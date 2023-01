Dato: 18. januar 2023

Årets meddelelse nr.: 3

Blue Vision A/S – storaktionærmeddelelse

Som følge af gældskonverteringen beskrevet i årets meddelelse nr. 2 har Blue Vision A/S i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 modtaget storaktionærmeddelelse om, at POLE Holding ApS, der er 100% ejet af Peter Ole Jensen, pr. 17. januar 2023, har øget sin aktiebeholdning til i alt 4.220.110 aktier fordelt på 2.451.624 A-aktier og 1.768.486 B-aktier svarende til 19,02% af den samlede aktiekapital og stemmerrettigheder i Blue Vision A/S.

