EGIDE : Chiffre d'affaires 2022

Bollène, le 26 janvier 2023 – 18 : 00 (CET)

Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022

Chiffre d’affaires 202 2 : 33,81 M€ (+ 4 %) Egide SA : +8,9% à 15,46 M€ portée par sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique en Europe, en Asie, ainsi qu'au Moyen-Orient. Egide USA : -16,9% à 9,62 M€, pénalisée par des retards de fabrication imputables aux difficultés de chaînes d’approvisionnement et de personnel. Santier : -3,1% à 8,73 M€, a connu en 2022 les mêmes difficultés qu’Egide USA.



Perspectives Confiance sur le niveau d’activité attendu en 2023 grâce à : l’amélioration de l’activité sur le deuxième semestre 2022, le niveau du carnet de commandes sur les trois entités, le carnet de commandes est à plus de 60% du budget 2023, et les perspectives sur ses différents marchés cibles. De nouveaux enjeux : la flambée des prix de l'énergie et des matières premières







Le chiffre d’affaires consolidé 2022 du Groupe Egide s’établit à 33,81 M€ en hausse de 4% par rapport à 2021.

Les ventes des filiales américaines représentent 54% du chiffre d’affaires total du Groupe.

La parité Euro/Dollar est favorable puisqu'à dollar constant le chiffre d'affaires 2022 serait inférieur de 2,2%.

Egide S A a fait une bonne année en croissance de 8,9%, qui lui permettra à nouveau d’être proche de l’équilibre malgré l’inflation qui a perturbé les équilibres budgétés et a nécessité des négociations de hausse des prix avec les clients. Cette croissance s’explique notamment par sa stratégie de renforcement de sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique pour les secteurs de la défense et de la surveillance en Europe (notamment avec l'acquisition de nouveaux clients), en Asie (Chine et Corée du Sud) ainsi qu'au Moyen-Orient. L’entité a poursuivi et même accéléré son projet de transformation industrielle (Industrie 4.0).

Egide USA est en baisse de 16,9% en USD par rapport à 2021. Après une année 2021 marquée à Cambridge par les retards d'installation de la nouvelle ligne de traitement du surface (post-incendie), 2022 a été perturbée par des retards de fabrication imputables aux difficultés d'approvisionnement et de personnel, alors que le carnet de commandes aurait permis de faire mieux que 2020.

Santier est en baisse de 3,1% en USD. La filiale californienne subit en 2022 les mêmes difficultés qu'Egide USA qui ont également engendré des retards de fabrication et de livraison.





En millions d’euros FY 2021 FY 2022* YoY Var.% Var. à base C. %** Egide SA 14,19 15,46 +8,9% +8,9% Egide USA 10,32 9,62 - 6,5% -16,7% Santier 8,03 8,73 + 8,8% -3,1% Groupe 32,54 33,81 +4% -2,1%

* Non audité - ** Variation à base comparable (A taux de change constant)

En millions d’euros FY 2021 FY 2021* Variation % USA 16,38 16,08 - 1,6% Europe 9,92 8,98 -9,5% Asie & reste du monde 6,23 8,75 +40,4% Groupe 32,54 33,81 +4%

* Non audité

Pour information, le taux de change moyen euro/dollar en 2022 est favorable à 1,05 contre 1,18 en 2021.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En millions d’euros S2

2021 S1

2022 S2

2022* S2/S1 Var.% S2/S2

Var.% FY

2021 FY

2022* Var. % Imagerie Therm. 5,33 5,91 5,94 +11,4% +0,4% 11,22 11,85 +5,6% Puissance 4,06 3,02 3,95 -2,6% +31,0% 8,43 6,97 -17,3% Optronique 2,47 2,19 2,45 -0,8% +11,9% 4,44 4,63 +4,3% Hyperfréquence 1,93 2,90 3,26 68,6% +12,2% 4,28 6,16 +44,1% Autres 2,13 2,00 2,20 +3,4% +10,1% 4,13 4,20 +1,5% Groupe 15,92 16,02 17,79 +11,8% +11,1% 32,50 33,81 +4,0%

* Non audité

Imagerie thermique

Le niveau d'activité est resté stable et solide avec une croissance de 5,6% par rapport à 2021. Le ralentissement de notre principal client historique en France a été compensé par la hausse de l’activité chez d’autres clients. Aux Etats-Unis, Egide USA continue à développer ses relations avec des clients clé sur le marché de la Défense, bien que la qualification de nouveaux programmes prenne du temps à se matérialiser en revenus tangibles.

Puissance

Une partie importante de l'activité Puissance est produite à Cambridge, qui a été impactée par les difficultés expliquées précédemment. Au second semestre 2022, les opérations ont repris à des niveaux d'activité normaux. Par ailleurs, la société a été qualifiée sur plusieurs programmes de batteries thermiques avec deux clients clés. Des revenus supplémentaires sont attendus en raison de la situation géopolitique actuelle en Europe de l'Est et en Asie.

Optronique

L'optronique a progressé de 4,3% essentiellement en France dans l'industrie aérospatiale. Santier a bénéficié de l'intégration de ses matériaux de gestion thermique dans des ensembles de boîtiers hermétiques pour les principaux fabricants de lasers. Enfin Cambridge utilise son procédé HTCC pour fournir les sociétés historiques de ce marché.

Hyperfréquence

Activité en plein essor (44,1%), grâce à Egide SA qui a saisi des opportunités au Moyen-Orient et en Asie. Santier a enregistré une activité non négligeable de la part de prestataires de niveau 1 du secteur de la défense pour plusieurs programmes de satellites.

Autres

Il n'y a pas de véritable tendance en 2022.

PERSPECTIVES

La flambée des prix de l'énergie et des matières premières, aux conséquence industrielles et sociales incertaines, ainsi que la mise en place de la sobriété énergétique sont des enjeux auxquels le Groupe doit désormais faire face.

Toutefois, l’amélioration de l’activité sur le deuxième semestre 2022, le carnet de commandes total du Groupe dépassant 60% du budget 2023, ainsi que le niveau du carnet de commandes de chacune des trois entités et les perspectives sur ses différents marchés cibles reflètent le potentiel de croissance du Groupe et l’amènent à être confiant sur le niveau d’activité attendu en 2023.

CALENDRIER FINANCIER

19 avril 2023 : Publication des résultats annuels 2022 (après Bourse).

20 avril 2023 : Réunion SFAF.

CONTACTS

EGIDE –Luc Ardon – Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

