Arcoma AB: Arcoma får order på 8 system värd ca 12,6 miljoner SEK (MAR)

2023-01-27

PRESSRELEASE

Arcoma får order på 8 system värd ca 12,6 miljoner SEK

Arcoma AB har fått en stor order på totalt 8 röntgensystem som ska levereras till Schweiz. Ordern består av 5 st Arcoma Precision i5 och 3 st Arcoma Intuition, alla system ska levereras under 2023.

Ordern kommer från Leuag AG, som är Arcomas distributör och partner i Schweiz. Systemen kommer att installeras succesivt under 2023 där merparten av systemen kommer att levereras till Leuag AG under Q2. Det totala ordervärdet är cirka 12,6 miljoner kronor.

Det här är en stor affär och vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet. Vi ser fram emot installationerna av systemen, säger Tarik Cengiz, Business Director & Key Account Manager på Arcoma AB.





Om Leuag AG

Leuag har varit en pålitlig partner inom medicinsk teknik sedan 1984. Inom anestesi, kirurgi, kardiologi, patientövervakning och radiologi erbjuder de produkter som är de bästa inom sina respektive områden. Deras mål är att sälja högkvalitativa produkter på den schweiziska marknaden och att säkerställa deras tillgänglighet och värdebevarande genom en tekniskt kompetent och effektiv serviceorganisation.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Lindström, interim VD, lars.lindstrom@arcoma.se, 0470-70 69 81

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 09.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 09.30

Bilaga