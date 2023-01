Le nouveau programme de bourses de la Fondation du CUSM récompense les étoiles montantes du CUSM

English French

MONTRÉAL, 12 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour continuer de repousser les limites de la médecine, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) se doit d’être en mesure d’attirer les plus brillants talents. La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et le Département de médecine de l’Université McGill ont lancé récemment le tout nouveau programme Étoile montante qui remettra une bourse transformatrice à des médecins-scientifiques prometteurs en début de carrière. Ce nouveau programme permettra d’attirer des talents de calibre international à Montréal, ce qui contribuera à faire du CUSM une institution reconnue mondialement.



Le programme Étoile montante est conçu pour fournir à des personnes au talent exceptionnel les ressources dont elles ont besoin pour faire progresser leur carrière. Les récipiendaires de ce prix recevront le financement nécessaire pour lancer leurs recherches, et profiteront de la formation et du mentorat offerts par les meilleurs médecins-scientifiques de Montréal. La Fondation du CUSM collecte activement des fonds pour offrir une bourse transformatrice de 300 000 $ à chaque Étoile montante. Une nouvelle Étoile montante sera nommée tous les deux ans.

« Le financement en début de carrière est extrêmement important pour le développement des talents du CUSM. Nos nouvelles recrues débordent d’idées novatrices, mais il est difficile d’obtenir le financement nécessaire pour les tester. Le programme Étoile montante fournira à la personne nommée tout ce dont elle a besoin pour briller. »

– Marc Rodger, chef du département de médecine, CUSM

La Fondation du CUSM et le département de médecine de l’Université McGill sont fiers d’annoncer que le Dr Patrick Lawler, cardiologue, a été nommé comme première Étoile montante du programme. Le Dr Lawler a récemment été recruté par le University Health Network (UHN) de Toronto. Après ses études à l’école de médecine de l’Université McGill, le Dr Lawler a suivi une formation à la Harvard Medical School de même qu’à la Harvard School of Public Health. Il est de retour à Montréal pour diriger des recherches cliniques novatrices au sein du département de cardiologie du CUSM. Ses travaux portent sur la relation entre les infections graves et les crises cardiaques, notamment sur l’impact des infections graves sur les résultats de santé à long terme à la suite d’une maladie grave. Dans un article publié dans le Journal of the American Medical Association, le Dr Lawler et une équipe internationale de chercheurs ont examiné l’impact des traitements reçus en unité de soins intensifs sur les résultats de santé à long terme de 4 869 patients atteints de la COVID-19.

« Je suis extrêmement honoré d’avoir été choisi comme la première Étoile montante du CUSM. Le CUSM dispose d’une rare concentration d’excellents cliniciens et de chercheurs talentueux. Je suis impatient de travailler aux côtés de ces gens exceptionnels. »

– Dr Patrick Lawler, cardiologue, CUSM

Le programme Étoile montante contribuera non seulement à l’avancement de la médecine, mais il constituera également un excellent outil de recrutement des meilleurs médecins-chercheurs au monde. Grâce au programme Étoile montante, le CUSM pourra rivaliser avec d’autres puissances du domaine médical comme l’UHN et l’Université Harvard.

« Lorsque nos proches tombent malades, nous voulons qu’ils soient pris en charge par les meilleurs médecins. Le programme Étoile montante attirera de nouveaux experts dans notre ville, ce qui fera en sorte que tout le monde pourra bénéficier des meilleurs soins possibles. »

– Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM.

Afin de garantir des soins exceptionnels à tous les Québécois et Québécoises, la Fondation du CUSM se mobilise et cherche du soutien pour assurer la pérennité de ce prestigieux programme. Pour soutenir les étoiles montantes du CUSM et en apprendre davantage sur la façon dont leurs recherches changeront le cours de la vie et de la médecine : https://fondationcusm.com?form=FUNXXSNNRGJ

