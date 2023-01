17. januar 2023

Årets meddelelse nr.: 2





Blue Vision A/S – konvertering af gæld i henhold til konvertible gældsbreve





Blue Vision A/S informerede den 26. april 2021 og 6. januar 2022 om, at selskabet havde optaget konvertible lån til en aktionær og Blue Vision's nuværende direktør.

Selskabet har modtaget besked om, at de to långivere ønsker deres lån konverteret til aktier i henhold til lånenes vilkår. Selskabets bestyrelse har derfor d.d. i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 4.2.A truffet beslutning om at konvertere kr. 3.534.973 til 3.534.973 nye Blue Vision aktier á nominelt kr. 1,00 hver, fordelt på henholdsvis 1.517.487 nye A-aktier og 2.017.486 nye B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter kr. 22.189.810 aktier á kr. 1,00 hver fordelt på 16.059.924 A-aktier og 6.129.886 B-aktier.

De nye aktier af samlet nominelt kr. 3.534.973 tegnes til kurs 100 pr. kapitalandel á nominelt kr. 1,00 svarende til en pris på kr. 1,00 pr. kapitalandel i medfør af vedtægternes § 4.2.A.

De nye aktier og ændringer i Blue Vision's aktiekapital forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen d.d., og de nye A-aktier forventes optaget til handel og officiel notering den 19. januar 2023.





Med venlig hilsen Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne