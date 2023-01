25. januar 2023

Årets meddelelse nr.: 8

Blue Vision A/S – tildeling af fondsandele



Med henvisning til blandt andet selskabsmeddelelse nr. 23 af 25. november 2022, og som led i den planlagte transaktion med Reponex Pharmaceuticals A/S, har bestyrelsen i Blue Vision A/S d.d. i henhold til bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 4.1.E truffet beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 22.189.810 fordelt på 16.059.924 A-aktier á nominelt kr. 1 hver og 6.129.886 B-aktier á nominelt kr. 1 hver ved tildeling af fondsandele forholdsmæssigt til selskabets eksisterende aktionærer. Ved tildelingen modtager de eksisterende aktionærer således vederlagsfrit en ny A-aktie for hver eksisterende A-aktie i Blue Vision A/S samt en ny B-aktie for hver eksisterende B-aktie i Blue Vision A/S.

De nye A-aktier vil efter registrering hos Erhvervsstyrelsen have samme rettigheder som de eksisterende A-aktier, og de nye B-aktier vil efter registrering hos Erhvervsstyrelsen have samme rettigheder som de eksisterende B-aktier.

De nye fondsandele og ændringer i Blue Vision's aktiekapital forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen d.d., og de nye A-aktier forventes optaget til handel og officiel notering den 27. januar 2023.

Selskabets aktiekapital udgør herefter nominelt kr. 44.379.620 fordelt på 32.119.848 A-aktier á nominelt kr. 1 hver og 12.259.772 B-aktier á nominelt kr. 1 hver.

De nye fondsandele af samlet nominelt kr. 22.189.810 indbetales til kurs 100 og således kr. 1 pr. ny aktie af Blue Vision A/S ved overførsel af kr. 22.189.810 fra overført resultat fra selskabets seneste godkendte årsrapport for regnskabsåret 2021 reguleret for årets resultat i regnskabsåret 2022.

Årsagen til tildelingen af fondsandele er at kompensere de eksisterende aktionærer for resultat- og balanceforbedringer siden offentliggørelse af tilbudsdokumentet af 5. april 2022 til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S samt mindske udvanding af de eksisterende aktionærer i forbindelse med den planlagte udstedelse af nye aktier i Blue Vision A/S til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 13 af 5. april 2022 for yderligere detaljer om overtagelsestilbuddet.

Tildeling sker automatisk til de eksisterende aktionærers konti hos Euronext Securities Copenhagen for så vidt angår de nye A-aktier, og via Euronext Securities Copenhagen (Issuer services) for så vidt angår de nye B-aktier.

Med venlig hilsen Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne