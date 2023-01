Kalmarille merkittävä trukkitilaus johtavalta saksalaiselta konevuokraamolta Hanselmann GmbH:lta

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 11. TAMMIKUUTA 2023 KLO 13.30



Cargoteciin kuuluva Kalmar on solminut sopimuksen yhteensä 64 Kalmar-haarukkatrukin toimittamisesta Hanselmann GmbH:lle. Yritys on Saksan johtava konevuokraamo, ja toimitus sisältää sekä keskiraskaita että raskaita trukkeja. Tilaus on kirjattu Cargotecin viimeisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin, ja laitteet on tarkoitus toimittaa kolmessa erässä vuoden 2023 aikana.



Hanselmann on alansa markkinajohtaja vuokrattavien laitteiden määrällä mitattuna. Kalustoon kuuluu haarukkatrukkeja, erilaisia liikkuvia nostureita ja henkilönostimia sekä raskaan sarjan työkaluja ja -laitteita teollisuuden erilaisia käyttötarpeita varten kaikkialle maailmassa.



Manfred Killermann, myyntipäällikkö, Kalmar Germany: ”Kyseessä on merkittävä tilaus, mistä olemme erittäin iloisia. Eri alojen asiakkaamme luottavat haarukkatrukkeihimme niiden polttoainetaloudellisuuden, luotettavuuden ja erinomaisen käyttömukavuuden takia. Hanselmann on Kalmarin pitkäaikainen kumppani, ja heidän kalustoonsa kuuluu jo useita eri haarukkatrukkimallejamme. Tämän suuruusluokan laitetilaus on jälleen vahva osoitus markkinoiden luottamuksesta trukkivalikoimaamme kohtaan.”



Lisätietoja:



Manfred Killermann, myyntipäällikkö, Kalmar Germany, puhelin: +49 172 549 8650 manfred.killermann@kalmarglobal.com



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



