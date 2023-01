English Danish

Date 16.01.2023

Share buy-back programme - week 02

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 392,900 833.59 327,515,732 09 January 2023 3,000 1,014.50 3,043,500 10 January 2023 3,100 996.42 3,088,902 11 January 2023 2,300 1,001.79 2,304,117 12 January 2023 3,000 999.60 2,998,800 13 January 2023 3,000 993.19 2,979,570 Total under the share buy-back programme 407,300 839.51 341,930,621 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 860,527 826.13 710,909,865

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

860,527 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 3.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 28 1016 XCSE 20230109 9:00:13.476000 28 1016 XCSE 20230109 9:03:11.825000 28 1020 XCSE 20230109 9:09:27.946000 7 1022 XCSE 20230109 9:12:13.300000 21 1022 XCSE 20230109 9:12:13.300000 54 1022 XCSE 20230109 9:12:28.431000 21 1018 XCSE 20230109 9:14:06.630000 7 1018 XCSE 20230109 9:14:06.630000 12 1016 XCSE 20230109 9:16:00.752000 28 1018 XCSE 20230109 9:16:48.535000 28 1014 XCSE 20230109 9:19:31.348000 27 1016 XCSE 20230109 9:27:30.036000 27 1014 XCSE 20230109 9:27:30.901000 29 1014 XCSE 20230109 9:31:38.794000 2 1018 XCSE 20230109 9:40:21.323000 27 1018 XCSE 20230109 9:40:21.323000 28 1018 XCSE 20230109 9:40:21.323000 11 1020 XCSE 20230109 9:51:39.069000 5 1020 XCSE 20230109 9:51:39.069000 27 1020 XCSE 20230109 9:51:39.069000 38 1020 XCSE 20230109 9:51:39.069000 27 1018 XCSE 20230109 10:06:12.819000 26 1018 XCSE 20230109 10:06:12.819000 29 1018 XCSE 20230109 10:07:52.102000 27 1018 XCSE 20230109 10:13:36.602000 26 1018 XCSE 20230109 10:13:36.602000 19 1022 XCSE 20230109 10:36:11.071000 105 1022 XCSE 20230109 10:42:02.890000 26 1022 XCSE 20230109 10:42:02.890000 29 1024 XCSE 20230109 11:00:10.553000 28 1024 XCSE 20230109 11:00:10.553000 28 1024 XCSE 20230109 11:00:10.553000 28 1022 XCSE 20230109 11:05:28.800000 29 1022 XCSE 20230109 11:07:29.732000 28 1020 XCSE 20230109 11:15:28.747000 28 1018 XCSE 20230109 11:16:06.950000 6 1022 XCSE 20230109 11:17:05.000000 1 1022 XCSE 20230109 11:17:05.000000 22 1022 XCSE 20230109 11:17:05.000000 27 1020 XCSE 20230109 11:23:05.841000 29 1018 XCSE 20230109 11:27:59.904000 29 1016 XCSE 20230109 11:33:44.726000 54 1018 XCSE 20230109 11:52:32.454000 2 1018 XCSE 20230109 11:53:52.446000 28 1018 XCSE 20230109 11:53:52.446000 26 1018 XCSE 20230109 11:53:52.452000 2 1018 XCSE 20230109 11:53:52.452000 13 1024 XCSE 20230109 12:34:43.524000 116 1024 XCSE 20230109 12:38:17.958000 7 1024 XCSE 20230109 12:59:55.007000 21 1024 XCSE 20230109 12:59:55.007000 28 1024 XCSE 20230109 12:59:55.007000 27 1024 XCSE 20230109 12:59:55.007000 27 1024 XCSE 20230109 13:04:39.948000 29 1022 XCSE 20230109 13:25:48.448000 28 1022 XCSE 20230109 13:26:03.315000 27 1020 XCSE 20230109 13:29:47.775000 29 1020 XCSE 20230109 13:36:02.685000 28 1020 XCSE 20230109 13:36:02.685000 28 1020 XCSE 20230109 13:40:02.879000 28 1016 XCSE 20230109 13:52:13.839000 29 1016 XCSE 20230109 13:52:13.839000 29 1014 XCSE 20230109 13:54:51.782000 29 1014 XCSE 20230109 13:56:02.725000 28 1012 XCSE 20230109 13:59:02.802000 28 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 28 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 29 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 2 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 28 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 28 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 28 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 28 1010 XCSE 20230109 14:44:12.415000 24 1012 XCSE 20230109 14:44:12.436000 58 1012 XCSE 20230109 14:44:12.436000 27 1010 XCSE 20230109 14:51:02.841000 28 1010 XCSE 20230109 14:51:02.841000 20 1010 XCSE 20230109 15:15:36.085000 45 1010 XCSE 20230109 15:15:36.085000 21 1008 XCSE 20230109 15:23:26.774000 28 1008 XCSE 20230109 15:23:26.774000 29 1008 XCSE 20230109 15:23:26.774000 1 1008 XCSE 20230109 15:33:00.803000 15 1008 XCSE 20230109 15:33:00.803000 27 1008 XCSE 20230109 15:33:00.803000 26 1008 XCSE 20230109 15:33:00.803000 3 1008 XCSE 20230109 15:33:00.803000 13 1008 XCSE 20230109 15:34:03.186000 16 1008 XCSE 20230109 15:34:03.186000 28 1008 XCSE 20230109 15:34:03.186000 27 1006 XCSE 20230109 15:36:46.473000 27 1006 XCSE 20230109 15:39:55.956000 28 1006 XCSE 20230109 15:39:55.956000 11 1006 XCSE 20230109 15:41:35.999000 18 1006 XCSE 20230109 15:41:35.999000 20 1008 XCSE 20230109 15:56:32.974000 8 1008 XCSE 20230109 15:56:32.974000 29 1006 XCSE 20230109 15:57:01.149000 29 1006 XCSE 20230109 15:57:01.149000 28 1006 XCSE 20230109 15:57:01.149000 7 1004 XCSE 20230109 15:59:07.856000 20 1004 XCSE 20230109 15:59:54.047000 20 1004 XCSE 20230109 15:59:59.813000 7 1004 XCSE 20230109 15:59:59.813000 57 1006 XCSE 20230109 16:06:12.937000 6 1006 XCSE 20230109 16:12:02.753000 9 1006 XCSE 20230109 16:12:02.753000 9 1006 XCSE 20230109 16:12:02.753000 9 1006 XCSE 20230109 16:12:02.753000 9 1006 XCSE 20230109 16:12:02.753000 9 1006 XCSE 20230109 16:12:02.754000 6 1006 XCSE 20230109 16:12:02.754000 28 1006 XCSE 20230109 16:14:02.621000 28 1004 XCSE 20230109 16:35:47.725000 200 1004 XCSE 20230109 16:36:27.560508 28 1002 XCSE 20230110 9:00:03.263000 27 1002 XCSE 20230110 9:02:20.482000 28 1002 XCSE 20230110 9:05:56.829000 28 1002 XCSE 20230110 9:09:41.966000 29 1002 XCSE 20230110 9:09:41.966000 29 1002 XCSE 20230110 9:13:30.316000 27 1002 XCSE 20230110 9:15:05.758000 28 1002 XCSE 20230110 9:15:10.898000 29 996 XCSE 20230110 9:17:12.784000 29 1000 XCSE 20230110 9:25:24.649000 28 1000 XCSE 20230110 9:25:24.658000 12 998 XCSE 20230110 9:27:32.093000 27 1002 XCSE 20230110 9:40:17.070000 84 999 XCSE 20230110 9:41:25.178000 27 998 XCSE 20230110 9:46:42.761000 28 1000 XCSE 20230110 9:49:32.080000 27 998 XCSE 20230110 9:50:24.449000 28 996 XCSE 20230110 9:59:23.065000 53 