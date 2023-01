English Finnish

Nokia Oyj

Pörssitiedote

25.1.2023 klo 14.00

Nokia nimittää Esa Niinimäen lakiasianjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Espoo – Nokia ilmoitti tänään nimittävänsä Esa Niinimäen lakiasianjohtajaksi (Chief Legal Officer) ja johtoryhmän jäseneksi 25.1.2023 alkaen.



Esa on työskennellyt Nokiassa yli viidentoista vuoden ajan useissa eri tehtävissä, viimeksi yhtiön väliaikaisena lakiasiainjohtajana. Ennen tätä hän on toiminut apulaislakiasianjohtajana ja hallituksen sihteerinä vastaten Nokian hallintokäytäntöjen kehittämisestä. Esa on toiminut myös muun muassa Nokian Global Services -liiketoimintaryhmän lakiasiainjohtajana, konsernilakiasioista vastaavana johtajana NSN:ssä sekä lakimiehenä Nokian Intian, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Ennen siirtymistään Nokian palvelukseen Esa työskenteli Metsä Groupin lakiasiain yksikössä ja avustavana lakimiehenä asianajotoimisto White & Case LLP:ssä.



“Olen iloinen voidessani julkistaa Esa Niinimäen nimityksen Nokian lakiasianjohtajaksi. Arvostan hänen johtajuuttaan ja syvällistä asiantuntemustaan. Hänellä on vahva näkemys Nokian lakiasioiden kehittämisestä ja Nokian liiketoimintojen tukemisesta. Esalla on ollut myös tärkeä rooli Nokian strategian toteutuksessa ja hänellä on koko Nokian johtoryhmän ja hallituksen täysi tuki", sanoo Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.



”Nokia on tehnyt jo vuosia hienoa työtä eettisen liiketoiminnan sekä liiketoiminta- ja lakitiimien saumattoman yhteistyön varmistamiseksi. Olen innoissani, että pääsen luotsaamaan Nokian lakiasioita ja tukemaan koko konsernin johtoryhmää strategiamme eteenpäin viemisessä”, Niinimäki toteaa.



Esan asemapaikka säilyy Suomessa ja hän raportoi Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille.



Lisätietoa Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/





CV Esa Niinimäki



Syntymävuosi: 1976

Kansallisuus: Suomen kansalainen



Koulutus:

Master of Laws, Fordham University – School of Law, New York, 2003

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2001



Ammatillinen kokemus:

Nokia

Väliaikainen lakiasiainjohtaja, 2022-

Apulaislakiasianjohtaja ja hallituksen sihteeri, 2018-

Global Services -liiketoimintaryhmän lakiasiainjohtaja, 2015-2018

Konsernilakiasioista vastaava johtaja, Nokia Solutions and Networks ja Finance & Labor Legal -yksikön johtaja, 2013-2015

Lakimies, lakiasiat ja immateriaalioikeudet, Intian, Lähi-idän ja Afrikan alue, 2012-2013

Lakimies, konsernin lakiasiat, 2007-2011

Metsä Group

Lakimies, 2005-2007



White & Case LLP

Avustava lakimies, 2003-2005



Muut tehtävät:

Arvopaperimarkkinayhdistyksen markkinatapalautakunta

Listayhtiöiden neuvottelukunta

Elinkeinoelämän keskusliiton lakivaliokunta

Hallitusammattilaiset ry:n Policy-valiokunta

.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeisiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com