HIGHCO : Marge Brute T4 2022

Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023 (18h)

HIGHCO : LEGERE CROISSANCE EN 2022 (MB : +0,8%) AVEC UNE NOUVELLE PROGRESSION DE LA MARGE OPERATIONNELLE (ATTENDUE A 21%) ; RECOMMANDATION D’UN DIVIDENDE A NOUVEAU EN FORTE HAUSSE

Légère croissance d’activité en 2022 portée par la bonne dynamique du Mobile

Marge brute (MB) T4 2022 (1) de 20,04 M€ en légère progression de 0,2% à données publiées et à PCC (2) .

de 20,04 M€ en légère progression de 0,2% à données publiées et à PCC . MB 2022 (1) de 77,16 M€ en hausse de 0,8% à données publiées et à PCC (2) .

de 77,16 M€ en hausse de 0,8% à données publiées et à PCC . Légère croissance des activités digitales (T4 PCC à -0,4% ; 12 mois PCC à +1,0%) et bonne résistance des activités offline (T4 PCC à +1,5% ; 12 mois PCC à +0,5%).

Progression des activités en France (T4 PCC à +0,7% ; 12 mois PCC à +1,5%) et repli à l’International (T4 PCC à -3,7% ; 12 mois PCC à -3,6%).

Performances financières 2022 supérieures aux attentes

Marge opérationnelle (RAO / MB) ( 3 ) attendue à 21%, soit une hausse de 70 points de base, supérieure à la guidance.

attendue à 21%, soit une hausse de 70 points de base, supérieure à la guidance. Retour à l’actionnaire : recommandation d’un versement de dividende en très forte hausse (+25,0% à 0,40 € par action).

Marge brute (en M€)(1) 2022 2021 Variation

2022 / 2021 T1 18,80 18,59 +1,1% T2 19,51 19,21 +1,5% T3 18,81 18,72 +0,5% T4 20,04 20,00 +0,2% Total 12 mois 77,16 76,52 +0,8%

(1) Données en cours d’audit.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo réalise une année 2022 conforme aux attentes avec une marge brute en légère progression (+0,8%). Cette année aura notamment été marquée par l’accélération de la croissance de nos activités Mobile (+12,2%) portant le Digital à deux tiers de la marge brute du Groupe. Cette croissance d’activité, couplée à une bonne maîtrise des coûts, nous permet de dégager une très forte rentabilité opérationnelle (21%) et de recommander le versement d’un dividende record de 0,40 € par action. Dans un environnement marqué par le retour d’une inflation forte, les équipes accompagnent de façon toujours plus étroite nos clients afin de les aider à relever de nouveaux défis. »

LÉGÈRE CROISSANCE D’ACTIVITÉ EN 2022 PORTÉE PAR LA BONNE DYNAMIQUE DU MOBILE

Comme anticipé, HighCo affiche un niveau d’activité stable au T4 2022 avec une marge brute de 20,04 M€ (+0,2%).

Sur l’exercice 2022, les activités du Groupe s’affichent en légère progression de +0,8% à 77,16 M€, avec :

la croissance à deux chiffres du Mobile (+12,2%) ;

(+12,2%) ; la stabilité des volumes de traitement des c oupons ;

; la baisse des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles ;

le repli de l’activité sur les métiers d’agence.

Le Digital s’affiche en hausse de +1,0% sur l’exercice 2022. Sa part dans la marge brute progresse ainsi très légèrement pour s’établir à 67,0% en 2022.

Les activités offline résistent bien sur l’exercice (+0,5%).

Par ailleurs, le chiffre d’affaires 2022 du Groupe s’élève à 146,4 M€.

Croissance en France de +1,5%

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2022 / 2021



% Marge brute globale



2022 2021 T1 16,14 15,98 +1,0% 85,9% T2 17,05 16,50 +3,4% 87,4% T3 16,46 16,30 +1,0% 87,5% T4 17,79 17,66 +0,7% 88,8% Total 12 mois 67,44 66,45 +1,5% 87,4%

En France, la marge brute au T4 2022 s’affiche en hausse de +0,7% à 17,79 M€.

