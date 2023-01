EXEL Industries : bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Bilan semestriel au 31.12.2022



Contrat de liquidité avec la société

Natixis ODDO-BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO-BHF, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

2 542 titres

203 785,14 euros

Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutées :

ACHAT 13 773 titres 593 559 euros 1 175 transactions VENTE 13 440 titres 570 231 euros 885 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, et lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

2 209 titres

227 112,58 euros

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité. en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés. fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2021–2022, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 977 millions d’euros.

Euronext Paris. SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.EXEL-industries.com









ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 1175 13773 593559 885 13440 570231,45 04/07/2022 1 1 45,7 1 1 45,7 05/07/2022 7 90 4072 1 1 45,7 06/07/2022 1 1 45,4 1 1 45,4 07/07/2022 6 60 2763,6 1 1 45,6 08/07/2022 2 20 918 3 21 967,3 11/07/2022 10 161 7356,4 3 31 1434,4 12/07/2022 4 53 2376,6 2 5 224,6 13/07/2022 3 16 716,9 6 25 1122,5 14/07/2022 4 12 538,7 4 8 359,2 15/07/2022 3 20 896,1 3 3 134,7 18/07/2022 3 19 853,1 3 21 942,9 19/07/2022 4 61 2738,9 2 21 942,9 20/07/2022 2 21 944,9 7 95 4276,3 21/07/2022 10 211 9415,5 6 121 5451 22/07/2022 2 7 311,4 6 151 6728,4 25/07/2022 10 151 6704,6 4 61 2732,6 26/07/2022 11 241 10586,2 3 31 1364,2 27/07/2022 8 151 6671,5 13 272 12097,1 28/07/2022 6 121 5348,3 10 93 4119,7 29/07/2022 1 1 44,2 12 181 8033,2 01/08/2022 2 51 2330,7 4 31 1416,7 02/08/2022 7 61 2778,6 6 10 456 03/08/2022 8 71 3229,3 2 4 182 04/08/2022 7 151 6810,4 7 129 5818,7 05/08/2022 4 42 1922,7 20 362 16549,4 08/08/2022 6 100 4684 14 181 8510,8 09/08/2022 5 246 11572 6 87 4106 10/08/2022 7 37 1729,9 3 101 4734,7 11/08/2022 19 343 15791,9 5 45 2092,3 12/08/2022 6 92 4183,4 9 176 8088,8 15/08/2022 7 158 7171,3 2 3 135,8 16/08/2022 3 8 360,8 2 31 1398,1 17/08/2022 3 33 1488,8 10 91 4119,2 18/08/2022 3 36 1630,4 5 91 4131,4 19/08/2022 5 121 5463,4 2 31 1395,4 22/08/2022 1 1 45 4 31 1395,5 23/08/2022 4 61 2742,1 1 1 45,1 24/08/2022 8 67 3004,1 8 61 2741,9 25/08/2022 3 9 402,3 1 1 44,7 26/08/2022 13 192 8525,2 1 1 44,8 29/08/2022 12 271 11696,1 5 68 2950,6 30/08/2022 2 31 1339,2 2 13 562,8 31/08/2022 2 31 1339,3 9 137 5966,3 01/09/2022 8 201 8730,8 1 1 43,8 02/09/2022 2 31 1342,3 4 68 2956,1 05/09/2022 15 321 13821,5 5 46 2000,4 06/09/2022 8 127 5437,5 1 1 42,9 07/09/2022 8 61 2592,4 3 51 2167,6 08/09/2022 6 121 5112,4 3 29 1231,6 