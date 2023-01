SFIL EMTN 2023-1

English French





Issy les Moulineaux, 16 janvier 2023

SFIL a décidé d'émettre des Obligations en date du 18 janvier 2023 pour un montant de 1.500.000.000 Euros à taux fixe, à échéance le 18 janvier 2028.

Le dealer de l’émission est nommé Agent stabilisateur dans les Finals Terms.

Le Prospectus de Base en date du 7 juin 2022 et les Suppléments en date des 27 septembre 2022, 2 novembre 2022 et 2 janvier 2023 relatifs au Programme d'émission d'obligations (Euro Medium Term Note Programme) par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur le site de l'émetteur (www.sfil.fr), à l'adresse de son siège social : 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92130 Issy les Moulineaux Cedex, France, et auprès de l'agent payeur désigné dans le Prospectus de Base.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront déposés à l'AMF (www.amf-france.org) et seront disponibles à l'adresse du siège social de l'émetteur et auprès de l'agent payeur.

