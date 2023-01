RCI Banque: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RCI BANQUE SA A APPROUVÉ LA NOMINATION DE GIANLUCA DE FICCHY COMME PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RCI BANQUE SA

French English

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 janvier 2023

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RCI BANQUE SA A APPROUVÉ LA NOMINATION DE GIANLUCA DE FICCHY COMME PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RCI BANQUE SA

Le Comité des nominations de RCI Banque SA a proposé de nommer Gianluca De Ficchy, Président du Conseil d’administration de RCI Banque SA.

La proposition a été approuvée par le Conseil d’administration de RCI Banque SA qui s’est tenu le 26 janvier 2023. Cette proposition est soumise à l’approbation de la Banque Centrale Européenne.

Gianluca De Ficchy, prendra ses fonctions de Président du Conseil d’administration le 1er février 2023.

Gianluca De Ficchy est diplômé en Économie de l'université LUISS de Rome. Il a commencé sa carrière chez Ernst & Young en 1994 et a ensuite rejoint le Groupe Renault en 2001 en tant que directeur financier de RCI Banque en Italie.

En 2004, il est nommé directeur Planification & Contrôle de Gestion de RCI Banque. En 2007, il rejoint FGA Capital, une joint-venture entre le Crédit Agricole et Fiat S.p.A., dont il devient président-directeur général en 2013.

En octobre 2014, Gianluca De Ficchy est nommé directeur général de RCI Bank and Services. En avril 2016, il devient président du Conseil d’administration de DIAC S.A., tout en conservant ses fonctions de directeur général de RCI Bank and Services. Il est nommé en 2017 membre du Comité de direction du Groupe Renault (CDR).

Le 1er avril 2018, Gianluca De Ficchy rejoint Nissan Europe en tant que Senior Vice President et Chairman of the Management Committee.

Le 1er octobre 2020, Gianluca De Ficchy devient Chairman de Nissan pour la région AMIEO, qui couvre les activités des marques du Groupe en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Europe (dont la Russie) et en Océanie.

En avril 2021, Gianluca De Ficchy est nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO).

A compter du 1er février 2023, Gianluca de Ficchy est nommé directeur général de Mobilize et Président du Conseil d’administration de RCI Banque SA.

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