996 XCSE 20230110 10:04:56.859000 11 999 XCSE 20230110 10:19:07.744000 74 999 XCSE 20230110 10:19:07.761000 200 995 XCSE 20230110 10:21:10.852579 28 994 XCSE 20230110 10:31:57.349000 1 994 XCSE 20230110 10:31:57.349000 27 994 XCSE 20230110 10:34:33.529000 3 993 XCSE 20230110 10:36:19.895000 24 996 XCSE 20230110 10:43:12.706000 3 996 XCSE 20230110 10:43:12.706000 1 994 XCSE 20230110 10:45:02.829000 27 994 XCSE 20230110 10:45:02.829000 29 993 XCSE 20230110 10:46:34.390000 10 993 XCSE 20230110 10:50:44.443818 216 993 XCSE 20230110 10:50:44.443818 27 993 XCSE 20230110 10:51:02.630000 28 991 XCSE 20230110 11:03:36.583000 32 997 XCSE 20230110 11:10:59.690000 28 997 XCSE 20230110 11:11:51.353000 27 997 XCSE 20230110 11:17:02.743000 28 998 XCSE 20230110 11:23:24.466000 27 1000 XCSE 20230110 11:39:14.233000 28 1000 XCSE 20230110 11:39:14.233000 3 999 XCSE 20230110 11:46:41.829000 24 999 XCSE 20230110 11:46:42.837000 3 999 XCSE 20230110 11:46:42.837000 29 997 XCSE 20230110 11:54:52.578000 28 996 XCSE 20230110 12:10:06.569000 1 995 XCSE 20230110 12:15:39.491000 27 995 XCSE 20230110 12:22:04.127000 26 997 XCSE 20230110 12:42:18.395000 27 997 XCSE 20230110 12:42:18.395000 27 998 XCSE 20230110 12:52:08.438000 8 998 XCSE 20230110 13:00:20.313000 27 1000 XCSE 20230110 13:04:44.924000 86 1000 XCSE 20230110 13:14:11.621000 28 1000 XCSE 20230110 13:21:08.126000 11 999 XCSE 20230110 13:59:13.548000 16 999 XCSE 20230110 13:59:35.558000 26 999 XCSE 20230110 13:59:35.558000 11 999 XCSE 20230110 13:59:35.558000 28 998 XCSE 20230110 14:00:01.089000 27 996 XCSE 20230110 14:06:39.984000 29 996 XCSE 20230110 14:13:42.132000 16 998 XCSE 20230110 14:26:20.079000 11 998 XCSE 20230110 14:26:20.079000 31 999 XCSE 20230110 14:30:05.191000 53 998 XCSE 20230110 14:45:57.307000 82 999 XCSE 20230110 14:52:15.080000 9 999 XCSE 20230110 14:52:15.080000 27 998 XCSE 20230110 14:56:27.137000 10 998 XCSE 20230110 14:57:13.532000 16 998 XCSE 20230110 14:57:13.532000 10 998 XCSE 20230110 14:57:37.037000 17 998 XCSE 20230110 14:57:37.037000 18 999 XCSE 20230110 14:57:51.708000 61 999 XCSE 20230110 14:57:51.708000 28 998 XCSE 20230110 14:59:57.451000 28 997 XCSE 20230110 15:04:08.596000 28 996 XCSE 20230110 15:05:18.451000 11 995 XCSE 20230110 15:11:02.701000 17 995 XCSE 20230110 15:11:02.701000 10 995 XCSE 20230110 15:27:22.637000 16 995 XCSE 20230110 15:27:22.637000 28 993 XCSE 20230110 15:29:40.153000 21 993 XCSE 20230110 15:29:40.153000 7 993 XCSE 20230110 15:29:40.153000 27 993 XCSE 20230110 15:29:40.153000 27 993 XCSE 20230110 15:33:11.284000 26 993 XCSE 20230110 15:33:11.284000 3 993 XCSE 20230110 15:36:32.380000 27 993 XCSE 20230110 15:36:32.380000 24 993 XCSE 20230110 15:36:32.380000 27 992 XCSE 20230110 15:38:36.798000 29 993 XCSE 20230110 15:47:41.638000 28 993 XCSE 20230110 15:47:41.638000 28 993 XCSE 20230110 15:47:41.681000 28 993 XCSE 20230110 15:53:10.228000 27 994 XCSE 20230110 15:56:17.278000 27 992 XCSE 20230110 16:12:07.746000 