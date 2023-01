Arco Vara alustab butiikelamu ehitusega

English Estonian

Arco Vara AS-i tütarettevõte Kerberon OÜ sai 2022. aasta detsembris Kuldlehe arendusele ehitusloa ning on sõlminud nüüdseks ehituslepingu Combicon OÜ-ga.

Kuldlehe müügiga tehakse erisus, kus Vabariigi aastapäevani on eelisõigus Arco Vara AS-i aktsionäridel ja võlakirja omanikel. Aktsiate kogus ei ole limiteeritud ehk piisab, kui ostjal on 1 aktsia. Projekti eelmüük on alanud ja avaliku müügiga alustatakse märtsis 2023. Oodatav müügitulu on 4,3 miljonit eurot.

Lehiku tee 11 kinnistule on kavandatud 5 koduga kolmekordne kobarelamu – ühise sissepääsuga elamud viiele perele. Hoonel on kaks maapealset ning üks osaliselt maa-alune korrus, kus asuvad parkla ning panipaigad. Arenduses on maapealset netopinda kokku 853 m2.

Lisainfo saamiseks pöörduge e-mailile info@arcovara.com .