Sur l’exercice 2022, la croissance en France s’affiche ainsi en progression de +1,5%, représentant 87,4% de la marge brute du Groupe. Les principaux facteurs de cette croissance sont : une croissance à deux chiffres des activités Mobile (+11,0%), la hausse des volumes de coupons traités (+2%), alors que les activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles et les métiers d’agence sont en baisse.

Les activités digitales sont en hausse de +1,7% sur l’exercice et leur part, en légère progression, représente plus de deux tiers de la marge brute (67,6%). Cette croissance du Digital est directement liée à celle du Mobile qui représente le quart des activités en France (25,0%).

Impactées par la perte d’un client « agence », les activités offline progressent néanmoins de 1,1% sur l’exercice.

Repli à l’International de -3,6%

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2022 / 2021



% Marge brute globale



2022 2021 T1 2,65 2,61 +1,8% 14,1% T2 2,46 2,71 -9,5% 12,6% T3 2,35 2,42 -2,7% 12,5% T4 2,25 2,34 -3,7% 11,2% Total 12 mois 9,71 10,07 -3,6% 12,6%

A l’International, la marge brute au T4 2022 est en repli de 3,7% à 2,25 M€.

Sur l’exercice 2022, les activités à l’International sont en repli de 3,6% à 9,71 M€ et représentent 12,6% de la marge brute du Groupe. La part du Digital dans les activités internationales représente 62,8% de la marge brute

En Belgique, la marge brute recule de 7,3%, impactée par la forte baisse du volume de coupons de réduction traités

(-18%) et le fort ralentissement des activités de gestion des offres promotionnelles.

En croissance à deux chiffres (+25,8%) et 100% digitales, les activités dans les Autres pays (Espagne & Italie) sont très dynamiques et représentent désormais 1,9% de la marge brute du Groupe.

PERFORMANCES FINANCIERES 2022 SUPERIEURES AUX ATTENTES

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, la légère croissance d’activité couplée à une très bonne maîtrise des coûts permettent une nouvelle progression du résultat des activités ordinaires. Ainsi, le Groupe anticipe une marge opérationnelle de 21%, en hausse de 70 points de base, soit 20 points de base de plus que sa guidance (marge opérationnelle 2021 : 20,3%).

L’évolution des activités en Belgique en 2022 entraîne une révision à la baisse des perspectives d’activité moyen-terme de ce segment géographique. Malgré un niveau de rentabilité qui se maintient, une dépréciation partielle des écarts d’acquisitions (goodwill) affectés à la Belgique devrait être constatée au 31 décembre 2022. Cette dépréciation n’aurait aucun impact ni sur le cash-flow annuel du Groupe, ni sur l’excédent net de trésorerie.

Ainsi, compte tenu des résultats attendus et de la solidité financière du Groupe, le Directoire entend poursuivre sa politique de retour important à l’actionnaire :

en recommandant au Conseil de surveillance de proposer à la prochaine Assemblée Générale annuelle le versement d’un dividende record de 0, 40 € par action , à nouveau en très forte hausse de +25,0% (0,32 € par action versé en 2022 au titre de 2021) ;

à nouveau en très forte hausse de +25,0% (0,32 € par action versé en 2022 au titre de 2021) ; et en poursuivant son programme de rachat d’actions (2022 : 1,68 M€, +28,2% par rapport à 2021).

La publication des comptes annuels 2022 aura lieu le 28 mars prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique se tiendra le mercredi 29 mars à 11h00.

BOURSE : HIGHCO TOUJOURS ELIGIBLE AU DISPOSITIF « PEA-PME »

Conformément aux critères réglementaires (loi PACTE du 22 mai 2019), HighCo demeure éligible au dispositif fiscal français du « PEA-PME ». En conséquence, les actions de la société HighCo (HCO) peuvent être intégrées au sein des PEA-PME.



A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