54 992 XCSE 20230110 16:12:07.746000 28 990 XCSE 20230110 16:12:07.885000 29 994 XCSE 20230110 16:20:58.019000 26 992 XCSE 20230110 16:26:56.629000 1 992 XCSE 20230110 16:26:56.629000 28 991 XCSE 20230110 16:31:24.842000 27 991 XCSE 20230110 16:35:06.129000 2 991 XCSE 20230110 16:35:06.129000 14 993 XCSE 20230110 16:42:54.307000 27 994 XCSE 20230110 16:44:43.082000 14 993 XCSE 20230110 16:45:20.060195 27 995 XCSE 20230111 9:02:09.901000 28 997 XCSE 20230111 9:06:29.601000 21 1000 XCSE 20230111 9:07:30.161000 7 1000 XCSE 20230111 9:07:30.161000 27 999 XCSE 20230111 9:07:30.199000 27 1000 XCSE 20230111 9:12:30.186000 27 1000 XCSE 20230111 9:12:30.186000 26 1004 XCSE 20230111 9:19:41.754000 27 1004 XCSE 20230111 9:22:52.428000 53 1002 XCSE 20230111 9:24:41.641000 3 1002 XCSE 20230111 9:24:41.641000 28 1000 XCSE 20230111 9:24:44.541000 13 1000 XCSE 20230111 9:26:08.630000 15 1000 XCSE 20230111 9:26:08.630000 12 1000 XCSE 20230111 9:31:21.892000 16 1000 XCSE 20230111 9:34:08.022000 3 1000 XCSE 20230111 9:34:08.022000 9 1000 XCSE 20230111 9:34:08.022000 27 996 XCSE 20230111 9:39:48.230000 29 996 XCSE 20230111 9:39:48.230000 27 996 XCSE 20230111 9:42:41.027000 27 999 XCSE 20230111 9:50:08.251000 26 999 XCSE 20230111 9:50:08.251000 27 999 XCSE 20230111 9:52:49.221000 54 1004 XCSE 20230111 10:06:04.839000 29 1004 XCSE 20230111 10:06:25.169000 27 1002 XCSE 20230111 10:17:33.325000 2 1002 XCSE 20230111 10:35:32.768000 17 1006 XCSE 20230111 10:40:30.063000 9 1006 XCSE 20230111 10:40:30.063000 26 1006 XCSE 20230111 10:46:15.899000 28 1004 XCSE 20230111 10:47:18.652000 51 1004 XCSE 20230111 10:47:18.652000 35 1004 XCSE 20230111 10:47:18.653000 5 1002 XCSE 20230111 10:49:55.467000 28 1002 XCSE 20230111 10:51:11.419000 28 1002 XCSE 20230111 10:59:51.510000 28 1002 XCSE 20230111 11:01:13.126000 27 1004 XCSE 20230111 11:19:23.507000 24 1004 XCSE 20230111 11:19:23.507000 2 1004 XCSE 20230111 11:19:23.507000 8 1004 XCSE 20230111 11:48:15.205000 9 1002 XCSE 20230111 12:16:33.607000 51 1004 XCSE 20230111 12:16:33.628000 33 1004 XCSE 20230111 12:16:33.628000 27 1002 XCSE 20230111 12:21:52.203000 19 1002 XCSE 20230111 12:21:52.203000 27 1002 XCSE 20230111 12:21:52.203000 28 1002 XCSE 20230111 12:21:52.203000 6 1002 XCSE 20230111 12:21:52.203000 27 1002 XCSE 20230111 12:21:52.222000 27 1002 XCSE 20230111 12:21:52.224000 27 1002 XCSE 20230111 12:26:11.962000 19 1000 XCSE 20230111 12:28:33.640000 29 1000 XCSE 20230111 12:30:06.206000 27 1000 XCSE 20230111 12:30:06.206000 1 1000 XCSE 20230111 12:58:43.621000 59 1002 XCSE 20230111 13:09:24.737000 107 1002 XCSE 20230111 13:10:50.407000 5 1002 XCSE 20230111 13:14:18.007000 23 1002 XCSE 20230111 13:14:30.418000 12 1002 XCSE 20230111 13:14:30.418000 15 1002 XCSE 20230111 13:14:30.418000 28 1000 XCSE 20230111 13:18:31.418000 27 1000 XCSE 20230111 13:18:31.418000 28 1000 XCSE 20230111 13:19:42.909000 29 999 XCSE 20230111 13:30:01.871000 28 999 XCSE 20230111 13:30:01.871000 29 999 