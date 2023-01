Jitterbit annonce des améliorations de la plateforme Harmony dans le but d'accélérer l'intégration et l'hyper-automatisation

French German Spanish Portuguese

ALAMEDA, Californie, 14 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , la société de transformation d'API, a annoncé aujourd'hui la publication anticipée de Message Queue (MQ), un service de mise en file d'attente des messages multi-entités et basé sur le cloud qui est entièrement intégré à sa plateforme Harmony, la solution la plus complète du secteur pour une automatisation harmonieuse des workflows. Combinant les points forts de l'intégration, de la gestion des API, de l'EDI, du développement d'applications no-code et, désormais, de la mise en file d'attente des messages, Harmony permet à ses clients de tous les secteurs d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique et d'hyper-automatisation en simplifiant les automatisations complexes et en rendant le déploiement des nouvelles intégrations plus rapide.



La société a également annoncé de nouveaux connecteurs natifs et de nouvelles intégrations pré-construites de plus haute qualité.

Le service Message Queue de Jitterbit simplifie la gestion des automatisations complexes

Le service Message Queue (MQ) de Jitterbit offre aux clients les outils et capacités dont ils ont besoin afin de créer, déployer et gérer les files d'attente des messages pour soutenir un traitement asynchrone, garantir la livraison des messages et permettre une gestion plus efficace des ressources et charges de travail des systèmes.

Les moyennes et grandes entreprises aux nombreuses applications intégrées bâtissent des workflows complexes avec ces intégrations. Par une extension de la plateforme Harmony avec des services de mise en file d'attente des messages, les clients peuvent simplifier leur infrastructure de connectivité et gérer plus aisément leurs intégrations de workflows.

Les avantages clés du service MQ de Jitterbit incluent :

Une configuration backend plus simple : le service MQ de Jitterbit simplifie le processus complexe, chronophage et coûteux de configuration de l'infrastructure backend nécessaire pour la mise en file d'attente des messages. Ceci, associé aux capacités d'intégration déjà puissantes d'Harmony, offre aux clients une plateforme unique pour construire et gérer les automatisations de processus commerciaux dans l'ensemble de leur entreprise.

Les nouveaux connecteurs et intégrations pré-construites accélèrent les processus d'intégration

Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'hyper-automatisation, consistant à automatiser chaque processus possible de leur entreprise, elles doivent d'abord simplifier et moderniser leurs intégrations système. Au cours des deux derniers trimestres, Jitterbit a considérablement accru le nombre de recettes, modèles et connecteurs posant la base d'initiatives d'automatisation fructueuses.

De nouveaux connecteurs natifs améliorés : Jitterbit a presque doublé son nombre de connecteurs natifs au cours des deux derniers trimestres, permettant aux clients de créer rapidement des liens avec les sources de données et les points d'extrémité. Quelques exemples : Connecteur HTTP v2 : Le nouveau connecteur HTTP v2 de Jitterbit constitue une mise à niveau importante et offre des types d'autorisation supplémentaires, ainsi qu'une interface plus simple d'emploi. Salesforce Events Connector : la fonction Salesforce Events Connector de Jitterbit Harmony permet aux utilisateurs de consommer des événements depuis Salesforce Platform Events et Salesforce Change Data Capture (CDC) dans une instance Salesforce.

Jitterbit a presque doublé son nombre de connecteurs natifs au cours des deux derniers trimestres, permettant aux clients de créer rapidement des liens avec les sources de données et les points d'extrémité. Quelques exemples : Nouveaux modèles et recettes : Jitterbit poursuit son élan en ajoutant de nouveaux modèles et recettes aux centaines qui existent déjà et offrent des automatisations de processus pré-conçues pour les cas d'utilisation répétables des points d'extrémité cruciaux, comme Salesforce Service Cloud, WooCommerce, Workday et NetSuite, accélérant considérablement le délai de déploiement des clients.

« Alors que les entreprises cherchent de nouvelles façons d'améliorer leurs opérations commerciales et leur rentabilité, chaque pas vers la rationalisation des intégrations et l'automatisation des processus internes a un impact considérable », a déclaré Vito Salvaggio, vice-président sénior de la gestion des produits chez Jitterbit. « Chez Jitterbit, nous sommes persuadés que de meilleures intégrations système et l'hyper-automatisation vont de pair, et que ces deux points sont cruciaux pour la réussite d'une entreprise en 2023 et au-delà. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu nos toutes dernières améliorations de la plateforme Harmony afin d'offrir à nos clients ce dont ils ont le plus besoin et ce qu'ils souhaitent le plus : des solutions simples et très efficaces au sein d'une plateforme exhaustive unique. »



Jitterbit présentera ses solutions à l'occasion du salon NRF 2023, du 15 au 17 janvier, au stand n° 1234. Pour planifier une rencontre ou une démonstration pendant le salon, rendez-vous au stand n° 1234 ou organisez une rencontre en cliquant sur le lien suivant : www.jitterbit.com/events/nrf/ .

Pour en savoir plus sur la plateforme Harmony, rendez-vous sur la page www.jitterbit.com/harmony .

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit, la société de transformation d'API, permet aux entreprises d'utiliser plus rapidement et plus facilement les données de n'importe quelle source, leur donnant la possibilité d'innover rapidement et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La plateforme d'intégration d'API Jitterbit Harmony et les solutions API360 permettent aux entreprises de connecter rapidement des applications SaaS, sur site et cloud et d'injecter instantanément de l'intelligence dans n'importe quel processus commercial. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.jitterbit.com ou nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter @Jitterbit .

