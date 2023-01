EXEL Industries : mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2021–2022

Mise à disposition du



Document d’enregistrement universel 2021–2022

Le Document d’enregistrement universel d’EXEL Industries déposé le 16 janvier 2023 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.23-0010, au titre de l’exercice 2021–2022 clos le 30 septembre 2022, comportant :

le rapport de gestion,

le rapport financier annuel,

la déclaration de performance Extra-financière,

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes,

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des commissaires aux comptes,

et les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions,





est consultable depuis la page Investisseurs du site internet du Groupe (www.exel-industries.com/investisseurs > Informations réglementées > 2021–2022).





En outre, ce document est accessible sur simple demande adressée par e-mail à l’adresse suivante : shareholders@exel-industries.com.





Il est également disponible à partir du site internet de l’AMF : www.bdif.amf-france.org/fr.





À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité. en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés. fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2021–2022, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 977 millions d’euros.

Euronext Paris. SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.EXEL-industries.com

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

yves.belegaud@EXEL-industries.com Thomas GERMAIN

Directeur financier Groupe / Communication financière direction.communication@EXEL-industries.com