XCSE 20230111 13:31:26.495000 28 999 XCSE 20230111 13:46:38.210000 27 999 XCSE 20230111 13:46:38.210000 27 999 XCSE 20230111 13:46:38.210000 27 999 XCSE 20230111 14:00:33.072000 27 999 XCSE 20230111 14:00:33.072000 26 999 XCSE 20230111 14:00:33.072000 29 999 XCSE 20230111 14:00:33.072000 27 1002 XCSE 20230111 14:07:31.136000 27 1002 XCSE 20230111 14:21:12.566000 28 1002 XCSE 20230111 14:21:12.587000 56 1004 XCSE 20230111 15:02:52.928000 23 1004 XCSE 20230111 15:13:52.495000 4 1004 XCSE 20230111 15:13:52.495000 2 1004 XCSE 20230111 15:13:52.495000 28 1006 XCSE 20230111 15:27:01.136000 26 1006 XCSE 20230111 15:31:42.860000 27 1006 XCSE 20230111 15:31:42.860000 24 1006 XCSE 20230111 15:31:42.898000 5 1006 XCSE 20230111 15:31:42.899000 29 1004 XCSE 20230111 15:35:31.497000 5 1008 XCSE 20230111 15:37:53.026000 26 1008 XCSE 20230111 15:37:53.026000 26 1008 XCSE 20230111 15:47:31.839000 39 1006 XCSE 20230111 15:55:39.926340 9 1010 XCSE 20230112 9:00:14.651000 18 1010 XCSE 20230112 9:00:14.651000 29 1006 XCSE 20230112 9:34:22.232000 27 1004 XCSE 20230112 9:38:26.550000 3 1006 XCSE 20230112 9:52:17.797000 3 1006 XCSE 20230112 9:52:31.047000 25 1006 XCSE 20230112 9:52:31.047000 27 1006 XCSE 20230112 9:58:45.193000 27 1004 XCSE 20230112 10:04:37.059000 27 1002 XCSE 20230112 10:13:07.719000 26 1002 XCSE 20230112 10:13:07.720000 22 1002 XCSE 20230112 10:27:35.456000 28 1002 XCSE 20230112 10:27:35.456000 6 1002 XCSE 20230112 10:27:35.456000 28 1000 XCSE 20230112 10:33:04.185000 27 1000 XCSE 20230112 10:47:21.454000 26 1000 XCSE 20230112 10:47:21.454000 28 1000 XCSE 20230112 10:47:21.474000 28 1000 XCSE 20230112 11:07:07.703000 27 1000 XCSE 20230112 11:07:07.703000 27 1000 XCSE 20230112 11:07:07.703000 28 998 XCSE 20230112 11:09:22.860000 29 995 XCSE 20230112 11:16:05.080000 28 995 XCSE 20230112 11:16:05.080000 16 995 XCSE 20230112 11:26:59.293000 6 995 XCSE 20230112 11:26:59.425000 16 995 XCSE 20230112 11:26:59.428000 5 995 XCSE 20230112 11:26:59.428000 28 994 XCSE 20230112 11:37:43.923000 27 994 XCSE 20230112 11:37:43.923000 57 999 XCSE 20230112 11:56:08.775000 5 999 XCSE 20230112 11:57:12.962000 5 999 XCSE 20230112 12:06:27.921000 24 999 XCSE 20230112 12:06:27.921000 28 999 XCSE 20230112 12:06:27.921000 300 997 XCSE 20230112 12:34:38.545929 21 998 XCSE 20230112 12:34:38.572000 36 998 XCSE 20230112 12:34:38.572000 27 997 XCSE 20230112 12:58:02.451000 28 997 XCSE 20230112 12:58:02.451000 19 997 XCSE 20230112 13:12:15.075000 9 997 XCSE 20230112 13:12:15.075000 27 997 XCSE 20230112 13:12:15.075000 27 1000 XCSE 20230112 13:18:02.841000 2 1000 XCSE 20230112 13:39:07.165000 27 1000 XCSE 20230112 13:39:13.954000 28 1000 XCSE 20230112 14:30:01.145000 29 1000 XCSE 20230112 14:30:01.145000 27 998 XCSE 20230112 14:30:06.907000 29 1000 XCSE 20230112 14:44:24.418000 28 1000 XCSE 20230112 14:44:24.418000 28 1000 XCSE 20230112 14:44:24.439000 28 1000 XCSE 20230112 14:45:30.684000 1 1000 XCSE 20230112 14:47:28.517000 1 1000 