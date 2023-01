ABN AMRO CFO Lars Kramer vertrekt per 30 april 2023

English Dutch

ABN AMRO CFO Lars Kramer vertrek per 30 april 2023

ABN AMRO Bank N.V. maakt vandaag bekend dat Chief Financial Officer Lars Kramer heeft besloten om per 30 april 2023 zijn functie neer te leggen om zijn loopbaan buiten de bank voort te zetten. Het opvolgingsproces voor een nieuwe Chief Financial Officer is in gang gezet.

Robert Swaak, CEO ABN AMRO: ‘Ik wil Lars bedanken voor zijn leiderschap en voor het vele werk dat hij voor ABN AMRO heeft gedaan. Zijn vertrek is een groot verlies voor de bank, maar tegelijkertijd respecteer ik zijn keuze om deze kans buiten onze bank aan te grijpen. Lars blijft zich tot het moment dat hij vertrekt volledig inzetten voor ABN AMRO om een soepele overdracht te verzekeren. Ik wens hem alle goeds toe in zijn verdere carrière.’

Lars Kramer: ‘Ik ben blij met deze nieuwe kans in mijn loopbaan, maar tegelijkertijd laat ik met pijn in mijn hart veel sterke, toegewijde professionals achter, met wie ik met zo veel plezier heb samengewerkt. ABN AMRO heeft een inspirerende purpose en een duidelijke strategie en ik zie dat alle ingrediënten voor succes aanwezig zijn om voor al onze stakeholders waarde te kunnen creëren. Ik ben ervan overtuigd dat ABN AMRO erin zal blijven slagen een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn.’

