977 XCSE 20230105 10:06:21.851000 34 977 XCSE 20230105 10:06:21.851000 12 976 XCSE 20230105 10:09:12.461000 3 976 XCSE 20230105 10:13:14.411000 57 977 XCSE 20230105 10:30:46.152000 37 979 XCSE 20230105 10:34:02.297000 45 977 XCSE 20230105 10:35:59.807000 27 976 XCSE 20230105 10:40:11.948000 26 976 XCSE 20230105 10:44:54.598000 3 976 XCSE 20230105 10:44:54.598000 28 975 XCSE 20230105 10:48:22.601000 8 975 XCSE 20230105 11:01:41.948000 27 976 XCSE 20230105 11:13:34.230000 56 976 XCSE 20230105 11:13:34.230000 27 976 XCSE 20230105 11:17:58.778000 29 977 XCSE 20230105 11:30:12.911000 28 976 XCSE 20230105 11:34:24.433000 29 976 XCSE 20230105 11:34:24.433000 20 977 XCSE 20230105 11:51:44.822000 3 977 XCSE 20230105 11:51:44.822000 6 975 XCSE 20230105 11:51:44.822000 22 975 XCSE 20230105 11:51:44.822000 27 975 XCSE 20230105 11:51:44.822000 27 975 XCSE 20230105 11:51:44.822000 29 974 XCSE 20230105 12:06:12.587000 28 974 XCSE 20230105 12:06:12.587000 56 974 XCSE 20230105 12:13:46.132000 6 982 XCSE 20230105 12:42:50.233000 43 982 XCSE 20230105 12:42:50.233000 3 981 XCSE 20230105 13:12:56.647000 24 984 XCSE 20230105 13:19:14.733000 1 984 XCSE 20230105 13:19:14.733000 5 984 XCSE 20230105 13:19:14.733000 56 984 XCSE 20230105 13:19:14.737000 84 984 XCSE 20230105 13:20:23.558000 28 984 XCSE 20230105 13:24:35.499000 28 983 XCSE 20230105 13:35:39.041000 27 982 XCSE 20230105 13:35:55.281000 26 981 XCSE 20230105 13:44:46.990000 22 980 XCSE 20230105 13:50:39.184000 5 980 XCSE 20230105 13:55:45.715000 28 980 XCSE 20230105 14:07:14.819000 28 980 XCSE 20230105 14:07:14.819000 56 980 XCSE 20230105 14:07:14.819000 40 981 XCSE 20230105 14:15:01.231000 17 981 XCSE 20230105 14:15:01.231000 17 981 XCSE 20230105 14:15:03.669000 10 981 XCSE 20230105 14:15:03.669000 6 980 XCSE 20230105 14:19:27.116000 9 983 XCSE 20230105 14:26:56.336000 47 983 XCSE 20230105 14:26:56.336000 54 985 XCSE 20230105 14:39:02.066000 22 985 XCSE 20230105 14:41:02.541000 5 985 XCSE 20230105 14:41:02.541000 55 983 XCSE 20230105 14:52:53.126000 53 984 XCSE 20230105 15:02:22.476000 21 984 XCSE 20230105 15:06:32.339000 28 985 XCSE 20230105 15:12:35.402000 28 985 XCSE 20230105 15:18:52.133000 9 987 XCSE 20230105 15:47:38.586000 27 987 XCSE 20230105 15:50:22.065000 26 987 XCSE 20230105 15:53:10.529000 27 987 XCSE 20230105 15:55:29.005000 14 987 XCSE 20230105 15:55:55.599000 39 987 XCSE 20230105 15:55:55.599000 28 986 XCSE 20230105 16:00:57.654000 28 986 XCSE 20230105 16:00:57.654000 27 986 XCSE 20230105 16:05:36.365000 22 986 XCSE 20230105 16:06:52.548000 4 986 XCSE 20230105 16:06:52.548000 34 986 XCSE 20230105 