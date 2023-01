English Danish

Selskabsmeddelelse

Gabriel Holding A/S



Storaktionærmeddelelse fra Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens § 30 oplyses det hermed, at Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab i henhold til Kapitalmarkedslovens § 38, stk. 1, har meddelt Gabriel Holding A/S, at Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab d. 25. januar 2023 har solgt 1.000 stk. aktier i Gabriel Holding A/S svarende til 0,05 % af aktiekapitalen og stemmerne i Gabriel Holding A/S.

Efter salget af aktierne i Gabriel Holding A/S, har Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab en beholdning på i alt 188.000 aktier, svarende til 9,95 % af aktiekapitalen og stemmerne i Gabriel Holding A/S.





