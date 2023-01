26. januar 2023

Blue Vision A/S – handel med eksisterende aktier i forbindelse med tildeling af fondsandele



Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 8 af 25. januar 2023 om tildeling af fondsandele svarende til i alt nominelt kr. 22.189.810 fordelt på 16.059.924 A-aktier á nominelt kr. 1 hver og 6.129.886 B-aktier á nominelt kr. 1 hver til eksisterende aktionærer i Blue Vision A/S oplyses det for god ordens skyld, at A-aktier handlet til og med udgangen af d.d., den 26. januar 2023, og som handles med sædvanlig to dages valør, handles inkl. retten til at bonusaktier.

Aktier, der handles den 27. januar 2023 og derefter, handles ekskl. retten til at modtage bonusaktier.

De nye fondsandele og ændringer i selskabets aktiekapital blev registreret hos Erhvervsstyrelsen den 25. januar 2023, og de nye A-aktier optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen den 27. januar 2023.

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 8 af 25. januar 2023 for yderligere detaljer om tildelingen af fondsandele.

