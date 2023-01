Revive Therapeutics Ltd. schließt Emission in Höhe von 4,3 Mio. Dollar ab

TORONTO (Kanada), Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- REVIVE THERAPEUTICS LTD. (CSE: RVV; OTCQB: RVVTF; FRANKFURT:31R) („Revive“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es den Abschluss seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung (das „Angebot“) durch die Emission von insgesamt 28.676.064 Anteilen (jeweils ein „Anteil“) zu einem Preis von 0,15 $ pro Anteil mit einem Bruttoerlös von 4.301.409 $ abgeschlossen hat.



Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie („Stammaktie“) am Kapital des Unternehmens und einem (1) Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie („Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber bis zum 12. Januar 2026 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,20 $ pro Aktie. Die Anteile wurden an berechtigte Käufer im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) oder in Québec gemäß Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (in Bezug auf Prospektausnahmen) ausgegeben.

Wie in der Angebotsunterlage, die im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde, offengelegt, beabsichtigt das Unternehmen, den Nettoerlös für allgemeine Betriebskapitalzwecke und die klinische Entwicklung zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren und emittierte Vermittlungsoptionsscheine an EMD Financial Inc. sowie an bestimmte andere an dem Angebot teilnehmende Registranten in Höhe von insgesamt: (i) 304.112,75 $ in bar; und (ii) 2.294.085 Vermittlungsoptionsscheine, die bis zum 12. Januar 2026 zu einem Preis von 0,15 $ pro Stammaktie ausübbar sind.

Infolge des Abschlusses des Angebots sind nun 353.560.075 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Über Revive Therapeutics Ltd.

Revive ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Therapeutika für Infektionskrankheiten und seltene Erkrankungen spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt Prioritäten bei der Entwicklung von Medikamenten, um von verschiedenen regulatorischen Anreizen der FDA wie den Orphan Drug-, Fast Track-, Breakthrough Therapy- und Rare Pediatric Disease-Designationen zu profitieren. Derzeit erforscht das Unternehmen den Einsatz von Bucillamin für die mögliche Behandlung von Infektionskrankheiten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf schwerer Grippe und COVID-19 liegt. Mit der Übernahme der Psilocin Pharma Corp. treibt Revive die Entwicklung von Psilocybin-basierten Therapeutika für verschiedene Krankheiten und Störungen voran. Das pharmazeutische Cannabinoid-Portfolio von Revive konzentriert sich auf seltene Entzündungskrankheiten, und das Unternehmen erhielt von der FDA den Orphan Drug-Status für die Verwendung von Cannabidiol (CBD) zur Behandlung von Autoimmunhepatitis (Lebererkrankung) und zur Behandlung von Ischämie- und Reperfusionsschäden bei Organtransplantationen. Weitere Informationen finden Sie auf ReviveThera.com.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Frank, CEO“

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Tel.: 1 888 901 0036

E-Mail: mfrank@revivethera.com

Website: www.revivethera.com

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweise und zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige finanzielle Ergebnisse. Die Verwendung der Worte „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „projiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen von Revive hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf das Angebot und die Programme des Unternehmens für Cannabinoide, Psychedelika und Infektionskrankheiten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von Revive zum Zeitpunkt der Information getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Angesichts dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Sie sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Revive ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die vorstehenden Aussagen schränken die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich ein. Es wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in der jährlichen MD&A des Unternehmens für das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr offengelegt wurden. Diese wurde auf SEDAR veröffentlicht und ist im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einem Land erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich aller Wertpapiere in den USA. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der USA oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.