XCSE 20230112 14:49:03.523000 1 1000 XCSE 20230112 14:50:38.551000 1 1000 XCSE 20230112 14:57:18.640000 1 1000 XCSE 20230112 14:58:03.649000 1 1000 XCSE 20230112 15:11:03.894000 1 1000 XCSE 20230112 15:12:28.903000 4 1000 XCSE 20230112 15:12:40.440000 1 1000 XCSE 20230112 15:13:53.906000 9 1000 XCSE 20230112 15:15:46.711000 7 1000 XCSE 20230112 15:15:46.711000 28 1000 XCSE 20230112 15:15:46.711000 6 1000 XCSE 20230112 15:15:46.711000 6 1000 XCSE 20230112 15:15:46.711000 442 1000 XCSE 20230112 15:25:44.325914 27 999 XCSE 20230112 16:34:43.356000 73 1000 XCSE 20230112 16:43:19.550251 100 1000 XCSE 20230112 16:48:25.831437 800 1000 XCSE 20230112 16:48:25.831437 29 1000 XCSE 20230113 9:21:42.467000 10 1000 XCSE 20230113 9:30:18.107000 20 1000 XCSE 20230113 9:30:18.107000 29 999 XCSE 20230113 9:35:09.395000 26 998 XCSE 20230113 9:35:41.191000 16 995 XCSE 20230113 9:44:47.829000 29 997 XCSE 20230113 9:49:29.183000 10 997 XCSE 20230113 9:53:40.913000 86 1000 XCSE 20230113 10:02:22.099000 29 1000 XCSE 20230113 10:04:37.276000 29 999 XCSE 20230113 10:04:37.654000 16 998 XCSE 20230113 10:07:18.863000 30 998 XCSE 20230113 10:11:02.717000 31 997 XCSE 20230113 10:11:02.747000 31 996 XCSE 20230113 10:16:02.728000 31 993 XCSE 20230113 10:18:18.529000 29 989 XCSE 20230113 10:26:01.342000 30 989 XCSE 20230113 10:26:01.342000 29 988 XCSE 20230113 10:26:01.365000 9 986 XCSE 20230113 10:29:32.783000 21 986 XCSE 20230113 10:29:32.783000 31 984 XCSE 20230113 10:31:43.335000 9 984 XCSE 20230113 10:35:58.579000 20 984 XCSE 20230113 10:35:58.579000 30 989 XCSE 20230113 10:45:54.458000 30 989 XCSE 20230113 10:45:54.458000 6 993 XCSE 20230113 11:12:05.442000 13 993 XCSE 20230113 11:12:05.442000 88 992 XCSE 20230113 11:14:21.616000 29 992 XCSE 20230113 11:14:21.616000 16 992 XCSE 20230113 11:17:44.063000 14 992 XCSE 20230113 11:17:44.063000 7 997 XCSE 20230113 11:49:05.688000 57 995 XCSE 20230113 11:55:03.264000 28 995 XCSE 20230113 11:55:03.264000 1 994 XCSE 20230113 12:00:42.193000 28 994 XCSE 20230113 12:00:42.193000 29 993 XCSE 20230113 12:08:00.254000 29 993 XCSE 20230113 12:10:00.777000 31 993 XCSE 20230113 12:18:48.681000 30 992 XCSE 20230113 12:26:28.895000 29 992 XCSE 20230113 12:26:28.895000 62 992 XCSE 20230113 12:34:27.902000 31 992 XCSE 20230113 12:34:27.902000 92 995 XCSE 20230113 12:59:22.135000 10 993 XCSE 20230113 13:01:42.650000 6 993 XCSE 20230113 13:23:13.677000 23 993 XCSE 20230113 13:23:13.677000 5 992 XCSE 20230113 13:35:54.731000 18 992 XCSE 20230113 13:35:54.731000 13 992 XCSE 20230113 13:35:54.731000 4 992 XCSE 20230113 13:35:54.749000 21 992 XCSE 20230113 13:35:54.749000 5 992 XCSE 20230113 13:35:54.749000 31 992 XCSE 20230113 13:35:54.749000 10 991 XCSE 20230113 13:39:43.897000 21 991 XCSE 20230113 13:39:43.897000 31 990 XCSE 20230113 13:43:23.735000 4 994 XCSE 20230113 14:30:23.810000 87 994 XCSE 20230113 14:30:23.811000 4 994 XCSE 20230113 14:30:31.125000 22 994 XCSE 20230113 14:30:36.468000 31 