16:07:48.756000 10 986 XCSE 20230105 16:08:20.991000 32 986 XCSE 20230105 16:08:21.032000 13 986 XCSE 20230105 16:08:21.059000 27 987 XCSE 20230105 16:09:45.819000 15 993 XCSE 20230105 16:17:02.991000 29 993 XCSE 20230105 16:18:03.012000 27 992 XCSE 20230105 16:18:39.746000 28 992 XCSE 20230105 16:18:39.765000 1 992 XCSE 20230105 16:21:32.146000 27 992 XCSE 20230105 16:21:32.146000 27 992 XCSE 20230105 16:28:10.516000 28 992 XCSE 20230105 16:28:10.652000 28 994 XCSE 20230105 16:30:40.033000 27 993 XCSE 20230105 16:35:01.312000 60 993 XCSE 20230105 16:38:22.608000 27 992 XCSE 20230105 16:38:51.054000 37 993 XCSE 20230105 16:45:02.665404 9 992 XCSE 20230106 9:04:01.668570 1 992 XCSE 20230106 9:04:01.771097 10 992 XCSE 20230106 9:04:01.787776 40 992 XCSE 20230106 9:04:01.787776 15 992 XCSE 20230106 9:04:01.787784 10 992 XCSE 20230106 9:04:01.788069 10 992 XCSE 20230106 9:04:01.790071 10 992 XCSE 20230106 9:04:01.805035 10 992 XCSE 20230106 9:04:01.805472 10 992 XCSE 20230106 9:04:01.821997 10 992 XCSE 20230106 9:04:06.645863 65 992 XCSE 20230106 9:04:06.645863 16 992 XCSE 20230106 9:05:09.014000 12 992 XCSE 20230106 9:05:09.014000 4 990 XCSE 20230106 9:07:46.361000 27 990 XCSE 20230106 9:09:32.460000 2 994 XCSE 20230106 9:21:16.957000 16 994 XCSE 20230106 9:21:20.191000 55 994 XCSE 20230106 9:22:00.973000 15 993 XCSE 20230106 9:23:19.846000 15 992 XCSE 20230106 9:28:49.217000 86 992 XCSE 20230106 9:33:25.340000 27 991 XCSE 20230106 9:38:05.821000 29 990 XCSE 20230106 9:41:13.970000 44 998 XCSE 20230106 10:03:39.865000 20 998 XCSE 20230106 10:03:39.865000 28 997 XCSE 20230106 10:06:44.220000 57 997 XCSE 20230106 10:06:44.220000 27 996 XCSE 20230106 10:06:44.236000 20 998 XCSE 20230106 10:16:30.192000 9 999 XCSE 20230106 10:22:35.036000 11 999 XCSE 20230106 10:22:35.036000 7 999 XCSE 20230106 10:22:35.036000 27 998 XCSE 20230106 10:25:22.832000 29 997 XCSE 20230106 10:31:12.123000 27 1002 XCSE 20230106 10:32:10.976000 58 1004 XCSE 20230106 10:47:29.286000 27 1004 XCSE 20230106 10:47:29.305000 20 1002 XCSE 20230106 11:02:00.583000 27 1002 XCSE 20230106 11:02:07.913000 29 1002 XCSE 20230106 11:05:02.987000 29 1000 XCSE 20230106 11:08:59.001000 58 1004 XCSE 20230106 11:21:42.213000 27 1004 XCSE 20230106 11:26:40.863000 29 1004 XCSE 20230106 11:26:40.883000 29 1006 XCSE 20230106 11:42:09.996000 29 1006 XCSE 20230106 11:50:38.326000 27 1006 XCSE 20230106 11:52:32.518000 28 1006 XCSE 20230106 11:56:09.416000 28 1006 XCSE 20230106 12:00:39.175000 17 1008 XCSE 20230106 12:04:47.764000 27 1006 XCSE 20230106 12:08:39.560000 28 1004 XCSE 20230106 12:14:56.106000 