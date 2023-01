La Fondation du CUSM accueille les nouveaux membres de son conseil d’administration

English French

MONTRÉAL, 18 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 22 septembre 2022, lors de son Assemblée générale annuelle, la Fondation du CUSM a accueilli officiellement huit nouveaux membres à son conseil d’administration. Ces piliers du monde des affaires et de la communauté médicale, scientifique et universitaire se sont engagés bénévolement à nous aider à réaliser nos grands rêves pour le CUSM.

La Fondation du CUSM est ravie d’accueillir :

Vincent Chiara, propriétaire, Groupe Mach

Tania Clarke, Directrice de société

Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin

Jacques Filion, FCPA, FCA

Marie Josée Lamothe, présidente, Tandem Int’l

Nadine Renaud-Tinker, présidente, direction du Québec, RBC

Mark Smith, président, Pandion Investments Ltd

Ivan Vella, chef de la direction, Aluminium, Rio Tinto

Ces personnalités exceptionnelles orienteront les activités de la Fondation du CUSM dans la poursuite de son objectif de recueillir 200 millions de dollars par le biais de la campagne Osez rêver.

« Je suis heureux de participer à la réalisation de la mission de la Fondation du CUSM qui consiste à changer le cours des vies et de la médecine. Ensemble, nous aurons un impact transformateur sur les soins de santé et la recherche médicale à Montréal », a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction chez SNC-Lavalin.

Au cours de l’AGA, la Fondation du CUSM a également dit au revoir à son président sortant, Norman Steinberg, un leader de longue date. Norman a joué un rôle de premier plan dans le succès de la Fondation. Nous sommes extrêmement reconnaissants de son dévouement et de son appui indéfectible. Son influence sur la Fondation se fera sentir pour de nombreuses années à venir.

Dans la foulée de ce départ, la Fondation est fière d’accueillir Marc P. Tellier à titre de nouveau président de son conseil d’administration. Marc, qui est membre du conseil d’administration de la Fondation depuis 2016, est associé sénior chez McKinsey & Company. Nous sommes avons hâte de découvrir ce que nous pourrons accomplir sous sa direction.

« Je suis ravi de prendre les rênes du conseil d’administration de la Fondation du CUSM. Après ces quelques années difficiles en raison de la pandémie, je suis impatient de contribuer à accélérer les recherches novatrices qui nous prépareront à relever le prochain grand défi de santé », a commenté M. Tellier.

La Fondation du CUSM a connu une croissance sans précédent au cours des huit dernières années. Nous sommes persuadés que nos nouveaux administrateurs contribueront à maintenir cette tendance à la hausse.

« La Fondation du CUSM est à l’avant-garde dans les domaines de la recherche et de l’innovation. RBC est heureuse d’appuyer le CUSM afin que son personnel puisse continuer à faire ce qu’il fait de mieux, soit fournir des soins de qualité et de haut niveau aux patients. Je suis fière de me joindre au conseil d’administration et de contribuer à accroître notre impact sur la santé de nos collectivités », a déclaré Nadine Renaud-Tinker, présidente, RBC, Québec.

En 2015, la Fondation de l’ancien Hôpital Royal Victoria a été intégrée à la Fondation du CUSM. Depuis, sous les conseils des experts qui constituent son conseil d’administration, la Fondation du CUSM a presque quadruplé le total de ses collectes de fonds annuelles. L’année dernière seulement, la Fondation a recueilli près de 27 millions de dollars.

« J’ai étudié le commerce à l’Université McGill. L’expertise de McGill est reconnue mondialement. Je suis ravi de me joindre au conseil d’administration de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill pour poursuivre le travail de cette incroyable communauté », a déclaré Vincent Chiara, propriétaire du Groupe Mach.

En janvier 2022, la Fondation du CUSM s’est à nouveau agrandie en intégrant la Fondation de l’Hôpital de Lachine. Grâce à ce partenariat, la Fondation du CUSM a accueilli Jacques Filion, président de la Fondation de l’Hôpital de Lachine, au sein de son conseil d’administration. Ensemble, notre objectif est d’amasser 5 millions de dollars pour l’achat d’équipements médicaux de pointe pour la nouvelle extension de l’Hôpital de Lachine, laquelle créera un site du CUSM dans l’Ouest-de-l’Île.

« Nous sommes privilégiés d’avoir accès à d’excellents hôpitaux et à des soins de santé de qualité grâce à l’Hôpital de Lachine et au site Glen. L’intégration de la Fondation de l’Hôpital de Lachine à la Fondation du CUSM est un pas important vers l’accroissement de notre impact dans la communauté », a commenté Jacques Filion, président de la Fondation de l’Hôpital de Lachine.

Parmi leurs nombreuses tâches, les membres du conseil choisissent comment la Fondation du CUSM allouent les dons au CUSM.

« La Fondation du CUSM fait un travail exceptionnel. Je suis très heureux et privilégié qu’on m’ait offert l’opportunité d’orienter ce travail et d’y participer », a déclaré Ivan Vella, chef de la direction, Aluminium, Rio Tinto

« Chaque membre de notre communauté bénéficie du fait d’avoir accès à un hôpital de calibre mondial dans notre ville. Je suis très inspirée par le travail du CUSM et j’ai très hâte de contribuer à faire progresser ses recherches et à améliorer les soins aux patients », a déclaré Tania Clarke, Directrice de société.

La Fondation du CUSM se réjouit à la perspective de travailler avec les nouveaux membres du conseil d’administration et de connaître leurs réflexions et leurs idées.

« J’ai très hâte de travailler avec la grande équipe de la Fondation du CUSM et de soutenir l’innovation issue de ses recherches » a commenté Marie Josée Lamothe, présidente de Tandem Int’l

« Le CUSM est une institution extrêmement importante à Montréal et au Québec. Je suis chanceux de pouvoir participer à l’amélioration de la santé de notre communauté. Chacun d’entre nous a la responsabilité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer la recherche médicale », a souligné Mark Smith, président de Pandion Investments

Ensemble nous pouvons transformer des vies et faire évoluer la médecine.

Rencontrez les membres de notre conseil d’administration : https://fondationcusm.com/fondation/notre-personnel

