Incap Oyj: Incap Viro otti käyttöön uudet tuotantokoneet Kuressaaren tehtaalla

Incap Oyj Lehdistötiedote 17.1.2023 kello 18.00





Incap Viro otti käyttöön uudet tuotantokoneet Kuressaaren tehtaalla

Incap Viro uudisti kaksi nykyistä SMT-tuotantolinjaansa ja lisäsi kolmannen SMT-linjan Kuressaaren tehtaalleen. 1,35 miljoonan euron investointi lisää tehtaan SMT-kokonaistuotantokapasiteettia yli 50 prosentilla.

Incap Viron väliaikaisen toimitusjohtajan Margus Jakobsonin mukaan investointi SMT:hen (surface-mount technology) tukee yrityksen nopeaa kasvua ja asiakaspalvelun joustavuutta. Kuressaaren tehtaan uudet elektroniikkalaitteet hankittiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella SMT Rentingiltä. ”Päätimme päivittää kaksi nykyistä tuotantolinjaamme nopeuttaaksemme valmistusprosessia. Kolmas 30 metriä pitkä linja auttaa lisäämään SMT-tuotantokapasiteettiamme yli 50 prosentilla”, Jakobson selittää. Uudet tuotantokoneet edistävät merkittävästi elektroniikkalaitteiden tärkeimmän osan valmistusta. Incap Viro on osa Incap Oyj -konsernia, joka on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistaja. Incap Viron valmistamaa elektroniikkaa löytyy muun muassa älymittareista, kevyistä sähköajoneuvoista ja älykkäistä LED-valoista eri puolilla Viroa sekä maailman tunnetuimman laivanvarustamon koneista.

Incap Viron tehtaalta: https://photos.app.goo.gl/kH79yY2ToAYWm7xq5



INCAP OYJ



Lisätietoja (englanniksi):

Margus Jakobson, Incap Viron toimitusjohtaja, puh. +372 5818 8038

Otto Pukk, konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798



Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com



INCAP LYHYESTI



Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.