Dato 18. januar 2023

Forventninger for 2023

Ringkjøbing Landbobank kan hermed oplyse, at banken for 2023 forventer et basisresultat i intervallet DKK 1.700-2.100 mio. og et resultat efter skat i intervallet DKK 1.200-1.600 mio.

Årsrapporten for 2022 offentliggøres som tidligere udmeldt den 1. februar 2023.





