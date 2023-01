AS-i Tallinna Vesi 2022. aasta neljanda kvartali finantstulemused

English Estonian

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas 2022. aastal 2,4 protsenti, ulatudes 54,6 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes äriklientide veetarbimise mahtude suurenemisest. 2022. a neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi 16 miljonit eurot müügitulu.



2022. aastal tõusis veeteenuste müügitulu 2021. aastaga võrreldes 8,5%.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 11,6 protsenti, jõudes 4,32 miljoni euroni. “Neljanda kvartali müügitulu kasvas tänu veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist elektrihinna tõusust tingitud veehinna muutus alates 1. oktoobrist,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis neljandas kvartalis eelnenud aastaga võrreldes 20,1 protsenti ja oli kokku 6,1 miljonit eurot.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,52 miljon eurot, langedes aastaga 0,28 miljonit eurot. “Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6% protsenti,” selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus, mis suurenes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 48,2 protsenti. Samuti mõjutas ettevõtte tulemusi kemikaalide hüppeline hinnatõus. 2022. aasta kogu brutokasum oli 16,9 miljonit eurot, võrreldes 2021. aastaga vähenes brutokasum 3,68 miljoni euro võrra.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 2,8 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot väiksem. 2022. aasta ärikasum kokku oli 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aastaga 39,7 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta neljandas kvartalis 2,36 miljonit eurot, mis on 0,85 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. 2022. aasta koguvaates oli puhaskasum 8,41 miljonit eurot, 2021. aastal oli sama näitaja 16,2 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga vähenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 14,5 protsenti ehk 0,4 miljonit eurot. 2022. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu kokku 4,8 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti ehk 2,5 miljonit eurot. Tulude langus on eelkõige seotud 2022. aasta ehitusmahtude vähenemisega, mis oli tingitud tee-ehituse turul valitsevast ebakindlusest.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Eelmisel aastal investeeriti torustikku 10,3 miljonit eurot ning kokku rekonstrueeriti ligi 19 km vee- ja reoveetorusid. 2023. aastal jätkatakse investeeringuid, et tagada varade jätkusuutlikus.

Järgnevate aastate investeeringute plaan lähtub järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavast, mis valmib tänavu koostöös Tallinna linnaga. “Senised ja tulevased investeeringud tagavad ka edaspidi tallinlastele joogivee kõrge kvaliteedi ja aitavad hoida looduskeskkonda puhtamana,” sõnas Timofejev.

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu vee näite. Esimesed tuhat klienti said eelmise aasta lõpus endale juba uued nutiarvestid ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. “Nutiarvesti peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutiarvesti infot ka rikete ja veelekete kohta,” selgitas Timofejev. AS Tallinna Vee kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, jätkates CO 2 jalajälje kaardistamist. Jalajälje vähendamiseks võeti ASi Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. AS Tallinna Vesi sõlmis eelmise aasta lõpus lepingu Paljassaare reoveepuhastusjaama elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama rajamiseks, mille abil hakatakse kasutama reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi sooja- ja elektrienergia kulude vähendamiseks. Reoveesettest toodetud biogaas katab kuni 70% tänasest keskmisest reoveepuhasti elektrienergia tarbimisest aastas. Koostootmisjaam käivitub selle aasta lõpus.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.





PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



4. kvartal Muutus 2022/ 2021



12 kuud Muutus 2022/ 2021



2022 2021 2020 2022 2021 2020 Müügitulu 16,03 14,93 13,17 7,3% 54,56 53,29 51,72 2,4% Brutokasum 4,52 4,80 5,64 -5,9% 16,90 20,58 22,23 -17,9% Brutokasumi marginaal % 28,21 32,17 42,78 -12,3% 30,97 38,61 42,97 -19,8% Amortisatsioonieelne ärikasum 4,65 5,10 7,41 -8,9% 18,14 25,30 28,07 -28,3% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 29,00 34,17 56,23 -15,1% 33,24 47,47 54,27 -30,0% Ärikasum 2,80 3,42 5,76 -18,2% 11,32 18,78 21,78 -39,7% Ärikasum – põhitegevus 2,50 2,91 5,51 -13,9% 10,31 17,52 20,88 -41,2% Ärikasumi marginaal % 17,45 22,89 43,71 -23,8% 20,75 35,23 42,12 -41,1% Kasum enne tulumaksustamist 2,44 3,31 5,64 -26,4% 10,65 18,40 21,34 -42,1% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 15,22 22,19 42,85 -31,4% 19,51 34,52 41,27 -43,5% Puhaskasum 2,36 3,21 5,39 -26,5% 8,41 16,17 16,73 -48,0% Puhaskasumi marginaal % 14,70 21,47 40,91 -31,6% 15,41 30,33 32,35 -49,2% Vara puhasrentaablus % 0,94 1,26 2,12 -25,6% 3,30 6,32 6,45 -47,8% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 56,26 54,94 56,09 2,4% 56,26 54,94 56,09 2,4% Omakapitali puhasrentaablus % 2,15 2,82 4,92 -23,8% 7,43 14,20 14,69 -47,7% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,24 2,83 3,85 -56,2% 1,24 2,83 3,85 -56,2% Maksevõime kordaja 1,17 2,79 3,80 -58,1% 1,17 2,79 3,80 -58,1% Investeeringud põhivarasse 9,47 5,43 5,65 74,5% 25,13 15,38 19,42 63,4% Dividendide väljamaksmise määr % - 80,42 77,70 - 80,42 77,70

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes IV kvartal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2022 2021 2022 2021 Müügitulu 7 16 025 14 931 54 558 53 294 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 -11 503 -10 127 -37 660 -32 715 BRUTOKASUM 4 522 4 804 16 898 20 579 Turustuskulud 9 -169 -130 -703 -462 Üldhalduskulud 9 -1 208 -1 047 -4 399 -4 438 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -347 -209 -476 3 099 ÄRIKASUM 2 798 3 418 11 320 18 778 Intressitulud 11 5 1 8 8 Intressikulud 11 -363 -104 -682 -387 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 2 440 3 315 10 646 18 399 Tulumaks 12 -85 -108 -2 240 -2 234 PERIOODI PUHASKASUM 2 355 3 207 8 406 16 165 PERIOODI KOONDKASUM 2 355 3 207 8 406 16 165 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 2 355 3 207 8 406 16 165 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,12 0,16 0,42 0,81





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2022 2021 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 11 320 18 778 Korrigeerimine kulumiga 4,5,9,10 6 817 6 520 Korrigeerimine rajamistuludega 10 -544 -510 Muud mitterahalised korrigeerimised 6 0 -3 610 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -32 -29 Äritegevusega seotud käibevara muutus -2 841 380 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 309 938 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 15 029 22 467 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -20 701 -13 734 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 593 2 892 Põhivara müügitulu 53 29 Saadud intressid 9 11 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -19 046 -10 802 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -616 -460 Tasutud rendimaksed -524 -408 Tasutud laenud -3 636 -3 636 Tasutud dividendid 12 -12 835 -12 842 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -165 -158 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -2 116 -2 116 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -19 892 -19 620 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -23 909 -7 955 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 36 559 44 514 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 12 650 36 559





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsember VARAD Lisa 2022 2021 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 12 650 36 559 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 8 989 6 637 Varud 1 197 702 KÄIBEVARA KOKKU 22 836 43 898 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 229 869 211 546 Immateriaalne põhivara 5 688 729 PÕHIVARA KOKKU 230 557 212 275 VARAD KOKKU 253 393 256 173 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 883 421 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 630 3 630 Võlad tarnijatele ja muud võlad 10 225 7 835 Ettemaksed 3 749 3 604 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 18 487 15 490 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 39 150 37 241 Rendikohustised 1 607 1 236 Laenukohustised 76 708 80 336 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 496 372 Muud võlad 101 60 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 124 080 125 263 KOHUSTISED KOKKU 142 567 140 753 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 72 814 77 408 OMAKAPITAL KOKKU 110 826 115 420 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 253 393 256 173





Maria Tiidus

Kommunikatsioonijuht

AS Tallinna Vesi

Tel: 626 2271

E-post: maria.tiidus@tvesi.ee