993 XCSE 20230113 14:33:08.059000 31 992 XCSE 20230113 14:44:02.154000 29 992 XCSE 20230113 14:54:42.879000 26 992 XCSE 20230113 14:54:42.879000 15 992 XCSE 20230113 14:54:42.880000 13 992 XCSE 20230113 14:54:42.880000 3 992 XCSE 20230113 14:54:42.880000 42 992 XCSE 20230113 15:08:07.355000 1 992 XCSE 20230113 15:08:07.355000 7 992 XCSE 20230113 15:08:07.355000 1 992 XCSE 20230113 15:08:07.375000 10 992 XCSE 20230113 15:19:41.117049 7 992 XCSE 20230113 15:19:41.172894 3 992 XCSE 20230113 15:19:46.314190 8 992 XCSE 20230113 15:19:46.314190 5 992 XCSE 20230113 15:27:39.751890 5 992 XCSE 20230113 15:27:39.755543 9 992 XCSE 20230113 15:27:39.757092 1 992 XCSE 20230113 15:27:39.757099 9 992 XCSE 20230113 15:27:39.757099 10 992 XCSE 20230113 15:27:39.757165 10 992 XCSE 20230113 15:27:39.757383 9 992 XCSE 20230113 15:27:39.757383 1 992 XCSE 20230113 15:27:39.777633 9 992 XCSE 20230113 15:27:39.779342 1 992 XCSE 20230113 15:27:39.779342 10 992 XCSE 20230113 15:27:51.645556 29 992 XCSE 20230113 15:27:51.645556 10 992 XCSE 20230113 15:27:51.666602 98 992 XCSE 20230113 15:27:51.666602 10 992 XCSE 20230113 15:27:51.687120 10 992 XCSE 20230113 15:27:51.706335 10 992 XCSE 20230113 15:27:51.724755 8 992 XCSE 20230113 15:27:51.724807 2 992 XCSE 20230113 15:27:51.725699 8 992 XCSE 20230113 15:27:51.725699 10 992 XCSE 20230113 15:27:53.268362 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.743848 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.743894 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.762128 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.762161 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.779088 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.779121 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.779379 10 992 XCSE 20230113 15:28:02.779412 10 992 XCSE 20230113 15:28:30.684898 10 992 XCSE 20230113 15:28:30.684944 3 992 XCSE 20230113 15:28:30.687276 7 992 XCSE 20230113 15:28:30.687358 3 992 XCSE 20230113 15:28:30.687358 10 992 XCSE 20230113 15:28:30.687501 8 992 XCSE 20230113 15:28:30.709618 2 992 XCSE 20230113 15:28:34.121775 42 992 XCSE 20230113 15:28:34.121775 10 992 XCSE 20230113 15:29:16.924235 10 992 XCSE 20230113 15:29:16.941287 3 992 XCSE 20230113 15:29:16.970956 45 992 XCSE 20230113 15:51:28.179000 15 992 XCSE 20230113 15:51:28.179000 28 992 XCSE 20230113 15:51:28.181000 28 992 XCSE 20230113 15:53:59.887000 4 992 XCSE 20230113 15:56:05.206000 26 992 XCSE 20230113 15:56:05.206000 29 992 XCSE 20230113 15:56:05.242000 17 992 XCSE 20230113 16:00:00.085000 9 992 XCSE 20230113 16:00:00.085000 3 992 XCSE 20230113 16:00:00.085000 28 992 XCSE 20230113 16:01:53.100000 17 991 XCSE 20230113 16:03:18.494000 12 991 XCSE 20230113 16:03:18.494000 30 992 XCSE 20230113 16:03:56.436000 30 995 XCSE 20230113 16:06:12.542000 30 994 XCSE 20230113 16:09:10.597000 30 994 XCSE 20230113 16:09:10.597000 30 992 XCSE 20230113 16:10:49.035000 265 995 XCSE 20230113 16:43:02.972658

