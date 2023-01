Midland donne un aperçu de ses activités d’exploration de 2023 en partenariat et en suivi sur ses nouvelles découvertes

English French

MONTRÉAL, 19 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir de donner un aperçu de ses activités d’exploration qui sont planifiées au Québec pour 2023 afin de faire le suivi sur ses nouvelles découvertes faites durant l’année 2022.



Midland continuera en 2023 à utiliser son modèle d’affaires de type « Générateur de Projets » avec l’acquisition récente de plusieurs nouvelles propriétés de qualité ainsi que la formation de plusieurs nouveaux partenariats au Québec, incluant de nouveaux partenariats pour l’exploration du lithium à la Baie-James. Avec un budget d’exploration planifié pour 2023 de plus de 11M$ et 20 000 mètres de forage, Midland sera très actif en avançant sur plusieurs projets en partenariat avec d’importantes compagnies telles que BHP Canada Inc. (« BHP »), Rio Tinto Exploration Canada Inc (« Rio Tinto »), SOQUEM inc. (« SOQUEM »), Probe Gold Inc. (« Probe ») et Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge »).

Faits saillants

Nouvelle découverte Cu-Au-Mo-Ag (0,21% Éq.Cu /345,5 m) avec Probe sur La Peltrie;

Découverte de structures à hautes teneurs (18,9 g/t Au) et de blocs (28,7 g/t Au) sur Laflamme JV;

Nouvelle découverte haute teneur (Cu-Au) dans la fosse Labrador Alliance avec SOQUEM;

Extension d’un an pour la phase générative avec BHP (1,4M$) sur notre Alliance Stratégique Nickel et important levé magnétotellurique (MT) complété récemment;

Levé héliporté VTEM réalisé avec Rio Tinto sur notre projet de Ni Tête Nord; forage en cours

Nouvelle entente d’option avec Brunswick sur Mythril et Elrond pour le potentiel lithium;

Projet La Peltrie (Cu-Au-Ag-Mo) – Entente d’option avec Probe

En décembre 2022, Midland en partenariat avec Probe a annoncé la découverte d’un large système minéralisé en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») sur la propriété La Peltrie située à 15 kilomètres au sud-est du gîte aurifère Zone 58N détenu par Mines Agnico Eagle Limitée et à 25 kilomètres à l’ouest de l’ancienne mine Selbaie qui a produit 56,9 Mt titrant 0,87% Cu, 1,85% Zn, 39 g/t Ag et 0,55 g/t Au (production historique).

Les minéralisations intersectées dans le sondage LAP-22-012 sont présentes sur la totalité du trou, identifiant ainsi un plus large intervalle minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo titrant 0,21% CuEq sur 345,5 mètres à partir de la surface et avec un potentiel de continuer latéralement et en profondeur.

Midland et Probe planifient actuellement la prochaine phase de travaux incluant un levé de polarisation provoquée (PP) cet hiver suivi par un programme de prospection au printemps et d’une campagne de forage de 2 500 mètres à l’été en testant de façon prioritaire de nouvelles anomalies de polarisation provoquée positionnées stratégiquement au nord et à l’ouest du sondage de découverte LAP-22-012.

Projet Laflamme (Au, Ni-Cu) – Coentreprise Midland (79%) et Mines Abcourt inc. (21%)

Un important programme de forage de 10 000 mètres a débuté en décembre 2022 en Abitibi sur cinq (5) projets qui ont été ciblés dans le cadre du programme de forage appelé ADDP (Abitibi Discovery Drilling Program). Au total, c’est plus de 40 nouvelles cibles d’exploration qui seront testées sur les projets Laflamme, Patris, Héva, Adam et Lewis.

Ce programme de forage testera aussi les meilleures cibles près des blocs aurifères à haute teneur découverts sur Laflamme JV qui avaient rapporté jusqu’à 28,7 g/t Au et 6,0 g/t Au en échantillons choisis. Récemment, de nouvelles structures aurifères titrant jusqu’à 18,9 g/t Au et 5,7 g/t Au (échantillons choisis) ont été découvertes au nord de ces blocs aurifères (voir le communiqué de presse de Midland daté du 29 novembre 2022). Ce programme testera aussi des cibles de Ni-Cu-Pt-Pd identifiées avec le modèle 3D à proximité de la zone Copernick qui avait retourné 0,45% Ni, 0,33% Cu, 0,15 g/t Pt et 0,24 g/t Pd sur 42,6 mètres dans le sondage LAF-16-38. Un minimum de 4 000 mètres est planifié sur le projet Laflamme.