4 1004 XCSE 20230106 12:17:17.397000 4 1004 XCSE 20230106 12:17:37.916000 23 1004 XCSE 20230106 12:17:37.916000 29 1004 XCSE 20230106 12:33:17.267000 28 1004 XCSE 20230106 12:33:17.267000 27 1002 XCSE 20230106 12:40:09.722000 6 1002 XCSE 20230106 12:40:09.732000 22 1002 XCSE 20230106 12:40:09.732000 28 1000 XCSE 20230106 13:01:02.875000 28 1000 XCSE 20230106 13:01:02.875000 28 1000 XCSE 20230106 13:01:02.875000 29 1002 XCSE 20230106 13:06:54.831000 19 1004 XCSE 20230106 13:09:30.501000 19 1004 XCSE 20230106 13:16:32.847000 10 1004 XCSE 20230106 13:16:32.847000 29 1002 XCSE 20230106 13:16:32.887000 29 1004 XCSE 20230106 13:25:36.775000 12 1004 XCSE 20230106 13:26:45.141000 28 1004 XCSE 20230106 14:00:52.725000 29 1004 XCSE 20230106 14:00:52.725000 28 1004 XCSE 20230106 14:00:52.725000 56 1006 XCSE 20230106 14:14:47.704000 28 1006 XCSE 20230106 14:14:47.715000 10 1004 XCSE 20230106 14:29:50.054000 18 1004 XCSE 20230106 14:29:50.054000 28 1004 XCSE 20230106 14:29:50.054000 27 1000 XCSE 20230106 14:29:56.438000 28 1006 XCSE 20230106 14:37:31.436000 28 1004 XCSE 20230106 14:38:51.130000 27 1004 XCSE 20230106 15:07:59.487000 28 1002 XCSE 20230106 15:13:31.283000 27 1002 XCSE 20230106 15:13:31.283000 4 1002 XCSE 20230106 15:21:29.850000 21 1006 XCSE 20230106 15:34:05.412000 46 1006 XCSE 20230106 15:34:05.412000 4 1004 XCSE 20230106 15:34:05.625000 77 1004 XCSE 20230106 15:34:05.625000 28 1004 XCSE 20230106 15:34:53.758000 28 1004 XCSE 20230106 15:37:26.805000 29 1002 XCSE 20230106 15:38:45.937000 29 1004 XCSE 20230106 15:44:21.969000 172 1004 XCSE 20230106 16:01:58.188000 26 1010 XCSE 20230106 16:07:49.443000 27 1010 XCSE 20230106 16:12:13.593000 27 1010 XCSE 20230106 16:14:41.424000 27 1010 XCSE 20230106 16:17:03.532000 18 1010 XCSE 20230106 16:19:29.552000 9 1010 XCSE 20230106 16:19:29.552000 1 1010 XCSE 20230106 16:21:55.221000 25 1010 XCSE 20230106 16:21:55.221000 1 1010 XCSE 20230106 16:21:55.221000 26 1010 XCSE 20230106 16:24:16.800000 12 1010 XCSE 20230106 16:26:38.103000 16 1010 XCSE 20230106 16:26:38.103000 26 1010 XCSE 20230106 16:29:06.918000 28 1010 XCSE 20230106 16:31:30.486000 29 1010 XCSE 20230106 16:31:30.486000 25 1010 XCSE 20230106 16:35:37.479000 3 1010 XCSE 20230106 16:35:37.479000 33 1010 XCSE 20230106 16:38:15.435000 22 1010 XCSE 20230106 16:40:11.402000 5 1010 XCSE 20230106 16:40:11.402000 27 1010 XCSE 20230106 16:42:06.497000 23 1010 XCSE 20230106 16:43:44.455000 4 1010 XCSE 20230106 16:43:44.455000 3 1010 XCSE 20230106 16:44:50.544000 13 1010 XCSE 20230106 16:44:50.588000 15 1010 XCSE 20230106 16:44:50.588000

Attachment