09/09/2022 10 271 11274,1 5 91 3771,1 12/09/2022 3 59 2434 3 31 1283,4 13/09/2022 2 6 247,3 2 4 165,2 14/09/2022 4 56 2304,2 1 1 41,2 15/09/2022 11 162 6610,7 3 14 575,4 16/09/2022 5 92 3735,1 3 31 1255,7 19/09/2022 7 121 4918,8 7 99 4039,8 20/09/2022 19 361 14548,7 5 111 4524,1 21/09/2022 3 25 1002,6 4 38 1531 22/09/2022 10 154 6187 5 41 1642,3 23/09/2022 24 252 9980,9 1 1 40,2 26/09/2022 5 26 1006,6 9 81 3176,6 27/09/2022 8 61 2382,3 1 1 39,3 28/09/2022 17 114 4392 5 69 2668,9 29/09/2022 51 411 15061,8 4 44 1613,6 30/09/2022 28 298 10634,2 3 25 905,8 03/10/2022 23 136 4689,1 13 106 3684,9 04/10/2022 6 24 835,7 22 274 9803,2 05/10/2022 9 57 2159,2 32 291 11250,2 06/10/2022 12 101 4098,1 10 61 2434 07/10/2022 15 208 8226,1 1 1 39,9 10/10/2022 9 151 5949,5 1 1 39,5 11/10/2022 6 53 2082,7 2 2 78,7 12/10/2022 24 221 8565,1 4 12 466,8 13/10/2022 15 111 4171 2 6 231 14/10/2022 16 214 7900,6 3 16 584,1 17/10/2022 25 116 4198 4 51 1849,4 18/10/2022 15 93 3350,3 5 45 1634 19/10/2022 13 76 2722,5 3 8 287,8 20/10/2022 7 19 675,8 2 31 1109,6 21/10/2022 15 67 2378,8 13 251 9065 24/10/2022 26 121 4257,2 7 83 2991,2 25/10/2022 19 49 1715,8 7 55 1945,5 26/10/2022 16 21 734,1 2 20 703,9 27/10/2022 11 41 1424,9 6 53 1849,5 28/10/2022 16 41 1514,9 25 316 11497 31/10/2022 8 31 1166 17 111 4208 01/11/2022 18 171 6658,7 7 31 1212,7 02/11/2022 6 31 1193,5 2 6 231,5 03/11/2022 12 74 2828,6 3 75 2863 04/11/2022 22 95 3604,4 5 83 3166,9 07/11/2022 23 208 7865,5 5 99 3757,9 08/11/2022 20 62 2325,4 29 2636 100048,75 09/11/2022 11 125 5199,7 40 861 34722,4 10/11/2022 6 105 4374,4 4 61 2564,7 11/11/2022 4 107 4468,6 6 63 2640,1 14/11/2022 2 54 2246,3 9 159 6618,2 15/11/2022 7 181 7547,6 10 131 5484,1 16/11/2022 8 113 4746,9 4 61 2562,1 17/11/2022 3 49 2049,3 7 91 3834,1 18/11/2022 1 1 41,8 15 223 9449,2 21/11/2022 4 61 2623 7 121 5218,6 22/11/2022 7 166 7156,4 15 331 14448,9 23/11/2022 4 66 2896,2 8 171 7555,9 24/11/2022 0 0 0 3 100 4455 25/11/2022 6 120 5682 19 265 12506 28/11/2022 9 121 5681,3 5 27 1277,5 29/11/2022 9 101 4723 4 21 986,9 30/11/2022 9 51 2377,3 6 46 2165,1 01/12/2022 35 367 16834,8 11 72 3255,9 02/12/2022 31 313 13797,1 7 41 1816,7 05/12/2022 2 11 492,9 6 42 1893 06/12/2022 1 1 45 2 2 90,1 07/12/2022 6 26 1219,5 24 263 12263,5 08/12/2022 1 1 47 24 321 15387,1 09/12/2022 4 31 1579,2 14 91 4593,2 12/12/2022 25 568 28904,7 4 68 3455,6 13/12/2022 14 247 12414 7 140 7089,8 14/12/2022 7 82 4130,6 1 1 50,6 15/12/2022 14 210 10519,3 2 5 252,8 16/12/2022 5 46 2285,8 2 11 547,7 19/12/2022 8 239 11857 3 25 1247,4 20/12/2022 6 101 5013,7 16 333 16563,5 21/12/2022 1 1 49,6 6 28 1391,7 22/12/2022 10 350 17275 3 49 2468,7 23/12/2022 1 1 50,4 5 51 2580,4 27/12/2022 3 51 2584,2 15 205 10383,4 28/12/2022 2 13 667,4 12 176 8985,6 29/12/2022 6 65 3346,4 8 86 4461,6 30/12/2022 7 74 3994 22 266 14214

Pièce jointe