Jitterbit Aprimora Plataforma Harmony para Acelerar a Integração e a Hiperautomação

French German Spanish Portuguese

ALAMEDA, Calif., Jan. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jitterbit , empresa de transformação de APIs, anunciou hoje o lançamento antecipado do Serviço Message Queue (MQ), um serviço de enfileiramento de mensagens multi-tenant baseado em nuvem totalmente integrado à sua Harmony Platform, a solução mais abrangente do setor para automação contínua de fluxo de trabalho. Combinando o poder da integração, gerenciamento de API, EDI, desenvolvimento de aplicativos sem código e, agora, enfileiramento de mensagens, a Harmony viabiliza que clientes de todos os setores acelerem as iniciativas de transformação digital e hiperautomação, simplificando automações complexas e acelerando a implantação de novas integrações.

A empresa também anunciou novas e aprimoradas integrações pré-construídas e conectores nativos.

Serviço Message Queue da Jitterbit Simplifica o Gerenciamento de Automações Complexas

O Serviço Message Queue (MQ) da Jitterbit fornece as ferramentas e os recursos para que os clientes possam criar, implantar e gerenciar filas de mensagens em suporte ao processamento assíncrono, garantia da entrega de mensagens e gerenciamento mais eficiente de cargas de trabalho e recursos do sistema.

Empresas de médio e grande porte com muitos aplicativos integrados estão criando fluxos de trabalho complexos com essas integrações. Com a inclusão dos serviços de enfileiramento de mensagens da Plataforma Harmony, os clientes podem simplificar sua infraestrutura de conectividade e gerenciar mais facilmente suas integrações de fluxo de trabalho.

Os principais benefícios do Serviço MQ da Jitterbit incluem:

Configuração de back-end mais simples: O Serviço MQ da Jitterbit simplifica o processo complexo, demorado e dispendioso de configuração da infraestrutura de back-end necessária para o enfileiramento de mensagens. Juntamente com os já potentes recursos de integração da Harmony, isso oferece aos clientes uma única plataforma para a criação e gerenciamento automações de processos de negócios em todos os seus negócios.

O Serviço MQ da Jitterbit simplifica o processo complexo, demorado e dispendioso de configuração da infraestrutura de back-end necessária para o enfileiramento de mensagens. Juntamente com os já potentes recursos de integração da Harmony, isso oferece aos clientes uma única plataforma para a criação e gerenciamento automações de processos de negócios em todos os seus negócios. Gerenciamento de integração contínuo: Com o Serviço MQ, os usuários podem gerenciar facilmente as integrações, dissociando a troca de dados entre aplicativos. Como parte da Plataforma Harmony, o MQ elimina a necessidade de reconstrução das integrações quando um aplicativo é atualizado, alterado ou desativado, economizando tempo e recursos para as empresas, além de capacitá-las para expandir para novas automações.

Novos Conectores e Integrações Pré-Construídas Aceleram os Processos de Integração

Com as empresas buscando cada vez mais a hiperautomação - automatização de todos os processos possíveis dentro da empresa - é necessário primeiro simplificar e modernizar as integrações dos sistemas. Nos últimos dois trimestres, a Jitterbit aumentou significativamente o número de receitas, modelos e conectores que estabelecem as bases para iniciativas de automação bem-sucedidas.

Novos e Aprimorados Conectores Nativos: A Jitterbit quase dobrou o número de conectores nativos nos últimos dois trimestres, permitindo que os clientes criem rapidamente conexões com fontes de dados e endpoints. Os exemplos são: Conector HTTP v2: O novo conector HTTP v2 da Jitterbit é uma atualização significativa que oferece tipos de autorização adicionais, bem como uma interface mais simples para facilitar o uso. Conector de Eventos do Salesforce: O Jitterbit Harmony Salesforce Events Connector permite que os usuários consumam eventos da Plataforma Salesforce e do Salesforce Change Data Capture (CDC) em uma instância do Salesforce.

A Jitterbit quase dobrou o número de conectores nativos nos últimos dois trimestres, permitindo que os clientes criem rapidamente conexões com fontes de dados e endpoints. Os exemplos são: Novas Receitas e Modelos: A Jitterbit continua a aproveitar seu impulso adicionando novas receitas e modelos às centenas de modelos existentes que oferecem automatizações de processos pré-construídos para casos de uso repetíveis para os principais endpoints, como Salesforce Service Cloud, WooCommerce, Workday e NetSuite, acelerando significativamente o tempo de implantação dos clientes.

“Com as empresas buscando novas maneiras de melhorar as operações de negócios e aumentar a lucratividade, cada passo para simplificar as integrações e automatizar os processos internos tem um impacto significativo”, disse Vito Salvaggio, vice-presidente sênior de gerenciamento de produtos da Jitterbit. “A Jitterbit, acredita que melhores integrações de sistemas e hiperautomação andam de mãos dadas - e são essenciais para o sucesso de uma empresa a partir de 2023. É por isso que projetamos nossos mais recentes aprimoramentos da Harmony para oferecer o que nossos clientes precisam e desejam - soluções simples e altamente eficazes em uma única plataforma abrangente.”



A Jitterbit irá apresentar suas soluções durante a NRF 2023, de 15 a 17 de janeiro, no estande 1234. Para agendar uma reunião ou demonstração durante o evento, visite o estande 1234 ou marque uma reunião em www.jitterbit.com/events/nrf/ .

Para mais informações sobre o Plataforma Harmony, visite www.jitterbit.com/harmony .

Sobre a Jitterbit, Inc.

A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, torna mais rápido e fácil para as empresas usarem dados de qualquer fonte, capacitando-as a inovar rapidamente e tomar decisões mais rápidas e eficazes. A plataforma de integração Jitterbit Harmony API e as soluções API360 viabilizam que as empresas conectem rapidamente aplicativos SaaS, on-premise e na nuvem, e infundam inteligência instantaneamente em qualquer processo dos negócios. Para mais informação, visite www.jitterbit.com ou siga-nos no LinkedIn ou @Jitterbit no Twitter.

Contato com a Mídia:

jitterbit@bocacommunications.com