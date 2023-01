Robex participera à une présentation virtuelle avec questions & réponses de Renmark le lundi 16 janvier 2023

English French

QUÉBEC, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ligne avec notre stratégie de communication financière, Ressources Robex Inc. (TSXV: RBX) est heureux de participer à une présentation virtuelle organisée par Renmark Financial Communications Inc. pour discuter de notre dernière présentation corporative le lundi 16 Janvier 2023 à 12 h 00 EST. Robex invite toute les parties prenantes, investisseurs et toutes autres personnes intéressées à s’inscrire pour assister à cet événement en direct.



La présentation sera animée par Alain William, et Aurélien Bonneviot, respectivement Chef de la Direction Financière et Directeur des Relations avec les investisseurs et développement corporatif. Les sujets qui seront abordés comprendront la dernière présentation aux investisseurs suivie d’une séance de questions-réponses en direct. Les investisseurs intéressés à participer à cet événement devront s’inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Pour rappel, l’inscription à l’événement en direct peut être limitée, mais l’accès à la rediffusion après l’événement se fera sur le site web de Robex.

Lien de l’inscription:

Lundi 16 Janvier 2023: https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-tsx-v-rbx-2023-01-16-120000-1

Pour assurer le bon fonctionnement de la présentation, veuillez utiliser la dernière version de Google Chrome.



A propos de Robex Resources Inc.

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX qui possède des propriétés d'exploration au Mali et une mine en exploitation. Le groupe a un modèle d'affaires solide, qui a démontré d'excellents résultats avec la mine de Nampala. Forte de cette expérience, Robex cherche maintenant à se développer en Afrique de l'Ouest en acquérant et/ou en développant de nouvelles mines.

A propos de Renmark Financial Communications Inc.

Fondée en 1999, Renmark Financial Communications Inc. est la principale société de relations avec les investisseurs de détail en Amérique du Nord. Utiliser une combinaison stratégique et complète de tactiques d'exposition, Renmark organise des road-shows ainsi que des présentations d'entreprise et maintient des communications quotidiennes avec des milliers de courtiers et de gestionnaires de fonds à travers le Canada et les États-Unis. Renmark permet à sa clientèle cotée en bourse de maximiser sa visibilité au sein de la communauté financière et de renforcer son audience d'investisseurs.

RESSOURCES ROBEX INC. COORDONNÉES

RENMARK INC. COMMUNICATIONS FINANCIÈRES Benjamin Cohen, Chef de la direction

Aurélien Bonneviot, Relations avec les investisseurs et développement corporatif



+1 581-741-7421



Courriel : investor@robexgold.com

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Directeur de compte



1 416-644-2020 ou 1 212-812-7680



Courriel : rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

Énoncés prospectifs

Certains renseignements mis de l'avant dans ce communiqué contiennent des « énoncés prospectifs » et « informations prospectives » dans le sens les législations de sécurité canadiennes applicables (mentionnés dans le présent document comme des énoncés prospectifs). Sauf pour les énoncés concernant les faits historiques, certains renseignements du présent document constituent des énoncés prospectifs qui incluent, sans être limités à, des déclarations en lien avec : le développement potentiel et l'exploitation du projet Kiniéro ainsi que des propriété minérales et du plan d'affaires existants de la Société, incluant la complétion de l'étude de faisabilité ou la prise de décisions de production correspondantes, la performance financière ou opérationnelle de la Société et du projet Kiniéro, les résultats du travail effectué jusqu'à maintenant, la réalisation de l'estimé des ressources minérales et des réserves minérales, les résultats de développement, opérationnels et économiques de l'ÉPF pour le projet Kiniéro, incluant les flux de trésorerie, les revenus potentiels, le potentiel de développement en plusieurs temps, les dépenses d'immobilisation, les coûts de développement et les délais correspondants, le taux d'extraction, la projection de la durée de vie de mine et l'estimé des coûts, la magnitude et la qualité des dépôts minéraux, l'avancement anticipé du projet Kiniéro incluant le plan de mine, les dépenses d'exploration, les coûts et les délais pour le développement de nouveaux dépôts, le potentiel et les opportunités d'exploration du projet Kiniéro, les coûts et les délais des futures explorations, la complétion et les délais des futures études de développement, l'estimé des taux de récupération métallurgique, l'avancement anticipé du projet Kiniéro et des futures opportunités d'exploration, le besoin de capitaux supplémentaires, le futur prix des métaux, la réglementation gouvernementale des activités minières, les risques environnementaux, les délais et les résultats possibles de matière législative imminente, la réalisation des objectifs économiques anticipés pour le projet Kiniéro, et le potentiel de croissance futur du projet Kiniéro. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des mots tels que « peut », « va », « pourrait », « serait », « anticipé », « croyons », « attendons », « intention », « potentiel », « estimé », « budget », « organisé », « plans », « planifié », « prévision », « objectifs », ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur un nombre de facteurs et d'hypothèses faites par l'équipe de gestion et considérés raisonnables au moment de fournir de tels renseignements. Les hypothèses et les facteurs incluent : la capacité de la Société de compléter son programme d'exploration planifié, l'absence de conditions défavorables au projet Kiniéro, aucun retard opérationnel anticipé, aucun retard matériel dans l'obtention des permis nécessaires, le prix de l'or se maintenant à un niveau qui rend le projet Kiniéro rentable, la capacité de la Société de continuer à obtenir les capitaux nécessaires pour financer ses opérations, et la capacité de réaliser un estimé des ressources minérales et des réserves minérales. Les énoncés prospectifs impliquent nécessairement des risques et des incertitudes, qui pourraient causer des différences entre les performances réelles et les résultats financiers dans les exercices futurs et les projections de performances futures ou des résultats exprimés ou implicites dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes incluent, sans être limités à : les incertitudes d'affaires, économiques et compétitives générales, les résultats véritables des activités d'exploration actuelles ou futures, les risque géopolitiques et les risques politiques inhérents aux opérations minières dans les pays en développement, les conclusions des évaluations économiques, l'atteinte de différents estimés de coûts anticipés, les bénéfices de l'utilisation des certaines technologies, des changements dans les paramètres et/ou les estimations économiques du projet pendant que la planification est affinée, le futur prix des métaux, des possibles variations des teneurs minérales ou des taux de récupération, le risque que les coûts réels surpassent les coûts estimés, des problèmes techniques géologiques, miniers ou d'exploration, une défaillance de l'usine, de l'équipement ou des processus à produire tel qu'anticipé, des accidents, des conflits de travail ou autres risques de l'industrie minière, des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales ou de financement, la nature spéculative de l'exploration et du développement minéral, (incluant les risques liés à l'obtention des licences, des permis et des approbation des autorités gouvernementales), les titres de propriété, l'impact du COVID-19 sur la planification de l'exploration et du travail de développement et la capacité de la direction d'anticiper et de gérer les facteurs et les risques conséquents. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire différer matériellement les actions, les événements et les résultats réels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font différer les actions, les événements ou les résultats de ce qui est anticipé, estimé ou projeté. Les lecteurs sont avisés d'étudier et de considérer les facteurs de risques déclarés dans le document de divulgation pour une discussion plus complète sur de tels facteurs de risque et leurs effets potentiels, qui peut être obtenu via le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com.

Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviennent, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux qui sont anticipés dans un tel énoncé. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les conditions ou les estimations ou les opinions de la direction viennent à changer, sauf tel que les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent document sont présentés dans l'intention d'aider les investisseurs à comprendre les plans, les objectifs et les buts de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres utilités. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et le lecteur est averti de ne pas avoir une confiance aveugle dans les énoncés prospectifs.