CATANA GROUP : Poursuite de la dynamique de croissance forte CA T1 2022/2023 robuste : + 35 % Perspective de croissance à deux chiffres maintenue pour 2023 et excellente orientation pour 2024  

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 16 janvier 2023 à 18h

Poursuite de la dynamique de croissance forte

CA T1 2022/2023 robuste : + 35 %

Perspective de croissance à deux chiffres maintenue pour 2023 et excellente orientation pour 2024

En milliers d’euros CA T1 2022/2023 CA T1 2021/2022 Variation en % BATEAUX 38 283 28 689 Brokerage et divers 211 828 Ventes de reprises (occasion) Bateaux neufs 38 072 27 861 SERVICES 1 841 1 055 TOTAL 40 124 29 744 + 34,89 %

Comme annoncé, CATANA GROUP ouvre son nouvel exercice 2022/2023 sur des bases solides avec une activité en hausse de 35 %, confirmant la poursuite de son cap de croissance dynamique et rentable.

Après une prise de parts de marché importante en 2021/2022, matérialisée par une croissance historique de 46% et l’accroissement très significatif de son carnet de commandes, CATANA GROUP enregistre une fois encore un niveau d’activité soutenu sur ce premier trimestre, et ce dans tous ses compartiments.

Bien qu’entrant dans une période de l’exercice moins propice aux livraisons, les ventes de bateaux neufs BALI et CATANA continuent à alimenter la dynamique de croissance et affichent une progression de plus de 36 %.

L’activité SERVICES, principalement portée par la filiale varoise PORT PIN ROLLAND, progresse également nettement avec 1,8 M€ d’activité contre 1 M€ au cours du premier trimestre 2021/2022.

Début d’amélioration de la chaîne logistique

Au cours de l’exercice dernier, tout comme l’ensemble du secteur industriel mondial, CATANA GROUP n’avait pas échappé à des ruptures importantes de livraisons de pièces, générant de nombreux retards de fabrication et une désorganisation importante de son activité industrielle.

CATANA GROUP observe cependant, depuis le début de l’exercice, une amélioration conséquente de la chaîne logistique qui permet peu à peu de retrouver davantage d’efficacité sur le plan industriel.

Un carnet de commandes toujours plus solide et, pour l’heure, insensible au contexte général

Malgré un contexte géopolitique international sous tension, des perspectives économiques incertaines, et des hausses importantes du prix de vente des bateaux décidées par les constructeurs, la dynamique du marché des multicoques ne semblent pour autant pas vouloir s’interrompre.

Présent l’automne dernier dans tous les principaux salons mondiaux, le Groupe observe toujours un très vif intérêt autour de son concept BALI et de sa gamme désormais très complète.

Ainsi, les prises de commandes auprès du réseau de concessionnaires et des loueurs professionnels continuent leur progression et concernent désormais aussi l’exercice 2024/2025. Cette tendance consolide ainsi les perspectives de CATANA GROUP dont la croissance continue à être supérieure à celle du marché.

La percée du concept de la marque BALI, a permis au Groupe une conquête historique de parts de marché, portant CATANA Group dans le trio de tête mondial des constructeurs de catamarans, et voit ainsi cette dynamique forte se poursuivre.

Conforté par ce premier trimestre 2022/2023 robuste (+ 35 %) et par l’accroissement de son carnet de commandes, le Groupe reste confiant sur de nouvelles perspectives de croissance soutenue et très rentable pour l’exercice en cours.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :



















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com

jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe