MTS Logistics, spécialiste canadien de la logistique de santé, choisit Quadient pour automatiser et sécuriser 3,5 millions de communications par an

Paris, le 18 janvier 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce que MTS Logistics a choisi Quadient pour soutenir la croissance de ses services de livraison et d'expédition dans le secteur de la santé. MTS Logistics a récemment modernisé ses installations et utilise aujourd'hui une suite complète de solutions Quadient pour le traitement de courriers sensibles, notamment deux machines à affranchir haute performance IS-6000, deux mises-sous-pli connectées DS-200i, le logiciel d'intégrité du courrier AIMS (Automated Insertion Management System) et la solution logicielle d'automatisation des communications clients multicanales de Quadient.

Depuis plus de 25 ans, fournir des services de transport et de logistique sûrs et fiables à une clientèle active de plus de 5 000 établissements de soins de santé dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada, où l'entreprise est basée. MTS Logistics traite environ 2,5 millions de communications commerciales critiques par an via ses systèmes de mise-sous-pli intelligents Quadient et diffuse désormais plus d'un million de communications par an grâce à la solution d’automatisation des communications multicanales Quadient.

« Les professionnels de la santé exigent un système de distribution de leurs documents critiques qui soit efficace, économique, fiable et sécurisé, et les solutions de Quadient nous aident à accomplir cette mission », explique Angela Cooper, Directrice de la Distribution chez MTS Logistics. « Nous recherchions un système en circuit plus fermé pour garantir l'intégrité et la sécurité de chaque courrier sensible, ce qui est primordial dans le secteur de la santé. La solution logicielle de gestion automatisée des documents et de mise-sous-pli de Quadient permet de vérifier et de signaler rapidement que chaque pli dans une tâche a été traité avec précision. De plus, la solution nous a permis de créer des modèles de documents clients, rationalisant ainsi notre processus d'impression. Je suis convaincue qu'à mesure que la technologie et les exigences des clients évoluent, nous continuerons de trouver des moyens pour poursuivre notre collaboration. Nous avons toujours été satisfaits du service exceptionnel et des solutions tant logicielles que matérielles de Quadient ».

« Nous sommes très honorés et ravis à l'idée de poursuivre notre relation de longue date avec MTS Logistics et de les soutenir dans la distribution de communications médicales essentielles au profit de leurs nombreux clients », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions Liées au Courrier chez Quadient. « L'association des solutions logicielles et des systèmes intelligents de traitement du courrier Quadient contribue à minimiser le traitement manuel et le risque d'erreur humaine, et améliore la productivité du personnel et l'expérience client ».

Quadient aide les entreprises à améliorer leur processus d'envoi et de réception de communications physiques et dématérialisées, ce qui leur permet d'obtenir des résultats commerciaux et d'améliorer l'expérience client. La solution cloud de Quadient automatise les flux de documents sortants et sécurise le processus de préparation du courrier grâce à une technologie intelligente de code-barres qui garantit que le bon document est placé dans la bonne enveloppe à chaque fois. Elle s'intègre également aux équipements connectés de Quadient, tels que ses mises-sous-pli intelligentes, pour fournir des informations en temps réel aux centres de courrier et gérer chaque pli avec une précision et une efficacité absolues.

