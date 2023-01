Dato: 19. januar 2023

Storaktionærmeddelelse

Blue Vision A/S har modtaget følgende meddelelse:

”Til Blue Vision

Efter aktiekapitalen i Blue Vision A/S gårs dato er øget til kr. 22.189.810 aktier disponerer nedenstående ikke længere over 10% af den udstedte aktiekapital i Blue Vision A/S.

Med venlig hilsen

Selskabet af 25. marts DK ApS, Selskabet af 25. marts II ApS og NK Invest ApS.”





Blue Vision A/S

Bestyrelsen