Projet Nachicapau (Cu-Au-Ag) – Alliance stratégique avec SOQUEM

Un nouveau système minéralisé à haute teneur en Cu, Au et Ag avait été découvert en prospection par l’équipe Midland-SOQUEM en août 2022 dans le secteur sud du lac Nachicapau. Ce système consiste en plusieurs horizons minéralisés observés en surface sur une aire minimum de 160 mètres par 170 mètres. Les meilleurs résultats avaient titré jusqu’à 25,6% Cu, 4,90 g/t Au et 162 g/t Ag (29,97 % Éq.Cu) sur un échantillon choisi en affleurement. Des travaux de rainurage sur ce secteur ont été entrepris et ont rapporté 1,49% Cu, 0,54 g/t Au, 11,41 g/t Ag (1,93% Éq.Cu*) sur 4,0 mètres (rainure #1) et 0,90% Cu, 0,45 g/t Au et 6,50 g/t Ag (1,25% Éq.Cu*) sur 3,0 mètres (rainure #2). Étant donné la présence d’une couverture végétale, la minéralisation demeure ouverte dans toutes les directions et les dimensions de ce nouveau système minéralisé ne sont pas encore connues à ce jour.

Pour 2023, Midland et SOQUEM planifient un levé géochimique de sol, ainsi que des travaux de prospection et de décapage pour un budget estimé à 1M$

De plus, pour 2023, Midland prévoit générer un bon flot de nouvelles provenant des partenariats et des projets clefs tels que :

Alliance Nunavik BHP (Ni-Cu) ; Midland est opérateur de l’Alliance avec BHP au Nunavik et privilégiera en 2023 une approche ciblée afin de générer une découverte de Ni-Cu de classe mondiale. Les travaux de terrain depuis 2020, incluant des levés géophysiques VTEM et magnétotelluriques régionaux, confirment le potentiel pour la découverte d’un important gisement de Ni-Cu de classe mondiale. Midland et BHP préparent actuellement le programme d’exploration pour 2023.

Option Tête-Nord Rio Tinto (Ni-Cu) ; vers la fin de 2021, Midland a conclu une entente d’option avec Rio Tinto pour le projet Tête-Nord (Ni-Cu) qui est situé dans la province géologique du Grenville près de la ville de La Tuque, en Haute Mauricie. Suite au levé électromagnétique héliporté de type VTEM qui avait été complété en 2022 et avait totalisé 6 635 kilomètres linéaires, une campagne de forage totalisant 3 750 mètres a débuté en décembre 2022 afin de tester une quinzaine de cibles consistant principalement en de nouveaux conducteurs VTEM. Ces conducteurs sont positionnés stratégiquement dans l’extension, ou à proximité d’indices de Ni-Cu historiques tels que Savane et Rochette, mais aussi dans de nouveaux secteurs découverts cet été incluant le secteur de Bonhomme situé au nord de l’ancienne mine de Ni-Cu du Lac Édouard ainsi que les secteurs de Cabouron et de Tête Sud. Les premiers résultats d’analyses sont attendus pour le début de février 2023.

Nouveau partenariat pour le lithium (Li) à la Baie-James ; Midland possède un important portefeuille de propriétés à la Baie-James qui sont situées stratégiquement par rapport aux nouvelles découvertes de lithium, incluant la nouvelle découverte de lithium par Patriot Battery Metals Inc. (« Patriot ») sur le projet Corvette et ayant rapporté des intersections en forage incluant 1,65% Li 2 O et 193 ppm Ta 2 O 5 sur 159,7 mètres.

Récemment, Midland a conclu une nouvelle entente d’option avec Brunswick Exploration Inc. (« Brunswick ») pour l’exploration du lithium sur deux de ses propriétés détenues à 100% par Midland et situées dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Ces deux propriétés incluent les blocs de Mythril et Elrond totalisant 513 claims et couvrent une superficie d’environ 263 kilomètres carrés. La propriété Mythril est située à 1,5 kilomètre au nord des pegmatites à lithium intersectées par Patriot. Midland confère une option à Brunswick pour acquérir les droits d’exploration pour tous métaux ou minéraux sauf les métaux précieux (or, platine, palladium et argent) et les métaux de base (cuivre, zinc, nickel et plomb) sur ces deux propriétés.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L'épaisseur réelle des intervalles signalés en rainures et en forage ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de rainure et de carotte.

Les minéralisations rencontrées aux gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être intersectées sur les projets de Midland mentionnés dans ce communiqué.

Contrôle de la qualité

Les échantillons pour analyses ont été prélevés de carottes de calibre NQ en sciant la carotte en deux et en envoyant une moitié au laboratoire et l’autre moitié conservée pour références futures. Un programme strict de contrôle de la qualité (QA/QC) a été appliqué à tous les échantillons; ceci inclut l’insertion de standards minéralisés et de blancs pour chaque groupe de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été complétées par pyroanalyse avec une finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Des réanalyses sont faites par pyroanalyse suivies par une finition gravimétrique sur les échantillons de 3,0 g/t Au ou plus. Des analyses d’or totales (Treillis métallique) sont complétées sur les échantillons qui présentent une grande variation du contenu en or ou la présence d’or visible. Certains échantillons ont été également analysés en utilisant un groupe géochimique de 35 multi-éléments par digestion 4 acides suivi par une finition ICP-MS (Induced Couple Plasma Spectrometry).

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Brunswick Exploration Inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlan d exploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

